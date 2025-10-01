Как найти партнеров и абитуриентов на «Учебной Сибири-2025»

В 2024 году более ста образовательных учреждений, свыше тридцати работодателей и более сорока компаний-производителей представили свои достижения на выставке. Многие участники добились желаемых результатов: установили долгосрочные партнерские отношения, расширили сеть контактов, нашли выгодных поставщиков и клиентов, привлекли новых студентов.
В 2025 году ваша организация также может стать примером успешного участия.
Кто влияет на завтрашний день? Те, кто формирует кадровый резерв страны и обеспечивает его лучшими технологиями уже сегодня. Форум-выставка «Учебная Сибирь-2025» – это платформа для встречи лидеров образования и бизнеса, где устанавливаются новые тенденции.
В 2025 году ожидается более 20 000 посетителей – ваша целевая аудитория, принимающая решения непосредственно на выставке:
По словам Ольги Тарасовой, возглавляющей кафедру в Новосибирском государственном университете экономики и управления «НИНХ» (НГУЭУ), это место, где происходит обмен опытом и мнениями, а также представлены разнообразные подходы к педагогическим навыкам и деятельности.
Среди компаний, предоставляющих свои продукты и сервисы образовательным учреждениям, — «Автосфера», «НПО Унитех», «Омега», ГК «Компьютеры и сети», издательство «Просвещение», «Димитрикс», ООО «НПО «Группа Аванти», «Центр автоматизации государственных учреждений» и другие.
Дмитрий Швецов, методист отдела образовательных проектов ГК «Геоскан», отметил, что государственные образовательные организации, такие как школы и университеты, сумели найти поставщиков необходимого оборудования. По его словам, удалось наладить контакт, найти взаимопонимание, обменяться ценными контактами и установить новые связи.
Каковы преимущества для участников?
Профессионально-ориентированные кластеры – действенный механизм развития для учебных заведений.
Кластеры – это динамично развивающиеся экосистемы, объединяющие все ступени образования и бизнеса вокруг ключевых секторов экономики (IT, здравоохранение, творческие индустрии, агропромышленный комплекс и другие). Участники кластера могут всего за три выставочных дня решить задачу формирования резерва молодых кадров: абитуриенты и будущие профессиональные кадры.
Каждый кластер представляет собой полную цепочку успеха:
Деловая программа выставки в текущем году объединена темой:
«Просвещение и воспитание: создаем будущее». Это масштабная платформа для общения, которая позволяет:
Настало ваше время проявить себя и возглавить движение вперед.
Испытываете трудности в поиске идеального партнера в сфере поставок? Стремитесь к тому, чтобы именно ваше образовательное учреждение привлекало самых талантливых студентов? Мечтаете о сотрудниках, которые будут заинтересованы в работе именно у вас? Мы разработали уникальную платформу, где эти задачи решаются всего за три дня активного взаимодействия.
Воспользуйтесь этой возможностью как мощным стратегическим ресурсом для формирования образовательного ландшафта и развития профессиональных навыков. Превратитесь в ключевой узел коммуникации и обмена опытом в вашей области.
Оформите заявку на участие на сайте или получите бесплатный билет посетителя!
Мы уже создаем будущее. Присоединяйтесь!
*В пресс-релизе приведены высказывания участников выставки 2024 года.
