Иван Рассолов: топ-3 уголовных риска для бизнеса в 2024 году

Адвокат, руководитель уголовной практики АБ «Гребнева и партнеры» Иван Рассолов рассказал редакции Infopro54 о ключевых уголовных трендах в бизнесе, о том, почему в 2024 году актуализировались определенные риски и как их можно минимизировать.

Топ-3 риска для бизнеса

— Иван, появление каких ключевых трендов в уголовной практике, связанной с бизнесом, вы наблюдаете в 2024 году? С чем, на ваш взгляд, связано их появление?

— Тренды правоприменителя в области уголовного права меняются в зависимости от многих факторов, в том числе от экономической, политической, а также общественной ситуации в стране.

Основываясь на сведениях МВД РФ о состоянии преступности за январь-июнь 2024-го, публикациях в СМИ, а также на практике нашего бюро, можно определить уголовные риски бизнеса 2024 года:

уголовные риски в бизнес-конфликтах,

уголовные риски «налоговой оптимизации»,

уголовные риски бизнеса в миграционной сфере.

Уголовные риски в бизнес-конфликтах

— Расскажите, как и для чего бизнес использует уголовные дела в качестве инструмента для решения своих задач?

— Практика показывает: более чем в половине известных нам случаев предприниматели используют уголовно-правовые инструменты для решения своих бизнес-задач.

Уголовно-правовые механизмы, как правило, используются бизнесом, когда «не хватает доказательств» для победы в гражданско-правовом споре, когда перспектив там нет вообще или когда хочется усилить переговорные позиции по разделу бизнеса, побудить к выплате задолженности (если бизнесмен — кредитор) либо убедить в ее отсутствии (если должник).

Наиболее «популярной» квалификацией отношений в бизнес-конфликтах является мошенничество. Согласно статистике за январь-июль 2024 года, было зарегистрировано 223 341 преступление по ст. 159-159.6 УК РФ, что на 5,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

На второе место по популярности в бизнес-конфликтах можно поставить ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации».

Согласно статистике МВД РФ, в январе-июле 2024 года выявлены 1 658 преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях, прирост составил 25,2%.

Статистика неутешительна, по нашим прогнозам, количество указанных преступлений будет расти.

— С чем, на ваш взгляд, связан рост популярности этого инструмента в бизнес-среде?

— Законодатель и правоприменитель, скажем так, позволяют и, может, даже способствуют тому, чтобы гражданско-правой спор или конфликт перетекал в уголовно-правую плоскость.

Популярность мошенничества в бизнес-конфликтах обусловлена тем, что под него можно подвести широкий круг действий, и грань между мошенничеством и гражданско-правовыми отношениями, как показывает практика, очень тонкая, а иногда и вовсе отсутствует.

Ключевая причина возникновения этой проблемы в том, что многие договоренности между бизнес-партнерами, между контрагентами носят «понятийный» характер, когда партнеры устно договорились, что «будем работать так», а «то, что на бумаге — не важно». Более того, очень часто бизнес-договоренности в принципе не фиксируются на бумаге либо фиксируются, не отражая реального положения дел. Но самая интересная ситуация возникает тогда, когда договоренности на бумаге и на словах абсолютно разные, когда написали одно, а имели в виду другое. Это порождает серьезные конфликты, вырастающие в уголовные дела.

— Чем чреват для бизнеса перевод такого конфликта в уголовную плоскость?

— Самое главное последствие — это возможная остановка деятельности. Уголовное дело, арест активов точно скажутся на репутации бизнеса, на его инвестиционной привлекательности. Сейчас контрагенты очень внимательно отслеживают подобные ситуации и с большой долей вероятности предпочтут отказаться от сотрудничества с компанией, в отношении собственников или руководителей которой возбуждено уголовное дело. Никто не хочет рисковать.

— Как можно избежать такой ситуации?

— Универсального ответа на этот вопрос, конечно же, нет. Но, на мой взгляд, можно попытаться заранее спрогнозировать свои риски, провести их уголовно-правовой аудит, грамотно зафиксировать на бумаге все возникающие правоотношения и договоренности. Кроме того, важно обращаться к профильным юристам не когда уже все «горит» или «сгорело», а еще на стадии планирования бизнеса или партнерства.

Если уголовно-правовые риски все же начинают проявляться, необходимо сразу обращаться к адвокатам по уголовным делам. Счет может идти на часы.

Соблазн дробления бизнеса

— Почему в 2024 году актуализируется риск уголовной ответственности в связи с налоговой оптимизацией?

— С 2025 года в силу вступят изменения в налоговый кодекс, в соответствии с которыми предпринимателей обяжут уплачивать НДС при доходах более 60 млн рублей в год. При этом налогоплательщику предоставят альтернативу: он сможет выбрать обычные ставки НДС либо пониженные (5% — при доходах от 60 млн до 250 млн рублей в год и 7% — от 250 млн до 450 млн рублей в год). Сейчас по общему правилу налогоплательщики на УСН не должны платить НДС.

Указанные изменения, по нашему мнению, породят желание некоторых бизнесменов «оптимизировать свою налоговую нагрузку», невзирая на потенциальные риски.

— Чем это чревато для бизнеса?

— Оптимизация, о которой я говорю, — это очень серьезный риск. При той материально-технической базе, которой сегодня располагает ФНС, факты дробления очень легко выявляются автоматически. Последствия для бизнеса могут быть самыми негативными. В первую очередь это возбуждение уголовного дела в связи с уклонением от уплаты налогов и связанные с этим последствия в виде осуждения и наказания, а также возникновение обязанности возместить ущерб, выплатить штрафы и пени.

— Есть легальные способы, чтобы сэкономить на налогах для тех, кто не хочет уходить в оптимизацию?

— Конечно, по этим вопросам нужно обращаться к профильным юристам, в данном случае — к налоговым консультантам, которые помогут выстроить правильную, законную налоговую структуру в компании.

Наша практика показывает, что предприниматели идут на «оптимизацию» в форме дробления бизнеса просто потому, что это решение лежит на поверхности: они делят центр прибыли на несколько, чтобы меньше платить налогов. При этом не обращают внимания на более сложные, может, менее экономически выгодные, но легальные инструменты совершенствования налоговой структуры бизнеса.

Миграционные риски

— Третий тренд, который вы назвали, — уголовная практика, связанная с мигрантами. В 2024 году эта тема действительно стала очень болезненной и вызывает большой общественный резонанс. Как она транслируется в уголовную практику бизнеса?

— Согласно статистике МВД, за 6 месяцев 2024 года в Новосибирской области выявлены на 132,5% больше фактов организации незаконной миграции, чем годом ранее.

Не исключаю, что такая динамика вызвана низкими показателями прошлого периода, возможно, ранее правоохранительные органы этой темой интересовались меньше, а в этом году она то и дело выходит на повестку дня.

Бизнес-сфера, взаимодействующая с мигрантами, сегодня находится в зоне очень пристального внимания правоохранительных органов и органов власти в целом.

Как показывает практика, под особым вниманием — предприниматели, оказывающие услуги мигрантам по легализации на территории РФ, использующие труд мигрантов в бизнес-процессах, а также сами мигранты, организовавшие бизнес на территории РФ.

— Почему вы прогнозируете рост таких дел?

— Основным фактором, обуславливающим рост дел данной категории, на мой взгляд, является то, что миграционная сфера в силу всем известных событий находится под особым вниманием и контролем.

Резюмируя наш разговор, хочу подчеркнуть, что все названные мною тренды — это реальность не только 2024 года, но и перспектива 2025-го, обращайте на них внимание.

Дружите с адвокатами, и пусть все у вас будет хорошо!

Адвокатское бюро Новосибирской области «Гребнева и партнеры»

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