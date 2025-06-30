Как работает обмен квартир у ведущего застройщика Сибири

При выборе жилья семья оценивает не только площадь комнат и высоту потолков, но и желаемый стиль жизни, вид из окна и привычные маршруты. С изменением жизненных обстоятельств (взросление детей, новые приоритеты и потребности) возникает необходимость повторного поиска, продажи старого, покупки нового жилья, что влечет за собой множество хлопот. Это становится причиной, по которой многие семьи откладывают обновление недвижимости или вовсе отказываются от этой идеи.

Принимая это во внимание, девелопер ГК VIRA разработал удобную и прозрачную программу обмена, позволяющую в короткие сроки обменять квартиру на новую без лишних рисков и сложностей.

История семьи

Семья Шпагиных приобрела квартиру в ЖК «Матрешкин двор» от VIRA несколько лет назад. Этот жилой комплекс с благоустроенным двором, развитой инфраструктурой и надежной управляющей компанией стал для них отличным началом. Однако со временем потребности изменились: детям потребовалось больше личного пространства.

Обратившись в компанию и узнав о возможности обмена, они решили двигаться дальше. Их новым домом стал ЖК CITATUM — современный, просторный и расположенный в перспективном районе. Несмотря на то, что проект еще находится на стадии строительства, доверие к VIRA позволяет спокойно ждать, без спешки и посредников. Данный ЖК уже получил признание экспертов и отмечен престижными премиями.

— Когда мы покупали квартиру, нам казалось, что это навсегда. Но теперь мы хотим большего: жить ближе к центру, обеспечить больше личного пространства. Нам нравится сотрудничать с VIRA: застройщик ответственный, менеджеры внимательные и компетентные, все вопросы решаются быстро. Узнав о возможности обмена, мы довольно быстро приняли решение. Теперь у нас трехкомнатная квартира с удобной планировкой, просторной кухней и готовым ремонтом — это очень важно, когда есть дети, — делится Светлана Шпагина.

Как работает программа обмена

Выбор и бронирование квартиры

Выберите квартиру в любом проекте VIRA, мы забронируем ее и зафиксируем стоимость.

Выезд специалиста

Наш специалист свяжется с вами и договорится о встрече в удобное время, чтобы сделать несколько фотографий.

Определение выкупной стоимости вашей квартиры и подготовка коммерческого предложения

Предложение

В течение двух дней мы пригласим вас на встречу и назовем выкупную стоимость вашей квартиры, а также размер скидки на квартиру, которую вы приобретаете.

Сделка

Одномоментно подписывается договор на продажу своей квартиры и договор на покупку новой.

Оплата квартиры

Стоимость выкупа вашей квартиры вносится в счет оплаты за новую, если необходима доплата, то можно воспользоваться ипотечным кредитом, материнским капиталом,

собственными средствами. При необходимости часть средств с продажи своей квартиры можно оставить на аренду, мебель или отдых.

Почему выбирают VIRA

Надежный девелопер: компания получила золотой знак «Надежный застройщик России» в 2024 году.

Прозрачные условия, честные расчеты, достойная выкупная стоимость квартиры.

Комфортный процесс: за сделку отвечают опытные специалисты, нет давления и неопределенности.

— Для нас важно не просто строить дома, а быть рядом в важные моменты жизни. Обмен — это про доверие и диалог. Люди остаются с нами, потому что знают, что их слышат, — говорят в VIRA.

VIRA создает устойчивые городские пространства, где люди могут остаться надолго. Разные по стилю ЖК преследуют одну цель: создавать комфорт, а девелопер всегда открыт к общению и партнерству.

— Мы видели, как VIRA всегда в срок заканчивает свои проекты с отделкой. Поэтому уверены, что подождать — не проблема. Главное, что мы снова дома, — делится Александр Шпагин.

Когда обмен — оптимальное решение

Обмен актуален, если:

семья растет;

изменился образ жизни (удаленная работа, новые увлечения, свой бизнес);

хочется повысить уровень комфорта или переехать в другую часть города;

есть желание перейти на новый этап жизни, оставаясь в привычной среде.

Эта программа помогает не просто поменять квартиру, но и перейти из одного этапа жизни в другой. VIRA поможет сделать этот переход плавным, с минимальными усилиями и максимальным доверием.

— «VIRA Обмен» — это продолжение нашей логики: быть с человеком на всех этапах его жизни, — говорит директор по продажам VIRA Лев Нагорняк.