Как привлечь новых клиентов в интернет-магазин

Очень важно иметь красивый, оптимизированный и простой в навигации сайт интернет-магазина. Большинство новых клиентов придут к вам с помощью поиска в Интернете. Если сайт будет не продуманным и оформленным ненадлежащим образом, то покупатели уйдут, не совершив у вас покупку. Убедитесь, что важную информацию легко найти и она включает все данные, которые могут понадобиться вашим клиентам (детальная информация о товаре или услуге, контакты, график работы, условия оплаты и доставки).
Помимо структуры сайта, большое значение имеют блоги. В них вы можете писать интересный и познавательный контент для посетителей. Например, потенциальный клиент попадет на ваш сайт, чтобы прочесть интересующий его материал и по ходу попадает в каталог с товарами, которые захочет приобрести.
Отличный пример интернет-магазина с понятной и адаптированной структурой сайта, а также блогом Bags Studio.
Согласно статистике, 80% пользователей в Instagram следят хотя бы за одним бизнесом, а еще больше людей в социальных сетях следят за брендами, связанными со знаменитостями, на которых они подписаны.
Наличие социальных сетей помогает повысить узнаваемость бренда. Это также позволяет вам взаимодействовать с вашими клиентами и показывает, что за вашим брендом стоит человек. Спрашивайте их мнение, помогайте им, если они нуждаются в помощи, делитесь контентом, который может им понравиться. Старайтесь охватить все виды социальных сетей, где может быть представлена ваша целевая аудитория.
Заинтересуйте новых покупателей приятными скидками и индивидуальными предложениями.
Есть несколько маркетинговых стратегий, которые хорошо себя зарекомендовали:
Чтобы вашим новым клиентам было проще находить вас среди десятков и сотен конкурентов, позаботьтесь о сео-оптимизации своего интернет-магазина. В нее входит целый спектр действий, направленных на внутреннюю и внешнюю оптимизацию сайта. При правильной организации процесса, ваш интернет-будет размещен высоко в строке поиска и его обязательно заметят люди, которые ищут тот или иной товар.
Для интернет-магазина очень важно поддерживать взаимодействие с клиентами. Предусмотрите возможность оставлять отзывы о товарах на сайте, регулярно проверяйте электронную почту, следите за комментариями в социальных сетях (Facebook, Instagram, Twitter). Это не только укрепит доверие уже существующих клиентов, но и мотивирует их оставлять хорошие отзывы, которые смогут прочитать новые люди.
Фото предоставлены рекламодателем
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