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К тушению лесных пожаров в Рязанской области подключили авиацию

  • 29/08/2022, 16:00
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лесные пожары в Рязанской области
Авиация будет работать именно в труднодоступных местах.

Лесные пожары в Рязанской области перешли на торфяники, к их тушению подключили авиацию, сообщает РБК со ссылкой на заместителя министра природных ресурсов и экологии Сергея Аноприенко.

По его словам, авиация будет работать именно в труднодоступных местах, то есть не там, где очаги пожара открыты, а «по кромке задымления».

По данным пресс-службы МЧС РФ, природные пожары все еще орудуют в Рязанской области, но несколько из них удалось локализовать.

лесные пожары в Рязанской области

Так, 28 августа врио главы региона Павел Малков сообщил, что около села Заборье в Рязанской области загорелся лес.

—Территория была незамедлительно опахана, проложены минерализованные полосы. В настоящее время пожар локализован, — рассказал врио главы Малков.

По его словам, населенным пунктам ничего не угрожает.

По состоянию на воскресенье, общая площадь, охваченная лесными пожарами в Рязанской области, составила 19,576 тыс. га, за сутки площадь пожаров увеличилась примерно на 300 га.

лесные пожары в Рязанской области

Как подчеркнул врио главы региона, ситуация с лесными пожарами находится под контролем. И в настоящее время продолжается четко спланированная работа.

— На оставшихся участках работу осложняет сложный рельеф местности. Дело в том, что это заболоченные территории, и горит подстилка и кусты над болотом. Конечно, это препятствует тушению. Тем не менее, идёт планомерная работа четко по графику. Это подтверждают данные информационной системы дистанционного мониторинга лесов, — заключил Павел Малков.

Напомним, 17 августа появилась информация о лесных пожарах в Рязанской области, тогда московские власти отправили в регион специалистов и технику.

Сообщалось, что в тушении пожаров задействованы более 9,5 тысячи человек и 2,5 тысячи единиц техники, включая 15 воздушных судов.

Фото из телеграм-канала мэра Москвы

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Рубрики :

Регионы: Рязанская область

Теги : режим ЧС в Рязани лесные пожары в Рязанской области


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