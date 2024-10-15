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Исконно русские культурные традиции воплотят в новых загородных резиденциях

  • 15/10/2024, 11:44
Исконно русские культурные традиции воплотят в новых загородных резиденциях
Девелопер нашел решение для тех, кто привык к комфортной жизни и при этом не готов отрываться от своих корней.

Идея создания столь концептуального поселка витала в воздухе давно. Душа русского человека всегда тяготела к исконной культуре, а в последние годы это стало наиболее актуально. Эту непреодолимую тягу с легкостью воспевают в своих работах художники и поэты. Но вплести ее в архитектуру пока никому не удавалось. Первым решился на столь смелый шаг амбициозный новосибирский девелопер «Антарсити».

К истокам

Символичное название проекта «Русские сезоны» отражает самую его суть. Застройщик, искренне и глубоко влюбленный в русскую культуру, решил привить это трепетное чувство другим. Емкое словосочетание «Русские сезоны» сразу поворачивает время вспять, возвращая нас к началу XX века. Именно тогда Европу взорвали гастроли легендарного импресарио Сергея Дягилева, открывшие нашу культуру миллионам иностранцев: признанные гении показывали высочайшее мастерство в балете, живописи, скульптуре, музыке… И спустя сто лет пришло время осуществить этот культурный прорыв в архитектуре.

Сегодня русский стиль стал синонимом дороговизны, престижа, богемности, высокого уровня достатка. На основе этого и родился проект высокого класса. Застройщик решился создать гармоничный симбиоз роскоши и исконно русской культуры.

Любовь к русскому искусству в проекте проявляется во всем: инфраструктуре, архитектуре, дизайне.

25 минут от площади Калинина

Все плюсы загородной жизни в границах нашего города застройщик решил собрать на севере Новосибирска. Здесь есть необходимый для столь масштабной застройки массив, удобная транспортная развязка, развитая и отвечающая всем требованиям современного мира инфраструктура.

Исконно русские культурные традиции воплотят в новых загородных резиденциях

Здесь будет свободно дышать, ведь в этой локации отличные экоусловия, и удобно жить — на территории сформированы все коммуникационные системы, работает новая школа, детские сады, ТЦ, супермаркеты, спортивный клуб, кофейни, пункты выдачи интернет-заказов и многое другое.

Дорога к «Русским сезонам» идет через Северный объезд — одно из наименее загруженных загородных направлений, здесь соединяются федеральные трассы М-51 и М-53. Это широкая четырехполосная дорога, где не бывает пробок. В паре километров от поселка находится сосновый бор, а добраться до площади Калинина на автомобиле можно всего за 25 минут. К тому же развязка, ведущая к «просторам», — ближайшая к городу, так что отсюда можно уехать в любом направлении.

Новый шаг в повышении комфорта до максимума

Застройщик знает, что нужно привыкшему к высокому уровню комфорта горожанину, и готов воплотить в жизнь все его самые смелые мечты.

«Русские сезоны» станут для «Антарсити» новым шагом в повышении комфорта до максимума. Проект призван объединить людей с ценностями культурной жизни, которым важен комфорт, престиж, возможность самореализации и поиска единомышленников.

Исконно русские культурные традиции воплотят в новых загородных резиденциях

Загородные резиденции должны стать настоящим шедевром, открывающим дверь в мир русского стиля, исполненного в современной аранжировке. Каждая деталь архитектурного дизайна поселка будет наглядно демонстрировать красоту и богатство нашего культурного наследия. Концептуальны даже сами названия улиц: Оперная, Театральная, Классическая, Академическая. Есть улица Шаляпина и, конечно же, Дягилева.

Культурный центр и кинотеатр под открытым небом

Каждый объект на территории «Русских сезонов» призван гармонично вплести наше культурное наследие в обыденную повседневность. Изюминкой внутреннего убранства поселка будет ярмарочная зона. Это место станет центром притяжения для местных жителей. Здесь застройщик планирует обустроить сцены, одну — внутри помещения, а вторую — прямо под открытым небом.

На въезде новоселов и их гостей будет встречать культурный центр с инсталляцией в виде гигантских матрешек. Его фасады и интерьерное наполнение выполнены в функциональном и эргономичном стиле с этническими декоративными элементами. Здесь откроется арт-галерея для выставок, будут организованы пространства для проведения мастер-классов, конференций и семинаров. Отдохнуть после мероприятий можно будет в ресторане с винотекой, а разнообразить досуг — посещением фрешмаркета со свежайшими овощами и фруктами.

Рядом с культурным центром — парковая зона площадью 1 гектар. Здесь дети смогут поиграть с аниматорами на специально оборудованной площадке, а взрослые — посетить кинотеатр под открытым небом.

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Вело- и пешеходные дорожки, воркаут-площадка с тренажерами, турниками и другими снарядами — спорт призван стать частью обыденной жизни новоселов. А собственная береговая зона подарит премиум-приватность, тишину и уединение. Рядом с резиденциями будут оборудованы три озера. На первом, ближайшем, обустроят зоны отдыха, два других станут местом для пляжного отдыха с шезлонгами, душевыми, раздевалками, кафе и другими опциями.

Зимой здесь тоже будет чем заняться. Рядом с поселком в перспективе появится горнолыжный комплекс.

Коттеджи с панорамными окнами, террасами и навесами под авто

В концепцию поселка, основанную на современном русском стиле, мастерски интегрированы трендовые архитектурные решения. Это делает проект модным и уберет «нафталиновую старину». Здесь не будет теремов и дворцов: застройщик сформировал предложение из самых востребованных коттеджей с современными фасадами, планировками, в рамках которых реализуются актуальные сценарии жизни.

Коттеджи в стиле кубизм с окнами в пол — идеальное решение для тех, кто любит сдержанную красоту, функциональность и обилие естественного света.

Линейка типовых коттеджей будет дополнена эксклюзивными проектами, которые разработают с учетом особенностей участков и пожеланий клиентов.

В первой очереди «Русских сезонов» размер земельных участков составляет от 5 до 9,6 соток. Площадь самих коттеджей — от 66 до 139 кв. м. Строительством домов в поселке будет заниматься Elite House — один из самых надежных застройщиков Новосибирска в премиум-сегменте с 10-летним опытом.

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Телефон: +7 (383) 315-60-39

Сайт: https://seasonsrus.ru/

Собственником земли является ИП Дарнев С.П., он же учредитель ООО СЗ «Антарсити» Застройщик ООО СЗ «Антарсити»

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Иллюстрации предоставлены рекламодателем

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Русские сезоны новостройки Новосибирска недвижимость


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