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Как зафиксировать низкую ставку по кредиту

  • 19/08/2024, 09:00
Сибиряки могут оформить кредит на любые цели в Банке «Левобережный» и зафиксировать низкую ставку.

Как зафиксировать низкую ставку по кредитуКредит от 5 тысяч до 2 млн рублей на срок от полугода до пяти лет предоставляется жителям Сибири в возрасте от 18 до 72 лет. Ставка рассчитывается индивидуально и устанавливается на весь срок кредитования.

«Ближе к началу сентября возрастает потребность в расходах на подготовку детей к школе и незапланированные траты после летних отпусков. По нашей статистике, в августе-сентябре интерес к кредитам на суммы до 250 тысяч рублей увеличивается в среднем на 25 %, поэтому в 2024 году мы решили фиксировать низкие ставки по кредитам на любые суммы», — прокомментировала Дина Павлова, заместитель генерального директора Банка «Левобережный».

Оформите заявку на сайте или в любом офисе банка на комфортных условиях: выберите удобную дату платежа и срок кредита, а полученные деньги используйте на любые цели — путешествия и отпуск, покупку подарков и развлечений, оплату медицинских услуг и лечения. Деньги можно потратить на всё, о чем мечтаете и что давно хотите купить. Теперь вам хватит даже на незапланированные, но очень нужные покупки.

Для клиентов, получающих заработную плату через Банк «Левобережный» или имеющих учетную запись на «Госуслугах» для оформления кредита достаточно всего двух документов: паспорт и второй документ на выбор — СНИЛС, загранпаспорт, водительское или пенсионное удостоверение, справка из ПФР о страховом стаже.

Если у вас есть кредиты в других банках, вы можете их рефинансировать, снизив ставку или уменьшив срок.

Позвольте себе реализовать свои цели с потребительским кредитом от Банка «Левобережный». Подайте заявку прямо сейчас любым удобным способом — на сайте или в любом офисе банка. Если у вас остались вопросы — специалисты банка с удовольствием ответят по бесплатному номеру 8-800-3333-555.

*Период проведения акции «Кредит на любые цели Акционный» с 06.08.2024 по 17.10.2024 включительно: ПСК 21,82% — 29,947%, ставка от 13,5% до 28,9% годовых определяется для каждого заёмщика индивидуально. 13,5 % годовых — при подключении дополнительной услуги финансовая защита жизни и здоровья, без дополнительной услуги — 28,9% годовых. Ставка действительна на весь срок кредитования. Неустойка за просрочку платежа — 0,05 % за каждый день просрочки (в зависимости от оформленного продукта). Сумма кредита — от 5 тыс. до 2 млн ₽. Срок кредита — от 6 мес. до 5 лет. Подробнее на nskbl.ru. Банк «Левобережный» оставляет за собой исключительное право на изменение срока действия предложения, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в условия кредита в одностороннем порядке путем размещения информации на nskbl.ru

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Реклама. Рекламодатель: Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343

Фото: ru.freepik.com/Автор: senivpetro 

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : кредитные ставки Банк Левобережный


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