Избирком одобрил документы по отзыву мэра Новосибирска

Избирательная комиссия Новосибирска приняла документы, необходимые для регистрации инициативной группы по отзыву главы города, от уполномоченного группы, инициатора отзыва — депутата горсовета Игоря Украинцева. Как следует из документа избирательной комиссии, подписанного с одной стороны Игорем Украинцевым, а с другой — секретарем комиссии Татьяной Гладилиной, приняты ходатайство о регистрации инициативной группы, протокол ее собрания, согласие на избрание уполномоченным группы Украинцева и список членов группы на 54 листах.

Первое собрание инициативной группы, на котором присутствовали представители избирательной комиссии, состоялось на минувшей неделе в микрорайоне «Стрижи». Более тысячи участников собрания проголосовали за старт процедуры отзыва с должности мэра Новосибирска Анатолия Локтя. В поддержку данной инициативы выступили «Партия Роста», партия «Новые люди» и депутат Заксобрания области Илья Поляков.

— У нас будут развернуты пункты сбора подписей по всему городу, — рассказывает Игорь Украинцев о дальнейших планах на своей странице в соцсети. — Будут и передвижные бригады волонтеров, которые смогут выезжать к вам, если вы хотите оставить подписи, например, сразу всем коллективом или всем домом.

Согласно Уставу Новосибирска, инициативная группа в количестве не менее тысячи участников должна собрать не менее 60 тысяч подписей жителей Новосибирска. После проверки подписей городской избирательной комиссией и в случае их регистрации избирком выносит на сессию горсовета вопрос о назначении даты голосования по отзыву главы города. Мэр будет считаться отозванным в том случае, если за данную инициативу проголосуют не менее половины зарегистрированных на территории Новосибирска избирателей.

Напомним, что выборы мэра Новосибирска состоялись 8 сентября 2019 года. В них, по информации городской избирательной комиссии, приняли участие 241,8 тысячи человек, из которых 123,3 тысячи избирателей (50,2%) поддержали действовавшего главу города Анатолия Локтя. Он возглавляет Новосибирск второй срок.