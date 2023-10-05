Какие изменения нужны сегодня для предприятия?

Сибирский производственный форум — это ключевое событие для производственных предприятий региона. Его главная цель — сформировать бизнес-среду, где лидеры производственного сектора Сибири смогут познакомиться с успешными практиками, обменяться опытом и получить ключевые навыки для повышения производительности на производстве.

День 1 — Вы посетите успешные производственные предприятия

для получения передового опыта: Гофромастер, VEKA Rus, НЗРМ, NPM и GRINIK ROBOTICS

День 2 — Вас ждут встречи по аспектам повышения производительности компаний.

День 3 — Живое общение по четырем аспектам управления производственным предприятием.

Более 250 делегатов со всех регионов страны соберутся на одной площадке, чтобы в течение трех дней получить максимум новых знаний и опыт для успешного развития своего предприятия.

Спикерами выступят:

Сергей Ельников — Руководитель направления PR и коммуникаций VEKA Rus, г. Москва.

Сергей Максимов — Президент «Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» (СТЭЛС), г. Новосибирск.

Александр Рубинов — Генеральный директор ООО «ПОЛИТИМ», г. Новосибирск.

Станислав Норкин — Заместитель генерального директора по информационным технологиям ООО «Иркутская нефтяная компания», г. Иркутск.

Ольга Фрольченко — Директор ООО НПП «БИОХИМЗАЩИТА», г. Новосибирск.

Надежда Шиленкова — Директор по персоналу ООО «ВелКен», г. Барнаул

И многие другие руководители производственной сферы.

Форум будет полезен:

Собственнику и учредителю производственных компаний;

Директору по производству, главному инженеру, руководителю производственного отдела;

Директору по маркетингу, коммерческому директору, HR-директору;

Техническому и IT-директору.

География участников и спикеров форума растёт с каждым годом. За шесть лет своей работы мероприятие объединило на своей площадке производственников со всей России – от Краснодара до Иркутска.

Подробности

Возраст: 18+