Рекламодателям

Как работает обмен квартир у ведущего застройщика Сибири

  • 30/06/2025, 14:15
Как работает обмен квартир у ведущего застройщика Сибири
Девелопер разработал удобную и прозрачную программу, позволяющую в короткие сроки обменять квартиру на новую без лишних рисков и сложностей

При выборе жилья семья оценивает не только площадь комнат и высоту потолков, но и желаемый стиль жизни, вид из окна и привычные маршруты. С изменением жизненных обстоятельств (взросление детей, новые приоритеты и потребности) возникает необходимость повторного поиска, продажи старого, покупки нового жилья, что влечет за собой множество хлопот. Это становится причиной, по которой многие семьи откладывают обновление недвижимости или вовсе отказываются от этой идеи.

Принимая это во внимание, девелопер ГК VIRA разработал удобную и прозрачную программу обмена, позволяющую в короткие сроки обменять квартиру на новую без лишних рисков и сложностей.

Как работает обмен квартир у ведущего застройщика Сибири

История семьи

Семья Шпагиных приобрела квартиру в ЖК «Матрешкин двор» от VIRA несколько лет назад. Этот жилой комплекс с благоустроенным двором, развитой инфраструктурой и надежной управляющей компанией стал для них отличным началом. Однако со временем потребности изменились: детям потребовалось больше личного пространства.

Обратившись в компанию и узнав о возможности обмена, они решили двигаться дальше. Их новым домом стал ЖК CITATUM — современный, просторный и расположенный в перспективном районе. Несмотря на то, что проект еще находится на стадии строительства, доверие к VIRA позволяет спокойно ждать, без спешки и посредников. Данный ЖК уже получил признание экспертов и отмечен престижными премиями.

— Когда мы покупали квартиру, нам казалось, что это навсегда. Но теперь мы хотим большего: жить ближе к центру, обеспечить больше личного пространства. Нам нравится сотрудничать с VIRA: застройщик ответственный, менеджеры внимательные и компетентные, все вопросы решаются быстро. Узнав о возможности обмена, мы довольно быстро приняли решение. Теперь у нас трехкомнатная квартира с удобной планировкой, просторной кухней и готовым ремонтом — это очень важно, когда есть дети, — делится Светлана Шпагина.

Как работает программа обмена

  • Выбор и бронирование квартиры

Выберите квартиру в любом проекте VIRA, мы забронируем ее и зафиксируем стоимость.

  • Выезд специалиста

Наш специалист свяжется с вами и договорится о встрече в удобное время, чтобы сделать несколько фотографий.

  • Определение выкупной стоимости вашей квартиры и подготовка коммерческого предложения
  • Предложение

В течение двух дней мы пригласим вас на встречу и назовем выкупную стоимость вашей квартиры, а также размер скидки на квартиру, которую вы приобретаете.

  • Сделка

Одномоментно подписывается договор на продажу своей квартиры и договор на покупку новой.

  • Оплата квартиры

Стоимость выкупа вашей квартиры вносится в счет оплаты за новую, если необходима доплата, то можно воспользоваться ипотечным кредитом, материнским капиталом,

собственными средствами. При необходимости часть средств с продажи своей квартиры можно оставить на аренду, мебель или отдых.

Как работает обмен квартир у ведущего застройщика Сибири

Почему выбирают VIRA

  • Надежный девелопер: компания получила золотой знак «Надежный застройщик России» в 2024 году.
  • Прозрачные условия, честные расчеты, достойная выкупная стоимость квартиры.
  • Комфортный процесс: за сделку отвечают опытные специалисты, нет давления и неопределенности.

— Для нас важно не просто строить дома, а быть рядом в важные моменты жизни. Обмен — это про доверие и диалог. Люди остаются с нами, потому что знают, что их слышат, — говорят в VIRA.

VIRA создает устойчивые городские пространства, где люди могут остаться надолго. Разные по стилю ЖК преследуют одну цель: создавать комфорт, а девелопер всегда открыт к общению и партнерству.

— Мы видели, как VIRA всегда в срок заканчивает свои проекты с отделкой. Поэтому уверены, что подождать — не проблема. Главное, что мы снова дома, — делится Александр Шпагин.

Как работает обмен квартир у ведущего застройщика Сибири

Когда обмен — оптимальное решение

Обмен актуален, если:

  • семья растет;
  • изменился образ жизни (удаленная работа, новые увлечения, свой бизнес);
  • хочется повысить уровень комфорта или переехать в другую часть города;
  • есть желание перейти на новый этап жизни, оставаясь в привычной среде.

Эта программа помогает не просто поменять квартиру, но и перейти из одного этапа жизни в другой. VIRA поможет сделать этот переход плавным, с минимальными усилиями и максимальным доверием.

«VIRA Обмен» — это продолжение нашей логики: быть с человеком на всех этапах его жизни, — говорит директор по продажам VIRA Лев Нагорняк.

Проектная декларация на сайте наш.дом.рф 

Застройщик Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Вира на Грибоедова»

 

Erid:F7NfYUJCUneTRUfSL4bH

1 068

Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Теги не заданы


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Павел Федотов, основатель и руководитель маркетинговой компании Fedotov Studio

Павел Федотов: Чтобы зарабатывать деньги на соцсетях, нужно быть умнее

В перспективе экспертам и компаниям придется сильно заморачиваться, чтобы выделиться в постоянно растущем многообразии контента
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В ГАИ рассказали о самых «пьяных» районах и улицах Новосибирска
30/06/25 15:00
Общество Право&Порядок
За продажу картошки с дачи в Новосибирске грозит штраф до двух тысяч рублей
30/06/25 14:45
Общество
«Чтобы в сентябре не было неприятностей»: новосибирские гостиницы подталкивают к вступлению в реестр Росаккредитации
30/06/25 14:30
Бизнес Общество Туризм
Как работает обмен квартир у ведущего застройщика Сибири
30/06/25 14:15
Недвижимость
Новые законы изменят жизнь новосибирцев с 1 июля
30/06/25 14:00
Бизнес Общество
Несколько иностранцев, объявленных в федеральный розыск, найдены в Новосибирске
30/06/25 13:00
Общество
Новосибирская область снова выйдет на рынок облигаций
30/06/25 12:00
Власть Финансы
На рынке новостроек в Новосибирске более 76 тысяч непроданных квартир
30/06/25 11:00
Недвижимость
«Здоровье» – традиционная номинация конкурса «Сибирь.ПРО» о качественной медицинской помощи, доступной каждому
30/06/25 10:45
Медицина
С июля в Новосибирске подорожает вывоз мусора
30/06/25 10:00
Бизнес
В Новосибирске резко взлетели цены на мебель
30/06/25 9:00
Бизнес Общество
Помогут ли новосибирским школам оценки за поведение
29/06/25 19:00
Власть Образование Общество
В Новосибирске около 80% дел об обращении с животными не доходят до наказания
29/06/25 17:00
Власть Общество Право&Порядок
Китайское бистро экс-директора Park Cafe открылось в МЕГЕ
29/06/25 16:00
Бизнес
Прямой авиарейс Новосибирск-Мандалай планируют возобновить осенью
29/06/25 15:00
Бизнес Власть Туризм
В Новосибирске создали макет Бугринского моста через Обь из колбасы
29/06/25 14:32
Бизнес Город Общество
Парад спецтехники впервые прошел в Новосибирске
29/06/25 14:08
Город Общество
В Новосибирске проходит День города
29/06/25 13:00
Власть Город Общество
В мэрии Новосибирска рассказали, какие участки города пойдут под снос
29/06/25 11:00
Бизнес Город Недвижимость
Треть компаний в Новосибирске планируют повысить зарплату сотрудникам
29/06/25 9:00
Бизнес Общество
Популярное
Календарь лунных фаз для ухода за комнатными растениями на июль 2025
30/06/25 11:15
«Кисель из отходов» залил двор в центре Новосибирска
16/06/25 18:15
Бесплатные развлечения в Новосибирске: куда пойти на праздничной неделе
10/06/25 12:15
Город Общество Стиль жизни
Подросток стал первой жертвой купального сезона в Новосибирске
5/06/25 10:45
В Новосибирске мусоровоз сбил женщину
4/06/25 12:15
Курбан-байрам в Новосибирске начнётся 5 июня
3/06/25 17:30
Новости компаний
Нелегальные ВОЛС создают риски аварий и затрудняют ремонт электросетей в НСО
26/06/25 10:45
Энергетики ответили садоводам по содержанию электросетей СНТ в Новосибирске
25/06/25 15:20
Энергетики настаивают на сносе незаконных гаражей у подстанции в Новосибирске
25/06/25 9:40
Номинация «АгроПРО»: конкурс журналистов освещает достижения АПК Сибири
11/06/25 12:05
Банк Уралсиб улучшил условия по вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер»
10/06/25 10:08
Состоялось годовое заседание Общего собрания акционеров АО «РЭС»
10/06/25 9:54

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Июнь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
Понятно
Политика конфиденциальности