Как с FREEDOM заработать на дефиците гостиниц уже в 2026 году

  01/12/2025, 10:50
Первый в Новосибирске апарт-отель с полноценным гостиничным сервисом подходит к финальной стадии строительства и уже предлагает инвесторам формат с гарантированным доходом

В 2026 году на Михайловской набережной откроется первая очередь масштабного комплекса FREEDOM. Но знакомиться с проектом можно прямо сейчас: на площадке работает шоурум с полностью готовыми демо-апартаментами. Разные планировки, чистовая отделка, виды на реку или город — всё можно увидеть вживую.

I очередь с ул. Обской

Инвестор сам выбирает формат доходности: в проекте предусмотрена гарантированная модель и полное сервисное управление, которое избавляет от любых операционных задач. Спрос на такие апартаменты стабильно высокий и часто выходит на уровень ажиотажа, поэтому объекты начинают приносить доход сразу после ввода.

Как закрыть нехватку отелей в Новосибирске

Коммерция с ул. Обской I очередь

Городу ощутимо не хватает современных гостиниц уровня 4–5 звёзд. Спрос огромный и заметно опережает предложение: даже при цене номера 10–15 тысяч за ночь загрузка почти всегда держится выше 80%. А когда проходят крупные события, свободных номеров нет вовсе.

Индустрия просто не успевает за растущим туристическим и деловым потоками. Да, апарт-отели появляются активнее обычных гостиниц, но большинство таких проектов делает упор на площади, а не на сервис.

FREEDOM предлагает формат, который меняет ситуацию. Это сочетание бизнес-модели апарт-отеля и уровня обслуживания, как в лучших гостиницах города. Гости получают бесшовный сервис: ресепшн, уборку, прачечную, доставку еды и др. Инвестору же не нужно заниматься поиском арендаторов, думать о сезонности или контролировать заселение — все процессы берёт на себя FREEDOM.

Инфраструктура, как в лучших отелях

FREEDOM формирует инфраструктуру, которой в новосибирских апарт-отелях просто не встретишь — и именно это делает проект ещё привлекательнее для инвестиций. По наполнению комплекс фактически выходит на уровень четырёхзвёздочной гостиницы.

Для гостей, приезжающих на машине, предусмотрена собственная подземная парковка. Места не продаются, поэтому гости всегда найдут, где оставить авто.

На минус первом уровне разместили фитнес и SPA. Первый этаж комплекса оживлён ресторанами, кафе и гастро-холлами: здесь можно спокойно позавтракать, взять перекус с собой или заказать еду прямо в номер. Второй этаж полностью выделен под конференц-залы — удобный формат для деловых встреч, презентаций и небольших мероприятий.

Внутренний_двор_рестораны_I_очередь

Доходность с чёткими гарантиями

Одна из сильных сторон FREEDOM — продуманная система управления, которая превращает апартаменты в понятный и предсказуемый инвестиционный инструмент. В одном из доступных форматов доходность может достигать 2,7 млн рублей в год.

Как всё работает: единая управляющая компания берёт на себя полный цикл — круглосуточный ресепшн, клининг, безопасность, техобслуживание, поиск и размещение гостей, бронирования, контроль качества. Гарантии доходности прописываются в договоре, так что инвестор защищён от рисков.

Размер выплат меняется в зависимости от уровня отделки (есть базовый вариант и эксклюзивный) и выбранной категории апартаментов. Их уже пять, приведём три для примера:

  • Стандарт (до 25 м²) — от 840 000 до 1 140 000 ₽ в год в зависимости от отделки юнита.
  • Стандарт+ (до 30 м²) — от 972 000 до 1 356 000 ₽ в год в зависимости от отделки юнита.
  • Фэмили Сьют (70 м²) — от 1 920 000 до 2 700 000 ₽ в год в зависимости от отделки юнита.

Чтобы удерживать высокую загрузку и сохранять ценовой уровень, проект ограничивает количество лотов с гарантированной доходностью. Такой формат доступен только для 100 апартаментов первой очереди — это продуманное решение, которое исключает демпинг и поддерживает устойчивость всей модели.

Arrow
Arrow
Slider

 

Один из самых масштабных проектов за Уралом

FREEDOM — это мультифункциональный комплекс из пяти башен, объединенных единым стилобатом. Общая площадь превышает 188 000 м², и по своим масштабам проект входит в число крупнейших за Уралом.

Первая очередь откроет двери в 2026 году. Вторая же растёт такими темпами, что изменения заметны буквально по дням: едешь по Большевистской — и видишь, как поднимаются новые этажи, формируется архитектура и собираются элементы фасадов.

Во второй очереди запланирован крупнейший термальный комплекс в регионе — 3500 м². Плюс торговые зоны, рабочие пространства, улица ресторанов, офисные корпуса и целый набор инфраструктуры, который дополнит уже существующую часть комплекса. Всё это неизбежно усилит интерес и к первой очереди, где стоимость квадратного метра уже успела удвоиться за короткий срок.

FREEDOM закрывает тот запрос, который в Новосибирске давно назревал. И в шоурум можно приехать прямо сейчас — посмотреть, как выглядит арендный бизнес в одном из самых перспективных сегментов рынка и прочувствовать атмосферу проекта, который строится вокруг идеи свободы.

Застройщик: ООО СЗ «Фридом-Сити» ИНН 5405351743
Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

*Строящийся нежилой объект, гостиница

Объект строится за счет предоставления застройщику ООО СЗ «Фридом-Сити» денежных средств по кредиту в рамках Проектного Финансирования ПАО «Сбербанк России». Подробности на сайте www.sberbank.com
На изображениях представлены варианты благоустройства. Наличие апартаментов, актуальные цены и данные уточняйте в отделах продаж.

