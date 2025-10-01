Как найти партнеров и абитуриентов на «Учебной Сибири-2025»

В 2024 году более ста образовательных учреждений, свыше тридцати работодателей и более сорока компаний-производителей представили свои достижения на выставке. Многие участники добились желаемых результатов: установили долгосрочные партнерские отношения, расширили сеть контактов, нашли выгодных поставщиков и клиентов, привлекли новых студентов.

В 2025 году ваша организация также может стать примером успешного участия.

Кто влияет на завтрашний день? Те, кто формирует кадровый резерв страны и обеспечивает его лучшими технологиями уже сегодня. Форум-выставка «Учебная Сибирь-2025» – это платформа для встречи лидеров образования и бизнеса, где устанавливаются новые тенденции.

В 2025 году ожидается более 20 000 посетителей – ваша целевая аудитория, принимающая решения непосредственно на выставке:

Более 6 000 представителей образовательных учреждений (директора, завучи, педагоги) со всей России.

Более 40 компаний-производителей и поставщиков товаров и оборудования для образовательных учреждений.

Региональные работодатели, заинтересованные в новых кадрах и готовые к сотрудничеству.

Свыше 15 000 студентов, абитуриентов и их родителей, изучающих образовательные программы, перспективы карьеры и принимающих важные решения.

Среди участников выставки «Учебная Сибирь» представлены ведущие учебные заведения, включая МГИМО МИД РФ, Томский государственный университет, Финансовый университет, Сибирский государственный университет геосистем и технологий, МФТИ, Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского. Также в мероприятии принимает участие Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Московский гуманитарно-технологический университет, Томский государственный педагогический университет, НГАСУ (СИБСТРИН), Университет Иннополис. Новосибирский колледж систем связи и сервиса, Новосибирский архитектурно-строительный колледж и множество других образовательных учреждений также будут демонстрировать свои программы и достижения на выставке.

По словам Ольги Тарасовой, возглавляющей кафедру в Новосибирском государственном университете экономики и управления «НИНХ» (НГУЭУ), это место, где происходит обмен опытом и мнениями, а также представлены разнообразные подходы к педагогическим навыкам и деятельности.

Среди компаний, предоставляющих свои продукты и сервисы образовательным учреждениям, — «Автосфера», «НПО Унитех», «Омега», ГК «Компьютеры и сети», издательство «Просвещение», «Димитрикс», ООО «НПО «Группа Аванти», «Центр автоматизации государственных учреждений» и другие.

Дмитрий Швецов, методист отдела образовательных проектов ГК «Геоскан», отметил, что государственные образовательные организации, такие как школы и университеты, сумели найти поставщиков необходимого оборудования. По его словам, удалось наладить контакт, найти взаимопонимание, обменяться ценными контактами и установить новые связи.

Каковы преимущества для участников?

Образовательные учреждения получают шанс оперативно привлечь будущих учащихся, наладить партнерские связи с работодателями и найти поставщиков нужных ресурсов, оборудования и учебных материалов.

Поставщики и производители обретают доступ к преданной и заинтересованной аудитории, взаимодействуют с целевыми клиентами и партнерами. Их продукцию (оборудование и программное обеспечение) тестируют будущие пользователи. Это не просто сбыт, а глубокое внедрение в сферу образования.

Профессионально-ориентированные кластеры – действенный механизм развития для учебных заведений.

Кластеры – это динамично развивающиеся экосистемы, объединяющие все ступени образования и бизнеса вокруг ключевых секторов экономики (IT, здравоохранение, творческие индустрии, агропромышленный комплекс и другие). Участники кластера могут всего за три выставочных дня решить задачу формирования резерва молодых кадров: абитуриенты и будущие профессиональные кадры.

Каждый кластер представляет собой полную цепочку успеха:

Средние специальные учебные заведения демонстрируют практические умения.

Высшие учебные заведения презентуют образовательные программы и научные исследования.

Работодатели сразу же демонстрируют возможности карьерного роста и рассказывают о перспективах работы в своих компаниях.

Деловая программа выставки в текущем году объединена темой:

«Просвещение и воспитание: создаем будущее». Это масштабная платформа для общения, которая позволяет:

Обсуждать перспективы развития различных отраслей и роль образования в этом процессе.

Представлять свои разработки и решения в рамках государственных задач.

Получать информацию о тенденциях и приоритетах государственной политики непосредственно от специалистов.

Устанавливать деловые контакты с партнерами и представителями власти.

Настало ваше время проявить себя и возглавить движение вперед.

Испытываете трудности в поиске идеального партнера в сфере поставок? Стремитесь к тому, чтобы именно ваше образовательное учреждение привлекало самых талантливых студентов? Мечтаете о сотрудниках, которые будут заинтересованы в работе именно у вас? Мы разработали уникальную платформу, где эти задачи решаются всего за три дня активного взаимодействия.

Воспользуйтесь этой возможностью как мощным стратегическим ресурсом для формирования образовательного ландшафта и развития профессиональных навыков. Превратитесь в ключевой узел коммуникации и обмена опытом в вашей области.

Оформите заявку на участие на сайте или получите бесплатный билет посетителя!

Мы уже создаем будущее. Присоединяйтесь!

*В пресс-релизе приведены высказывания участников выставки 2024 года.

Сайт

Группа Вконтакте

Телеграм-канал

Возрастное ограничение: 0+