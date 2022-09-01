К 15 годам колонии строгого режима приговорили убийцу из Новосибирска

Новосибирский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего жителя Новосибирска. Он признан виновным в совершении «убийства с особой жестокостью, а также краже с причинением значительного ущерба», сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.

— 7 марта 2021 года в квартире дома по улице Кошурникова в Дзержинском районе Новосибирска между подсудимым и 17-летней девушкой произошел конфликт. Молодой человек, разозлившись, взял на кухне нож и нанес потерпевшей не менее 35 ножевых ранений в шею, от которых последняя скончалась на месте, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что на этом злоумышленник не остановился. С банковской карты потерпевшей он перевел себе денежные средства в размере 3 тысяч рублей, забрал ее ноутбук и мобильный телефон, которые позже сдал в ломбард.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 4 месяца.

Приговор в законную силу не вступил.