Как искусственный интеллект от Сбера поддерживает гостиницы и их клиентов

Одно из решений, предоставленное СберАналитикой, упорядочивает отзывы гостей, что после анализа позволяет клиентам получать более актуальные предложения, а сотрудникам гостиниц — автоматизировать управление процессами. Также важным элементом является чат-бот от СберБизнеса, который обрабатывает входящие запросы. Это значительно сокращает время ожидания ответов, что напрямую сказывается на уровне удовлетворенности клиентов.

Ведется активное внедрение аналитических инструментов для сегментов B2B и B2C. Портал для B2B анализирует различные показатели, что позволяет находить лучших партнеров и поставщиков, в то время как для B2C анализ спроса с учетом географических особенностей способствует более точной сегментации предложений для клиентов.

SberDevices разработали для гостиниц интерактивное цифровое решение «Салют Отель», которое включает в себя специализированное ПО и оборудование — SberTV/SberBox+, колонку SberBoom, умные лампочки, светодиодные ленты и розетки. AI-технологии успешно реализуются в гостиницах Кемеровской и Новосибирской областей, а также в Алтайском крае.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбербанка, отметил, что Сибирь становится одним из ключевых направлений внутреннего туризма, и при увеличении числа клиентов качество обслуживания должно расти в соответствии с новыми реалиями. Решения от Сбера и партнеров банка упрощают путь клиента, а процессы управления и взаимодействия с клиентами становятся более эффективными и точными.

Все инициативы осуществляются в рамках сервиса, который облегчает компаниям процесс цифровой трансформации. За это отвечают специализированные команды DTaaS (Digital Transformation as a Service — цифровая трансформация как сервис), работающие по всей территории России. Каждому клиенту предоставляется индивидуальное сопровождение, помощь в организации и реализации проекта. Эксперты Сбера поддерживают клиентов на всех этапах: изучают особенности бизнеса, помогают формулировать стратегию трансформации, оптимизировать процессы и адаптировать существующие решения под нужды проекта. На каждом этапе — от осознания необходимости изменений до выбора ценных интеграций в конечное решение и организации его разработки — клиентам помогают цифровые команды Сбера.

Вопросы внедрения искусственного интеллекта и безопасности на горнолыжных склонах станут темой обсуждения на международной конференции AI Journey, которая пройдет в Москве с 11 по 13 декабря. AI Journey — это важная площадка для обсуждения будущего, роли AI-технологий в помощи человеку, генерации новых идей и формировании будущего отрасли.