Как найти партнеров и абитуриентов на «Учебной Сибири-2025»

  • 01/10/2025, 09:35
Как найти партнеров и абитуриентов на «Учебной Сибири-2025»
С 23 по 25 октября в Новосибирском Экспоцентре соберутся представители сферы образования, производственного сектора и бизнеса

В 2024 году более ста образовательных учреждений, свыше тридцати работодателей и более сорока компаний-производителей представили свои достижения на выставке. Многие участники добились желаемых результатов: установили долгосрочные партнерские отношения, расширили сеть контактов, нашли выгодных поставщиков и клиентов, привлекли новых студентов.

В 2025 году ваша организация также может стать примером успешного участия.

Кто влияет на завтрашний день? Те, кто формирует кадровый резерв страны и обеспечивает его лучшими технологиями уже сегодня. Форум-выставка «Учебная Сибирь-2025» – это платформа для встречи лидеров образования и бизнеса, где устанавливаются новые тенденции.

В 2025 году ожидается более 20 000 посетителей – ваша целевая аудитория, принимающая решения непосредственно на выставке:

  • Более 6 000 представителей образовательных учреждений (директора, завучи, педагоги) со всей России.
  • Более 40 компаний-производителей и поставщиков товаров и оборудования для образовательных учреждений.
  • Региональные работодатели, заинтересованные в новых кадрах и готовые к сотрудничеству.
  • Свыше 15 000 студентов, абитуриентов и их родителей, изучающих образовательные программы, перспективы карьеры и принимающих важные решения.
Среди участников выставки «Учебная Сибирь» представлены ведущие учебные заведения, включая МГИМО МИД РФ, Томский государственный университет, Финансовый университет, Сибирский государственный университет геосистем и технологий, МФТИ, Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского. Также в мероприятии принимает участие Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Московский гуманитарно-технологический университет, Томский государственный педагогический университет, НГАСУ (СИБСТРИН), Университет Иннополис. Новосибирский колледж систем связи и сервиса, Новосибирский архитектурно-строительный колледж и множество других образовательных учреждений также будут демонстрировать свои программы и достижения на выставке.

По словам Ольги Тарасовой, возглавляющей кафедру в Новосибирском государственном университете экономики и управления «НИНХ» (НГУЭУ), это место, где происходит обмен опытом и мнениями, а также представлены разнообразные подходы к педагогическим навыкам и деятельности.

Среди компаний, предоставляющих свои продукты и сервисы образовательным учреждениям, — «Автосфера», «НПО Унитех», «Омега», ГК «Компьютеры и сети», издательство «Просвещение», «Димитрикс», ООО «НПО «Группа Аванти», «Центр автоматизации государственных учреждений» и другие.

Как найти партнеров и абитуриентов на «Учебной Сибири-2025»
Дмитрий Швецов, методист отдела образовательных проектов ГК «Геоскан», отметил, что государственные образовательные организации, такие как школы и университеты, сумели найти поставщиков необходимого оборудования. По его словам, удалось наладить контакт, найти взаимопонимание, обменяться ценными контактами и установить новые связи.

Каковы преимущества для участников?

  • Образовательные учреждения получают шанс оперативно привлечь будущих учащихся, наладить партнерские связи с работодателями и найти поставщиков нужных ресурсов, оборудования и учебных материалов.
  • Поставщики и производители обретают доступ к преданной и заинтересованной аудитории, взаимодействуют с целевыми клиентами и партнерами. Их продукцию (оборудование и программное обеспечение) тестируют будущие пользователи. Это не просто сбыт, а глубокое внедрение в сферу образования.

Профессионально-ориентированные кластеры – действенный механизм развития для учебных заведений.

Кластеры – это динамично развивающиеся экосистемы, объединяющие все ступени образования и бизнеса вокруг ключевых секторов экономики (IT, здравоохранение, творческие индустрии, агропромышленный комплекс и другие). Участники кластера могут всего за три выставочных дня решить задачу формирования резерва молодых кадров: абитуриенты и будущие профессиональные кадры.

Каждый кластер представляет собой полную цепочку успеха:

  • Средние специальные учебные заведения демонстрируют практические умения.
  • Высшие учебные заведения презентуют образовательные программы и научные исследования.
  • Работодатели сразу же демонстрируют возможности карьерного роста и рассказывают о перспективах работы в своих компаниях.

Деловая программа выставки в текущем году объединена темой:

«Просвещение и воспитание: создаем будущее». Это масштабная платформа для общения, которая позволяет:

  • Обсуждать перспективы развития различных отраслей и роль образования в этом процессе.
  • Представлять свои разработки и решения в рамках государственных задач.
  • Получать информацию о тенденциях и приоритетах государственной политики непосредственно от специалистов.
  • Устанавливать деловые контакты с партнерами и представителями власти.

«Новосибирск Экспоцентр»

Настало ваше время проявить себя и возглавить движение вперед.

Испытываете трудности в поиске идеального партнера в сфере поставок? Стремитесь к тому, чтобы именно ваше образовательное учреждение привлекало самых талантливых студентов? Мечтаете о сотрудниках, которые будут заинтересованы в работе именно у вас? Мы разработали уникальную платформу, где эти задачи решаются всего за три дня активного взаимодействия.

Воспользуйтесь этой возможностью как мощным стратегическим ресурсом для формирования образовательного ландшафта и развития профессиональных навыков. Превратитесь в ключевой узел коммуникации и обмена опытом в вашей области.

Оформите заявку на участие на сайте или получите бесплатный билет посетителя!

Мы уже создаем будущее. Присоединяйтесь!

*В пресс-релизе приведены высказывания участников выставки 2024 года.

Возрастное ограничение: 0+

Erid:F7NfYUJCUneTSxkREwuh

Реклама. Рекламодатель: ООО «Новосибирск Экспоцентр»

Фотографии: архив ООО «ЭкспоИвентс»

Рубрики : Бизнес Образование

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Экспоцентр Новосибирск Учсиб Учебная Сибирь образование выставка


Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

