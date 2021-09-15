Как привлечь новых клиентов в интернет-магазин

Привлекательный веб-сайт и блог

Очень важно иметь красивый, оптимизированный и простой в навигации сайт интернет-магазина. Большинство новых клиентов придут к вам с помощью поиска в Интернете. Если сайт будет не продуманным и оформленным ненадлежащим образом, то покупатели уйдут, не совершив у вас покупку. Убедитесь, что важную информацию легко найти и она включает все данные, которые могут понадобиться вашим клиентам (детальная информация о товаре или услуге, контакты, график работы, условия оплаты и доставки).

Помимо структуры сайта, большое значение имеют блоги. В них вы можете писать интересный и познавательный контент для посетителей. Например, потенциальный клиент попадет на ваш сайт, чтобы прочесть интересующий его материал и по ходу попадает в каталог с товарами, которые захочет приобрести.

Отличный пример интернет-магазина с понятной и адаптированной структурой сайта, а также блогом Bags Studio.

Учетные записи в социальных сетях

Согласно статистике, 80% пользователей в Instagram следят хотя бы за одним бизнесом, а еще больше людей в социальных сетях следят за брендами, связанными со знаменитостями, на которых они подписаны.

Наличие социальных сетей помогает повысить узнаваемость бренда. Это также позволяет вам взаимодействовать с вашими клиентами и показывает, что за вашим брендом стоит человек. Спрашивайте их мнение, помогайте им, если они нуждаются в помощи, делитесь контентом, который может им понравиться. Старайтесь охватить все виды социальных сетей, где может быть представлена ваша целевая аудитория.

Скидки и предложения для новых клиентов

Заинтересуйте новых покупателей приятными скидками и индивидуальными предложениями.

Есть несколько маркетинговых стратегий, которые хорошо себя зарекомендовали:

Предложите бесплатную доставку.

Сделайте одноразовую скидку на первый заказ.

Дайте пробный товар или услугу бесплатно или по сниженной цене.

Поисковая оптимизация (SEO)

Чтобы вашим новым клиентам было проще находить вас среди десятков и сотен конкурентов, позаботьтесь о сео-оптимизации своего интернет-магазина. В нее входит целый спектр действий, направленных на внутреннюю и внешнюю оптимизацию сайта. При правильной организации процесса, ваш интернет-будет размещен высоко в строке поиска и его обязательно заметят люди, которые ищут тот или иной товар.

Отзывы клиентов

Для интернет-магазина очень важно поддерживать взаимодействие с клиентами. Предусмотрите возможность оставлять отзывы о товарах на сайте, регулярно проверяйте электронную почту, следите за комментариями в социальных сетях (Facebook, Instagram, Twitter). Это не только укрепит доверие уже существующих клиентов, но и мотивирует их оставлять хорошие отзывы, которые смогут прочитать новые люди.