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Как заработать на росте рынка апартаментов в Новосибирске

  • 22/01/2025, 13:12
Как заработать на росте рынка апартаментов в Новосибирске
Апартаменты сохраняют инвестиционную привлекательность, самые популярные лоты — в проектах в центре с высокой степенью готовности

Доля апартаментов в общем количестве продаж объектов недвижимости Новосибирска выросла с 6,2% в 2023-м до 8,6% по итогам прошлого года, отмечает независимый аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев.

— Норма прибыли от сдачи в аренду апартаментов выше, чем от сдачи в аренду квартир, — подчеркивает эксперт.

— Апартаменты покупают как вариант сохранения и преумножения средств без лишних забот, — отметили в пресс-службе ГК «Расцветай». — Для покупателей важна возможность приобрести апартаменты с отделкой и сдавать их потом через управляющую компанию, получая стабильный доход. Востребованы апартаменты в центре города высокой степени готовности: так, в апарт-комплексе «Тайм Парк» сейчас уже проводятся монолитные работы на 25 этаже, а весь объект будет сдан в этом году.

«Тайм Парк» строится на первой линии Красного проспекта в районе ТЦ «Ройял парк», в пяти минутах ходьбы от станций метро «Заельцовская» и «Гагаринская». За комплексом — зеленая зона вдоль реки Ельцовка. «Тайм Парк» будет наполнен инфраструктурой, доступной резидентам «по кнопке лифта»: ресепшен-менеджер, лобби для встреч и переговоров, кофейня, магазин, салоны красоты.

Апартаменты можно приобрести или в отделке white box, или с готовым ремонтом под ключ. «Тайм Парк» отличает широкая квартирография: лоты от однокомнатных студий до двухуровневых просторных апартаментов со свободной планировкой. Панорамное остекление обеспечивает хорошую освещенность и делает помещение более просторным, из окон — прекрасный вид на зеленую зону, Красный проспект и площадь Калинина.

Стоимость апартаментов «Тайм Парк» стартует от 5,4 млн рублей*, это максимально выгодная цена в данной локации.

— Среди покупателей преобладают инвесторы, это выгодно на фоне роста туристического потока и популярности апартаментов как замены отелям, —  рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай».

Как заработать на росте рынка апартаментов в Новосибирске

В «Лофт.Науке» пространство делится на два уровня, что позволяет воплотить в жизнь оригинальные дизайнерские решения.

Еще один выгодный  район для сдачи апартаментов — центр левобережья, где удобно жить, учиться и работать. Здесь ГК «Расцветай» возводит «Лофт.Наука» — единственный апарт-отель в Новосибирске с исторической архитектурой и двухуровневыми планировками в каждом лоте. Антресоли помогают зонировать помещение, а огромные пятиметровые окна и «второй свет» придают помещению стиль и шарм.

— Планировка с антресолью удачна для творческой мастерской, креативного офиса или второй квартиры для семьи, постоянно живущей за городом, специалистов, студентов, — рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай».

РасцветайОфисы продаж ГК «Расцветай»:
+7 (383) 255-00-83
ул. Орджоникидзе, 23
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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

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