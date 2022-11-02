История успеха дореволюционного предпринимателя Григорий Елисеев

Березюк Вадим Владимирович

Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»

ВВЕДЕНИЕ

Предпринимательство зародилось давно и прошло долгий и трудный путь. Предпринимательство, в широком смысле – это самостоятельная деятельность людей, которая организует производство или торговлю чего-либо, а также приносит доход.

Предприниматель – это человек, который владеет идеей и пытается её реализовать. Мотивации этой идеи могут быть различны, как денежные, так и глобальные.

Целью работы является рассмотрение предпринимательства в дореволюционное время.

Задачи:

Раскрыть сущность понятия предприниматель

Обозначить качества успешного предпринимателя

Узнать история успеха Григория Елисеева

Кто такой предприниматель?

Понятие «предприниматель» появилось во времена античности. Предпринимателем называли человека ведущего общественное строительство.

С 15 века французский термин «entreprendre» — «предпринимать», становится основой английского термина «enterprise». Данный термин раскрывает всю сущность предпринимательства, а именно:

инициативность, то есть, готовность к активным действиям,

сложный или рискованный проект (дело),

разновидность бизнеса.

Предпринимательство – важный элемент современной рыночной структуры хозяйства. Без предпринимательства экономика и общество не сможет адекватно существовать и развиваться. Предпринимательство в современном мире укрепляет рыночные отношения, которые основаны на демократии и частной собственности.

Таким образом, предпринимательство сегодня рассматривают как один из основных факторов экономики. Его ставят в ряд с землей, трудом, капиталом, информацией и временем.

Термин «предприниматель» можно трактовать по-разному, например:

Философ А. Смит говорил «предприниматель – это человек, который готов идти на риск ради того, чтобы реализовать коммерческие идеи».

Ученый Й. Шумпетер охарактеризовал предпринимателя как человека, который берется за осуществление новых способов различного производства.

В современно мире предприниматель – это человек, который не просто открывает свое собственное дело, но и старается прийти к тому, чтобы его дело развивалось и приносило пользу.

Чем может заниматься предприниматель? Точного ответа нет. У каждого человека есть свой запас амбиций, кому-то будет достаточно магазинчика у дома, для других же важно создать крупную корпорацию, которая будет отличаться своей масштабностью и высокой прибылью. Пример таких предпринимателей: Стив Джобс, Марк Цукерберг, Илон Маск и т.д.

Подводя итоги, можно сказать, что предприниматель это человек, который идет на риск, чтобы осуществить свои идеи в реальность и получить доход в результате своей деятельности.

Качества успешного предпринимателя

Предпринимательство давно уже перестало быть для нас чем-то новым, сейчас оно уже вошло и закрепилось в нашей жизни. В настоящее время каждый человек, хотя бы раз задумывался об открытии собственного бизнеса, но мало кто задавался вопросом «какими же качествами должен обладать успешный предприниматель?».

Несомненно, успешный предприниматель, должен уметь быть хорошим лидером. По мнению итальянского психолога А. Менегетти: «лидер – это человек, который удовлетворяя собственный эгоизм, реализует общественный интерес».

В дополнении к первому пункту, чтобы быть хорошим лидером, необходимо быть инициативным, уметь брать на себя ответственность за других людей, а также обладать умением организовывать всю деятельность, минимизируя затраты на её выполнение.

Современный предприниматель должен иметь гибкий ум и быть пластичным, ведь в настоящее время изменения происходят очень быстро, и чтобы оставаться на плаву, необходимо уметь следовать за ними.

Человек, который хочет стать предпринимателем должен быть самостоятельным и ответственным. На его пути будет множество проблем, решением которых надо будет заниматься постоянно.

Стоит вспомнить и о трудолюбие. Мотивация деньгами не вечна, на одном желание зарабатывать тяжело уйти далеко. Успешный предприниматель должен любить свое дело, и тогда мир полюбит его.

Какими же еще качествами должен обладать успешный предприниматель?

Организованность.

Коммуникабельность. Это навык, который позволяет находить взаимный контакт с людьми и разумный выход из конфликтной ситуации.

Расчетливость. Этот пункт про умение рассчитать ситуацию наперед и двигаться в соответствии с планом.

Интуиция. Пункт похожий на предыдущий, но отличающийся тем, что мы опираемся не на логику, а на нашу интуицию.

Самоанализ – умение анализировать собственные ошибки и делать из этого правильные выводы.

Умение оценивать риск. Риск бывает оправданным и неоправданным. Успешный человек должен уметь оценивать риск и принимать на этой основе решение.

Гибкость ума. Гибкость в бизнесе это путь к долговременному успеху. Потому что, то, что работает сегодня, может перестать работать уже завтра.

Предпринимательство это ответственный шаг. Человек, который хочет этим заниматься, должен быть всесторонне развит и должен обладать большим количеством умений, чтобы стать лучшим.

История успеха Григория Елисеева

Григорий Григорьевич Елисеев появился на свет 21 августа 1864 года в Санкт-Петербурге в семье купца I гильдии Григория Елисеева. Новорождённый был представителем уже третьего поколения торговой династии. Основатель рода Пётр Елисеев в 1813 году открыл свою первую лавку в столице Российской империи. В 1824-м появилась вторая, и с тех пор семейное дело расширялось: предприниматели приобретали корабли и пароходы для перевозки колониальных товаров, а также недвижимость для их хранения и продажи.

В 1858 году был основан «Торговый дом «Братья Елисеевы». В 1864-м при активном участии Григория Петровича был создан первый в империи акционерный коммерческий банк. И в том же году появился на свет его младший сын. Мальчика назвали как отца, которому на момент рождения этого ребёнка было уже 59 лет.

Информации о детстве Григория Григорьевича мало. Известно, что, получив отличное домашнее образование, он отправился в Европу изучать премудрости виноделия. Вернувшись в родные пенаты, младший Елисеев возглавил семейный бизнес и вывел его на невиданные доселе высоты. В течение 20 лет дело петербургских купцов ширилось и крепло. В их империю входили не только магазины и лавки в обеих российских столицах, Киеве, Харьков, Одессе, крупных европейских городах, но и доходные дома, кондитерская и рыбная фабрики, виноградники, пивоваренные и конные заводы (Григорий Григорьевич внёс огромный вклад в выведение рысистых пород).

«Братья Елисеевы» владели крупными долями банков.

Григорий Елисеев, как и другие представители династии, тратил много времени, сил и средств на общественную и благотворительную деятельность. Так, без малого 30 лет он возглавлял Общество для распространения коммерческих знаний.

Государство отметило многочисленные заслуги Елисеева: в 1910 году ему было пожаловано потомственное дворянство. Однако официальное оформление нового статуса затянулось на 5 лет, поскольку одному из богатейших людей Российской империи было не до него – в его личной жизни начались тектонические сдвиги.

Ещё в юности Григорий Григорьевич женился на купеческой дочери Марии Андреевне Дурдиной. У них родилось 8 детей: 7 сыновей и дочь. Двое мальчиков умерли младенцами. Остальные получили великолепное образование и – отказались продолжать фамильное дело. Торговля не интересовала их. Совсем.

Обескураженный отец лишил отпрысков содержания. Но сердобольная мать, вопреки воле мужа, продолжала финансово поддерживать «наследников». Из-за этого супруги поссорились.

Раздавленный семейными передрягами, Григорий Григорьевич пустился во все тяжкие: увлёкся алкоголем и стал появляться в публичных местах в обществе разных женщин.

Мария Андреевна смотрела на всё сквозь пальцы: она была уверена, что муж перебесится и вернётся в семью. Однако в 1913 году Елисеев познакомился с женой владельца ювелирных лавок Верой Фёдоровной Васильевой. Говорят, это была любовь с первого взгляда.

Узнавшая о романе Мария Андреевна начала шантажировать супруга самоубийством, если он не прекратит связь. Григорий Григорьевич остался глух к угрозам и потребовал развод.

1 октября 1914 года Мария Андреевна добровольно ушла из жизни. Елисеев на похороны жены не пришёл. Выждав месяц после кончины супруги, он женился на своей возлюбленной, которая уже получила развод. Услышав об этом, сыновья отказались от отца и его наследства и покинули родительский дом.

Потеряв детей, Григорий Григорьевич сломался. Он забросил предпринимательство и спасался спиртным. В этот тяжёлый период его поддерживала только жена.

В 1917 году супруги Елисеевы были вынуждены покинуть Россию. Сначала они перебрались в Крым, а оттуда – в Париж, где у купца был собственный дом. В европейских банках у Григория Григорьевича хранился немалый капитал. Его и проедали.

В эмиграции Елисеев тосковал по дому и по детям, с которыми надеялся примириться. Однако его письма сыновьям и дочери оставались без ответов.

Григорий Григорьевич – последний представитель купеческой династии Елисеевых – скончался 11 января 1949 года. Он похоронен на кладбище Сент- Женевьев-де-Буа.

Советская власть национализировала имущество торгового товарищества «Братья Елисеевы». Многочисленные перипетии российской истории последних 120 лет удалось пережить только магазину «Елисеевский» в Санкт- Петербурге.

В 1898 году Григорий Григорьевич купил особняк на углу Тверской улицы и Козицкого переулка. На перестройку здания ушло три года. И в 1901-м в обновлённых помещениях начали работать роскошные торговые залы. На торжественном открытии магазина присутствовала вся московская знать во главе с генерал-губернатором великим князем Сергеем Сергеевичем и его супругой великой княгиней Елизаветой Фёдоровной, старшей сестрой царствовавшей императрицы.

Уже тогда – в начале прошлого века – «Елисеевский» был не столько торговой точкой, сколько достопримечательностью. Многие приходили туда не купить что-то, а полюбоваться изобилием товаров и красотой интерьеров – хрустальными люстрами, позолоченной лепниной и изящными скульптурами.

После революций и Гражданской войны московский «Елисеевский» стоял в запустении. В начале 1920-х его реанимировали под названием «Гастроном № 1». Следующие шесть десятилетий он был островков изобилия в море тотального дефицита.

В 1992 году магазин приватизировали его сотрудники. Спустя 10 лет их акции выкупил бизнесмен Яков Якубов. До 11 апреля 2021 года гастроном работал. После чего закрылся и не функционирует до сих пор. Сейчас здание столичного «Елисеевского» находится в собственности Правительства Москвы, которое обещает сохранить его как магазин. Однако пока не удалось найти бизнесменов, готовых повторить успех Григория Григорьевича.

К санкт-петербургскому «Елисеевскому» судьба была более милостива. Его открыли в 1903 году в здании, специально построенном на Невском проспекте. В красоте и изобилии магазин не уступал московскому собрату, но отличался от него тем, что на втором этаже было помещение для театра- варьете.

В советское время в здании функционировали «Гастроном № 1» и Театр сатиры и комедии. В течение 20 лет после распада СССР магазин работал с перебоями. В сентябре 2010 года арендатором исторического здания стал ресторатор Евгений Пригожин, а 8 марта 2012 года гастроном вновь распахнул двери. Сейчас он называется «Магазин Купцов Елисеевых». В него заходит большинство туристов, гуляющих по Невскому проспекту. Приезжие любуются тщательно восстановленным интерьером и дивятся экзотическим товарам и ценам на них. Если забыть о пластиковой упаковке и современной технике, то это как будто тот же гастроном, что и 119 лет назад. Хотя нет. Прав один из пользователей инстаграма, написавший в официальном паблике «Магазина Купцов Елисеевых» такой комментарий: «Это же История, а не торговля. Торговля только повод».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сейчас вокруг множество успешных предпринимателей. Кажется, что успех, это что-то простое, обычное, такое, чего достигнуть может каждый. Но как мы уже знаем, предпринимательство это тяжелый шаг в жизни человека. Нельзя просто так стать предпринимателем, нужно обладать огромным желанием и множеством навыков.

Изучая истории успешных людей, иногда можно впасть в отчаяние и уныние. Истории множества душераздирающие и плачевные. Кто-то родился в неблагополучной семье, у кого-то семья была неполная. В школе эти людей травили. Они смогли пройти через множество проблем, чтобы добиться того, что у них есть сейчас.

Конечно, сказанное выше не относится ко всем. Но зная историю множества очень успешных людей, мы можем наблюдать тенденцию решения большого количества жизненных проблем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ