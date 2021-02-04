Из департамента промышленности Новосибирска увольняется глава управления инноваций

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал заявление об увольнении по собственному желанию начальника управления предпринимательства и инвестиционной политике (входит в состав департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии) Максима Леоненко. Об этом сообщили городские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря главы города Глеба Черепанова. Эту информацию корреспонденту Infopro54 подтвердил и сам чиновник. По словам Максима Леоненко, он подал заявление на отпуск с последующем увольнением.

— Отработал 3 года, — говорит Леоненко. — А 3 года — такой срок, после которого нужно делать большой скачок вверх или искать новые возможности самореализации. Сейчас во время отпуска у меня будет возможность определиться — куда двигаться дальше, уже поступали предложения от ряда бизнес-структур. Возможно, в будущем рассмотрю возможность поучаствовать в выборах депутатов заксобрания или горсовета следующего созыва.

По словам Максима Леоненко, он не связывает свой уход с должности с событиями, развернувшимися вокруг департамента. Напомним, что ранее первый заместитель мэра Геннадий Захаров анонсировал предстоящую реорганизацию и оптимизацию работы департамента. Поводом послужила критика на нескольких комиссиях горсовета его работы по части реализации в городе проекта «Умные остановки». По мнению ряда депутатов и представителей бизнес-сообщества, данный проект «заточен» под одного крупного концессионера и ущемляет права предпринимателей, чьи торговые объекты в настоящий момент располагаются и работают на городских остановках.