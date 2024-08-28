Иван Рассолов: топ-3 уголовных риска для бизнеса в 2024 году

Адвокат, руководитель уголовной практики АБ «Гребнева и партнеры» Иван Рассолов рассказал редакции Infopro54 о ключевых уголовных трендах в бизнесе, о том, почему в 2024 году актуализировались определенные риски и как их можно минимизировать.
— Иван, появление каких ключевых трендов в уголовной практике, связанной с бизнесом, вы наблюдаете в 2024 году? С чем, на ваш взгляд, связано их появление?
— Тренды правоприменителя в области уголовного права меняются в зависимости от многих факторов, в том числе от экономической, политической, а также общественной ситуации в стране.
Основываясь на сведениях МВД РФ о состоянии преступности за январь-июнь 2024-го, публикациях в СМИ, а также на практике нашего бюро, можно определить уголовные риски бизнеса 2024 года:
— Расскажите, как и для чего бизнес использует уголовные дела в качестве инструмента для решения своих задач?
— Практика показывает: более чем в половине известных нам случаев предприниматели используют уголовно-правовые инструменты для решения своих бизнес-задач.
Уголовно-правовые механизмы, как правило, используются бизнесом, когда «не хватает доказательств» для победы в гражданско-правовом споре, когда перспектив там нет вообще или когда хочется усилить переговорные позиции по разделу бизнеса, побудить к выплате задолженности (если бизнесмен — кредитор) либо убедить в ее отсутствии (если должник).
Наиболее «популярной» квалификацией отношений в бизнес-конфликтах является мошенничество. Согласно статистике за январь-июль 2024 года, было зарегистрировано 223 341 преступление по ст. 159-159.6 УК РФ, что на 5,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года.
На второе место по популярности в бизнес-конфликтах можно поставить ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации».
Согласно статистике МВД РФ, в январе-июле 2024 года выявлены 1 658 преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях, прирост составил 25,2%.
Статистика неутешительна, по нашим прогнозам, количество указанных преступлений будет расти.
— С чем, на ваш взгляд, связан рост популярности этого инструмента в бизнес-среде?
— Законодатель и правоприменитель, скажем так, позволяют и, может, даже способствуют тому, чтобы гражданско-правой спор или конфликт перетекал в уголовно-правую плоскость.
Популярность мошенничества в бизнес-конфликтах обусловлена тем, что под него можно подвести широкий круг действий, и грань между мошенничеством и гражданско-правовыми отношениями, как показывает практика, очень тонкая, а иногда и вовсе отсутствует.
Ключевая причина возникновения этой проблемы в том, что многие договоренности между бизнес-партнерами, между контрагентами носят «понятийный» характер, когда партнеры устно договорились, что «будем работать так», а «то, что на бумаге — не важно». Более того, очень часто бизнес-договоренности в принципе не фиксируются на бумаге либо фиксируются, не отражая реального положения дел. Но самая интересная ситуация возникает тогда, когда договоренности на бумаге и на словах абсолютно разные, когда написали одно, а имели в виду другое. Это порождает серьезные конфликты, вырастающие в уголовные дела.
— Чем чреват для бизнеса перевод такого конфликта в уголовную плоскость?
— Самое главное последствие — это возможная остановка деятельности. Уголовное дело, арест активов точно скажутся на репутации бизнеса, на его инвестиционной привлекательности. Сейчас контрагенты очень внимательно отслеживают подобные ситуации и с большой долей вероятности предпочтут отказаться от сотрудничества с компанией, в отношении собственников или руководителей которой возбуждено уголовное дело. Никто не хочет рисковать.
— Как можно избежать такой ситуации?
— Универсального ответа на этот вопрос, конечно же, нет. Но, на мой взгляд, можно попытаться заранее спрогнозировать свои риски, провести их уголовно-правовой аудит, грамотно зафиксировать на бумаге все возникающие правоотношения и договоренности. Кроме того, важно обращаться к профильным юристам не когда уже все «горит» или «сгорело», а еще на стадии планирования бизнеса или партнерства.
Если уголовно-правовые риски все же начинают проявляться, необходимо сразу обращаться к адвокатам по уголовным делам. Счет может идти на часы.
— Почему в 2024 году актуализируется риск уголовной ответственности в связи с налоговой оптимизацией?
— С 2025 года в силу вступят изменения в налоговый кодекс, в соответствии с которыми предпринимателей обяжут уплачивать НДС при доходах более 60 млн рублей в год. При этом налогоплательщику предоставят альтернативу: он сможет выбрать обычные ставки НДС либо пониженные (5% — при доходах от 60 млн до 250 млн рублей в год и 7% — от 250 млн до 450 млн рублей в год). Сейчас по общему правилу налогоплательщики на УСН не должны платить НДС.
Указанные изменения, по нашему мнению, породят желание некоторых бизнесменов «оптимизировать свою налоговую нагрузку», невзирая на потенциальные риски.
— Чем это чревато для бизнеса?
— Оптимизация, о которой я говорю, — это очень серьезный риск. При той материально-технической базе, которой сегодня располагает ФНС, факты дробления очень легко выявляются автоматически. Последствия для бизнеса могут быть самыми негативными. В первую очередь это возбуждение уголовного дела в связи с уклонением от уплаты налогов и связанные с этим последствия в виде осуждения и наказания, а также возникновение обязанности возместить ущерб, выплатить штрафы и пени.
— Есть легальные способы, чтобы сэкономить на налогах для тех, кто не хочет уходить в оптимизацию?
— Конечно, по этим вопросам нужно обращаться к профильным юристам, в данном случае — к налоговым консультантам, которые помогут выстроить правильную, законную налоговую структуру в компании.
Наша практика показывает, что предприниматели идут на «оптимизацию» в форме дробления бизнеса просто потому, что это решение лежит на поверхности: они делят центр прибыли на несколько, чтобы меньше платить налогов. При этом не обращают внимания на более сложные, может, менее экономически выгодные, но легальные инструменты совершенствования налоговой структуры бизнеса.
— Третий тренд, который вы назвали, — уголовная практика, связанная с мигрантами. В 2024 году эта тема действительно стала очень болезненной и вызывает большой общественный резонанс. Как она транслируется в уголовную практику бизнеса?
— Согласно статистике МВД, за 6 месяцев 2024 года в Новосибирской области выявлены на 132,5% больше фактов организации незаконной миграции, чем годом ранее.
Не исключаю, что такая динамика вызвана низкими показателями прошлого периода, возможно, ранее правоохранительные органы этой темой интересовались меньше, а в этом году она то и дело выходит на повестку дня.
Бизнес-сфера, взаимодействующая с мигрантами, сегодня находится в зоне очень пристального внимания правоохранительных органов и органов власти в целом.
Как показывает практика, под особым вниманием — предприниматели, оказывающие услуги мигрантам по легализации на территории РФ, использующие труд мигрантов в бизнес-процессах, а также сами мигранты, организовавшие бизнес на территории РФ.
— Почему вы прогнозируете рост таких дел?
— Основным фактором, обуславливающим рост дел данной категории, на мой взгляд, является то, что миграционная сфера в силу всем известных событий находится под особым вниманием и контролем.
Резюмируя наш разговор, хочу подчеркнуть, что все названные мною тренды — это реальность не только 2024 года, но и перспектива 2025-го, обращайте на них внимание.
Дружите с адвокатами, и пусть все у вас будет хорошо!
Адвокатское бюро Новосибирской области «Гребнева и партнеры»
г. Новосибирск, ул. Трудовая, 10, офис 9
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Фото предоставлено пресс-службой Адвокатского бюро «Гребнева и партнеры». Автор: Светлана Большакова
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