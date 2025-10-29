Как «Брусника» создает точки притяжения в городских пространствах Новосибирска

В производственной идеологии компании окрестности любого здания никогда не остаются просто «территорией вокруг», а составляют единый образ с содержимым.

«Брусника» ― создатель неординарных дизайнерских решений, которые потом становятся общей цитатной базой, компонентом собирательного понятия «новосибирский стиль».

Например, в архитектуре такое случилось с «блуждающими» окнами. Сначала они вызвали wow-эффект на фасадах «Евроберега», а потом стали цитатным (но до сих пор нескучным) акцентом многих проектов.

А в работе с городскими пространствами таким фирменным почерком стал метафорический ландшафтный дизайн. Не просто ладное расположение газонов, скамеек, деревьев и кустов, а сад-сюжет, сад-образ, сад-аллегория.

Именно таким творческим мотиватором стало соседство возле бывшего аэропорта Северный масштабного жилого комплекса «Авиатор» со сквером Артемьева. Примечательно, что он имеет сразу две образных идеи: музыкальную (в честь композитора, чье имя ему досталось) и авиационную.

Андрей Шевцов, директор архитектурного бюро Landmark Architects, которое и выполнило проект реконструкции, на старте рассказывал, что форм-факторами для архитектурных решений стали мотивы фортепианных клавиш, виниловых дисков, стереодинамиков. А титульным образом — круговая партитура, созданная для фильма «Солярис». Связка нашлась и в музыкальном наследии самого Эдуарда Артемьева — в виде песни «Дельтаплан».

― Мотив композиторского пианино будет прослеживаться через плотное озеленение и боскеты. На мемориальной площадке будет мотив в виде кругов ― аллегория виниловых дисков и круглых мембран стереоколонок, — объяснял идею он.

Метафоричность сквера легко читается на интуитивном уровне. Пожалуй, это самая насыщенная архитектурная метафора в сегодняшнем Новосибирске.

Природа как соавтор

Если работа со сквером Артемьева стала примером экосанации компактного формата, то средь новейших страниц портфолио девелопера есть и работы макромасштаба. Такие, как «перезапуск» окрестностей озера Верховое. Они же ― окрестности нового большого района от «Брусники».

Территория эта, лежащая возле Журинского спуска (между улицей Фрунзе и Ипподромской магистралью, у стен крытого стадиона «Локомотив Арена»), примечательна своей парадоксальной судьбой. Одновременно она как бы в самом центре Новосибирска и при этом вне города.

В сентябре 2025 года компания завершила первый этап проекта ― создание композиционно-пластической базы ― основы для дальнейшего ландшафтного творчества, но уже вполне пригодной к созерцанию и рекреационной роли. Специалисты «Брусники» подготовили рельеф будущего благоустройства, укрепили береговую линию, установили более 400 винтовых свай (структурная основа для дорожек пешеходного маршрута), а большой амфитеатр, деликатно вписанный в рельеф, оборудовали системой освещения, построили лестницы к воде.

— На сегодняшний день завершен первый этап проекта, но уже видно, как преобразилось это место и насколько удобная, комфортная зона для отдыха и занятий спортом здесь появится по завершении работ в первом квартале 2028 года. Уверен, локация станет одним из любимых мест отдыха горожан, — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем личном телеграм-канале после посещения озера Верхового.

Следующие этапы реновации предусматривают развитие дендрологической палитры (научно обоснованное!), композиционное завершение променада, создание зоны спортивных сооружений, мест для активного или созерцательного отдыха, гастрономического кластера. В итоге территория превратится в биопарк, буквальных аналогов которому пока нигде в Сибири нет.

— Тихая часть озерного берега будет иметь свое природное естество. В ней, как надеются ученые, станут гнездиться водоплавающие птицы, а присутствие человека сведется к минимуму. Часть территории со стороны застройки оставят дикой, буферной — без дорожек и искусственного освещения, чтобы птицы могли вывести птенцов, — рассказали занятые в этом проекте специалисты «Брусники».

В традиционной урбанистике с ее плотной и насыщенной искусственной средой идея «Брусники» одухотворенного и эстетически осмысленного окружения зданий тоже работает наглядно и эффективно. Самой большой лабораторной площадкой такой работы традиционно является «Евроберег» ― уникальный для Новосибирска опыт создания большого и образно насыщенного района с нуля.

Нынешний этап его развития очень важен для всего города. Во-первых, это формирование фронтлайна вдоль Большевистской, что радикально меняет образ этой суровой, утилитарно-промышленной улицы в сторону большего обаяния и интеллигентной, ненадменной столичности. Во-вторых, с противоположной стороны создается симметричный фронтлайн для реки. Речной фасад «Евроберега» ― важная часть большого речного фасада Новосибирска, открывающий доступ к воде не только жителям жилмассива, но и всем горожанам.

Сейчас функциональная длина набережной составляет около километра, здесь есть вся необходимая инфраструктура: от прогулочных зон до площадок для отдыха и занятий спортом.

Читал забор, много думал…

Кстати, забор (утилитарная деталь любой стройки) тут тоже имеет эмоционально-эстетическую миссию. Строительные ограждения в «Евробереге» стали полновесными арт-объектами.

Так, возле строящейся школы (второй по счету в этом растущем районе) «Брусника» установила забор-шпаргалку, на котором нанесены основные правила школьных предметов: русского языка, математики, географии, биологии, истории, физики и химии. Протяженность познавательного ограждения ― около 500 метров. И теперь классическая тирада от типичной школьной «марьванны» утратила свою саркастическую специю.

А еще возле строящегося дома на Заровного, 8 есть 120-метровый забор для гурманов селфи-жанра.

