Иван Капчук: Лечение в Kinetiq возвращает людей к активной жизни

Как появилась восстановительная медицина в России

— Иван Николаевич, насколько актуальна сегодня проблема восстановительной медицины в Новосибирске?

— Восстановительная медицина — относительно новое направление для нашей страны. На протяжении многих лет восстановлением пациентов после операций, травм или других патологических состояний занимались в основном государственные санатории и профилактории при крупных предприятиях. Со временем эти учреждения советского образца безнадежно устарели, и многие были вынуждены закрыться.

Страны Запада шли по другому пути. Там хорошо развит профессиональный спорт с большими гонорарами, а значит, часто требовалось быстрое восстановление утраченных активностей игроков после травм. Лишь после нулевых российские врачи стали активно обмениваться опытом с зарубежными коллегами. В Россию начали приезжать преподаватели из Германии, Америки, Италии, Франции. Все они привозили свои уникальные подходы.

Впервые я столкнулся с реабилитацией в 2011 году, когда работал врачом футзального клуба «Сибиряк». Тогда я поехал в Москву на конференцию, посвященную новым методам восстановления в спорте. Свои аппаратные и прикладные методики презентовали эксперты из Швейцарии, Испании и США. Именно тогда это направление настолько меня зацепило, что я решил развиваться в направлении физической реабилитации.

Кто нуждается в восстановительном лечении

— Значит ли это, что восстановительная медицина необходима только спортсменам?

— Нет конечно! В современных условиях быстро восстановить утраченные функции важно не только профессиональным спортсменам. Сегодня никто не хочет сидеть на скамье запасных: ни спортсмены, ни бизнесмены, ни обычные люди. Всем важно в кратчайшие сроки вернуться к привычному образу жизни.

Для нас нет разделений ни по профессии, ни по статусу. Мы занимаемся восстановлением в амбулаторных условиях — так называемые средний и поздний этапы реабилитации. Помогаем восстановиться после перенесенных заболеваний, травм, аварий и других патологических состояний.

Много среди наших пациентов и спортсменов. В прошлом году мы сотрудничали с хоккейным клубом «Сибирь» и были официальными партнерами по реабилитации и восстановлению атлетов. Активно взаимодействуем как с профессиональными, так и с любительскими спортивными клубами: футболистами, баскетболистами, фигуристами, борцами и многими другими. Лечим мы и артистов балета, а также учащихся хореографического училища.

При этом все чаще пациенты приходят к нам не только для восстановления после травмы или операции, но и с целью предупредить развитие различных заболеваний и травм. Наши специалисты помогают организму подготовиться к серьезным нагрузкам на всех этапах.

Мультидисциплинарный подход — основа эффективности

— Иван Николаевич, есть ли в Сибири и Сибирском федеральном округе подобные центры или ощущается дефицит таких учреждений?

— Пять лет назад наша клиника была единственной в Новосибирске, которая занималась комплексной реабилитацией. Сейчас на рынке появляются другие центры, но каждый из них специализируется на отдельных направлениях: массаж, ЛФК, мануальная терапия и так далее. Но мы весь рынок закрыть не можем — потребность в качественной реабилитации очень высока.

— Расскажите о технологиях и методиках, которые вы применяете.

— Современная реабилитационная медицина подразумевает мультидисциплинарный подход, когда с пациентом работают несколько специалистов параллельно, в рамках единой команды. Такое комплексное и согласованное лечение способствует улучшению состояния пациента и быстрому возвращению к активной и полноценной жизни.

Во-первых, с больным, как правило, работает мультидисциплинарная бригада, состоящая из разных специалистов. Во-вторых, лечение разбивается на этапы. И на каждом из этапов определяются контрольные точки, по результатам которых принимается решение о продолжении лечения или смене тактики.

Только достигнув хороших результатов на каждой из контрольных точек, мы можем перевести пациента на следующий этап реабилитационных мероприятий.

Универсальность специалистов — секрет успеха

— Какие специалисты вовлечены в процесс восстановления и реабилитации? Большая ли команда работает в вашей клинике?

— Коллектив Центра восстановительной медицины Kinetiq — 36 человек. У нас можно получить консультацию невролога, мануального терапевта, травматолога-ортопеда, физиотерапевта, спортивного врача, эрготерапевта, кистевого терапевта.

Каждому пациенту составляется индивидуальный план лечения. В него может входить мануальная терапия, ЛФК, массаж, иглорефлексотерапия, ударно-волновая терапия, кинезиотейпирование, физиолечение, кистевая терапия и многое другое.

— Применяют ли ваши доктора собственные авторские методики?

— Мы работаем по принципам доказательной медицины, а профессионализм врачей подтвержден дипломами и сертификатами. При этом главной особенностью центра является комплексность, так как все услуги человек получает в одном месте, а все наши сотрудники — универсалы и имеют несколько специальностей.

Каждый из врачей нашей клиники имеет свои индивидуальные наработки, то есть комбинации разных техник. Это делает специалиста неповторимым. Именно благодаря комбинации этих техник мы и добиваемся хороших результатов. Например, у меня пять специальностей: травматология и ортопедия, мануальная терапия, спортивная медицина, физиотерапия и организация здравоохранения. У других коллег это может быть мануальная терапия, неврология, иглорефлексотерапия.

Наш центр оснащен всем необходимым современным оборудованием, в том числе ультрасовременными физиотерапевтическими приборами и аппаратами активной клеточной терапии Indiba.

При этом мы не забываем классические подходы, которые очень давно и с успехом используются и в клиниках, и в санаториях. Среди них массаж, физиотерапия, ЛФК и другие проверенные временем методы.

Индивидуальные сроки восстановления

— Существуют ли какие-то средние сроки реабилитации?

— К нам обращаются с разными проблемами, поэтому назвать средний срок реабилитации сложно. Например, пациент с миофасциальным синдромом (болевыми ощущениями в мышцах) может восстановиться через две недели, а человек с травмами после падения с высоты — за два года. Все индивидуально. Но есть стандарты реабилитационных мероприятий, на которые мы ориентируемся.

География пациентов: от Урала до Океании

— Приезжают ли в центр Kinetiq пациенты из других городов или, может быть, даже из других стран?

— За Уралом медицинские центры, подобные нашему, можно пересчитать по пальцам. К нам едут со всей России, а также из стран ближнего зарубежья: Казахстана, Узбекистана, Таджикистана.

Если говорить про дальнее зарубежье, то здесь география тоже достаточно обширная. Курсы восстановительной медицины у нас проходили жители Австралии, Новой Зеландии, Канады, США, Франции и Италии. Как правило, это выходцы из России, которые узнали о нас от своих близких и родственников.

— А бывают ли какие-то противопоказания к реабилитационным методам?

— На самом деле реабилитация многогранна. Так как с пациентом работает мультидисциплинарная бригада, ему подбирается лечение, которое облегчает состояние и возвращает привычное качество жизни. Всегда есть вариации.

Но мы работаем в рамках своих знаний и умений, поэтому в особых случаях стараемся получить разрешение профессионалов в других направлениях: онкологии, гинекологии и других. В таких случаях план лечения составляется совместно с узким специалистом.

— Поддерживаете ли вы в дальнейшем связь с пациентами из других регионов?

— Да, безусловно. Пациенты, которые знают нас давно, периодически пользуются онлайн-консультациями. Более того, иногда они заказывают консультации для своих родственников.

Планы развития: новое оборудование и расширение услуг

— Можете ли вы поделиться планами? В каком направлении планируете развиваться?

— Мы стараемся реагировать на потребности пациентов и постоянно развиваемся: расширяем перечень услуг, осваиваем новые подходы, покупаем оборудование. Я практикующий врач, поэтому все решения принимаются только на основании эффективности и востребованности.

В этом году мы купили третий ультрасовременный аппарат активной клеточной терапии Indiba, который помогает ускорить восстановление тканей после операций, травм, ушибов, уменьшить боль в суставах и позвоночнике.

Кроме того, в настоящее время работаем над расширением зоны активной реабилитации, то есть зоны ЛФК. Мы постоянно развиваемся и работаем на результат, поскольку главной нашей целью является быстрое возвращение каждого пациента к полноценной жизни.

