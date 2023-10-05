Какие изменения нужны сегодня для предприятия?

Сибирский производственный форум — это ключевое событие для производственных предприятий региона. Его главная цель — сформировать бизнес-среду, где лидеры производственного сектора Сибири смогут познакомиться с успешными практиками, обменяться опытом и получить ключевые навыки для повышения производительности на производстве.
День 1 — Вы посетите успешные производственные предприятия
для получения передового опыта: Гофромастер, VEKA Rus, НЗРМ, NPM и GRINIK ROBOTICS
День 2 — Вас ждут встречи по аспектам повышения производительности компаний.
День 3 — Живое общение по четырем аспектам управления производственным предприятием.
Более 250 делегатов со всех регионов страны соберутся на одной площадке, чтобы в течение трех дней получить максимум новых знаний и опыт для успешного развития своего предприятия.
Спикерами выступят:
Форум будет полезен:
География участников и спикеров форума растёт с каждым годом. За шесть лет своей работы мероприятие объединило на своей площадке производственников со всей России – от Краснодара до Иркутска.
Возраст: 18+
Реклама. Рекламодатель ИП Пясковский
Фото предоставлено рекламодателем
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