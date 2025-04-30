Как правильно выбрать квартиру для инвестиций в Новосибирске

Больше половины опрошенных — 57% — считают, что вложение средств в недвижимость гарантирует такую же сохранность денег, как и вклад в банке, а шестеро из десяти думают, что вложение средств в недвижимость, несмотря на высокие ставки по депозитам, выгоднее банковского вклада.

По данным опросов ЕРЗ.РФ, 70% новосибирцев уверены, что недвижимость будет дорожать темпами, равными инфляции или выше нее, — такой уровень капитализации дает гарантию сохранения и преумножения средств семьи.

Эксперты рынка отмечают, что в любой экономической ситуации ликвидны квартиры небольшой площади (студии и однокомнатные) в новостройках с развитой инфраструктурой. На привлекательность покупки квартиры в качестве инвестиционного инструмента влияют перспективы района и хорошая транспортная доступность.

— Малые форматы (студии и однокомнатные квартиры) по-прежнему обладают большим потенциалом, востребованы как для аренды, так и для перепродажи, — заявил «РБК Новосибирск» Евгений Белокуров, коммерческий директор «Яндекс Недвижимости». — Особенно выгодно приобретать такие объекты в новых комплексах со сдачей в чистовой отделке. Льготные ипотечные программы позволяют минимизировать первоначальные затраты, а высокая востребованность аренды в крупных городах обеспечит стабильный денежный поток.

По данным «Циан.Аналитики», в марте текущего года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Новосибирске составила 30,4 тысячи рублей, что на 11% больше, чем годом ранее.

В ассортиментной линейке ГК «Расцветай», девелопера, известного тщательным выбором привлекательных локаций, — несколько сотен вариантов квартир для выгодного вложения средств в разных районах Новосибирска. Все проекты компании объединяет хорошая транспортная доступность, достаточность социальной инфраструктуры. Большая часть вариантов — в проектах комплексного развития, капитализация объектов в таких кварталах растет по мере освоения площадки.

— Один из наиболее выгодных вариантов — когда квартиру приобретают в качестве старта квартирной карьеры для детей, — рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай». — Использование материнского капитала и льготных ипотечных программ позволяет сделать покупку особенно выгодной, а до того времени, когда ребенок поступит в вуз, квартиру можно сдавать, получая пассивный доход. Даже если планы изменятся, продажа готовой квартиры станет для молодого человека крепким фундаментом в самостоятельной жизни.

В ГК «Расцветай» есть варианты кварталов рядом с вузами («Расцветай на Кропоткина» и «Расцветай на Дуси Ковальчук»), в популярных районах города: в Кировском, Калининском, Дзержинском. Здесь просторная территория с возможностями для отдыха и занятий спортом (квартал «На Игарской», «Цветной бульвар» и «Расцветай на Зорге») сочетается с современной инфраструктурной обеспеченностью.

У девелопера имеются предложения и в центральных локациях: в проектах «Расцветай на Красном» у станции метро «Заельцовская» и в квартале «Сакура парк» у станции метро «Октябрьская». В шаговой доступности от новых домов вся масштабная инфраструктура центра: кафе, торговые и развлекательные центры, модные магазины, вузы и парки, а добраться в любую точку города можно как на автомобиле по центральным магистралям, так и на общественном транспорте.

*Мартовское исследование ДОМ.РФ и ВЦИОМ

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