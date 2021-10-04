Какие возможности делового сезона рекомендуют участники объединения VIP-сlub?

Для владельцев бизнеса и руководителей, объединенных в VIP-сlub, — это реальная возможность делового общения вне своего профессионального круга и способ взглянуть на свой бизнес, на свои навыки лидера глазами таких же профессионалов из различных отраслей. Этой идее была посвящена сентябрьская встреча Клуба на площадке банкетного зала «Мед».

Да-да, ресторан «Мед» продолжит развиваться еще и в новом формате, сообщила новость генеральный директор Ирина Мирошникова.

— Это прекрасная площадка для проведения конференций, семинаров, кофе-брейков, банкетов, других бизнес-мероприятий и не только их. Мы недавно открыли агентство Eventrum54, которое готово организовать на всех наших площадках мероприятия любого масштаба под ключ. А наших друзей и партнеров VIP-сlub мы всегда с удовольствием принимаем у себя, — сказала в приветственном слове ресторатор.

Новые люди в Клубе

После небольшой вступительной ремарки основатели VIP-сlub Алексей и Елена Потаповы перешли к главному событию — приему в бизнес-сообщество новых участников.

Представляя первого из них — Виталия Насенника, выпускника ФМШ и физфака НГУ, связавшего свои профессиональные интересы с научными исследованиями, разработками в области естественных и технических наук и ПО, — Алексей рассыпал комплименты начитанности и интеллекту предпринимателя и пошутил, что даже свои коммуникационные навыки он, Потапов, сумел развить благодаря рекомендованным Виталием книгам.

Виталий Насенник в ответном слове согласился с тем, что действительно поглощает «метры книг и научных статей» — до нескольких сотен в месяц. Что касается профессиональных достижений, то он заметил, что не о всех может открыто заявить, но, например, защитные инновационные маски с серебряным покрытием — это разработка его компании.

Рассказывая о второй гостье, Алексей и Елена отметили, что ее бизнес строится в партнерстве с мужем и что это самый лучший вид партнерства, так как всегда можно рассчитывать на взаимопонимание и поддержку. Новым членом клуба стала Светлана Домникова, совладелица и финансовый директор типографии «Деал» — одной из старейших (работает с 1997 года) компаний, занимающихся оперативной и книжной полиграфией в Новосибирске.

Светлана Домникова в рассказе о себе сделала акцент на трех семьях, составляющих ее жизнь.

— Первая моя семья — это я-дочь, я-мама, я-свекровь, я-бабушка. Я очень люблю всех своих родных и, как считает мой муж, делаю это по-итальянски, когда родственников много и все со всеми активно поддерживают отношения.

Вторая моя семья — это наш совместный с мужем бизнес — компания «Деал». Я очень горжусь своей компанией. Мы работали и работаем над уникальными проектами. Например, мы запускали рекламную компанию «МТС» в 2006 году, когда до определенного момента ничего не должно было просочиться на публику, о чем с оператором был подписан договор о конфиденциальности на 98 страницах. Мы запускали рекламную компанию «Теле2» в Северо-Западном регионе. Печатали 7 млн скретч-карт с призами для компании «Инмарко». Участвовали во всех проектах авиакомпании «Сибирь», даже когда она ушла в Москву и запустила ребрендинг в «S7» в британском агентстве, все цвета выкатывали и все пантоны утверждали у нас.

Третья моя семья — это команда яхтсменов, с которой я уже 10 лет занимаюсь яхтенным спортом и сумела пройти немало морских и океанских маршрутов, — завершила свое выступление Светлана Домникова.

Представляя замечательных бизнес-вумен и одновременно деловых партнеров, Алексей презентовал их профессиональный путь по отдельности, мотивируя такой подход тем, что каждая из них обладает уникальным практическим опытом, для которого подходит только персональная презентация.

Анна Трифонова 20 лет проработала на управленческих позициях в ведущих региональных, федеральных и международных компаниях.

Сегодня Анна занимается консалтингом в сфере развития и управления бизнесом. На ее счету более 500 часов консультаций для руководителей/собственников бизнеса, большая часть которых подтверждена обратной связью о достигнутых изменениях, росте показателей, эффективности.

— Основная моя деятельность — проведение практико-ориентированных мероприятий с моим партнером, которые мы адаптируем под меняющуюся ситуацию в экономике и бизнес-среде. В итоге даже в пандемийные ограничения, когда многие бизнесы замерли или встали «на паузу», мы находили с нашими клиентами — собственниками и руководителями компаний — ниши для увеличения прибыли и выручки. Второе направление — сопровождение руководителей на пути личностных изменений, когда масштаб личности уже перерос масштаб бизнеса, когда хочется перейти от оперативного управления в сферу генерации, когда требуется научиться делегировать управленческие функции, — пояснила Анна Трифонова.

Рассказ о партнере Анны — Елене Зиновьевой Алексей Потапов начал с личных воспоминаний, когда в сложной ситуации она выступила в качестве медиатора переговоров и сумела снять противоречия между сторонами. Он отметил высокий профессионализм Елены как юриста и вдумчивый подход как переговорщика к решению сложных задач, с которыми порой сталкивается бизнес.

Сама же Елена пояснила, что нынешние ее интересы — это деятельность коуч-консультанта по личной эффективности с практической экспертизой. Совместно с Анной они основали «Клуб профессиональных коучей» и владеют центром консалтинга и коучинга «Личность и бизнес». Здесь Елена Зиновьева занимается раскрытием личностных талантов и способностей.

— Открыв в себе талант открывать таланты в других, я сделала это основой своей работы. Для этого используются современные, проверенные опытом практики и актуальные действенные инструменты. Мы работаем с постановкой целей, с выгоранием руководителей и другими проблемами лидеров, — уточнила коуч.

Новые возможности для членов Клуба

В практической части встречи участников VIP-сlub Алексей Потапов предложил поговорить о деньгах и ресурсах, ведь для бизнеса после летнего затишья наступает пора активности. Елена Потапова добавила, что надо мыслить шире — не деньгами, а новыми возможностями, которые финансы могут дать.

В качестве приглашенного гостя о работе Фонда микрофинансирования Новосибирской области и тех возможностях, которые он предоставляет малому и среднему бизнесу и индивидуальным предпринимателям, рассказал его директор Николай Симонов.

Он объяснил, что сейчас Фонд выдает микрозаймы субъектам МСП по ставке, не превышающей ключевую ставку ЦБ РФ, сегодня это 6,75% годовых. Что касается сроков и объемов заимствований, то в настоящее время, пока действует режим повышенной готовности, деньги выдаются на 2 года в объеме до 5 млн рублей.

— За время работы мы выдали более 3750 займов на общую сумму более 4,6 млрд рублей. На текущий момент портфель займов составляет около 1 млрд рублей. Сегодня мы готовы к увеличению объемов выдачи. У Фонда достаточно ресурсов, кадров для удовлетворения всех поступающих заявок. Мы готовы также к совместной партнерской работе с Клубом по продвижению услуг нашего Фонда, — уточнил Николай Симонов.

Территориальный директор ИК «Фридом Финанс» в Новосибирске, Регина Дзикавичюте свое выступление посвятила использованию различных биржевых инструментов (акций, облигаций) для инвестирования и повышения личного благосостояния. Она предложила варианты базовых портфелей, показала, как меняется их цена на разных отрезках времени и сколько может заработать инвестор.

Не обошлось и без приятных сюрпризов: счастливыми обладателями акций ведущих мировых компаний стали некоторые участники объединения VIP-сlub, получив их в подарок от ИК «Фридом Финанс».

— Это начало большого пути, возможность начать инвестировать, — заметила Регина Дзикавичюте, поздравляя победителей.

Свою задачу в качестве финансового аналитика госпожа Дзикавичюте видит и в том, чтобы развеять мифы о работе на фондовых рынках, объяснить, как это могут делать частные инвесторы, и рассказать о трендах и свежих инвестиционных идеях, которые могут оказаться потенциально прибыльными.

Обязательная часть любого заседания VIP-сlub — вручение подарков новым членам Клуба от действующих участников. В умении подать подарочную часть вечера равных нет Елене Потаповой. Она всегда находит новые эпитеты для фирменных, оформленных «по-випклубовски», вкуснейших тортов от «Кондитерской семьи Воробец». Солидные пакеты натурального кофе от компании Coffeeradosti, где умеют так обжаривать зерна, что получается чудесный по вкусу напиток, вручала руководитель компании Мария Громова.

Добавленной опцией в этот раз был косметический презент — твердый шампунь, изготовленный на новой производственной линии компании. А что, не только кофе, но и косметика интересна, да еще и в новом формате!

Сертификаты сети стоматологических клиник Натальи Зубаревой — достойный подарок для укрепления здоровья!

Во все времена лучшим подарком считалась книга! А когда книга еще и произведение искусства… Такой подарок от Светланы Домниковой получить было особенно приятно!

Небольшие сюрпризы были приготовлены и для всех участников встречи: любители кофе несомненно получили радость от Coffeeradosti, а тем, кому не чужды оригинальные подходы к самопрезентации, явно по вкусу пришлись подарочные офисные наборы от типографии «Деал» — красочные коробочки для вручения визиток с сюрпризом — фирменными шоколадными конфетами.

Ярким финалом стала «согревающая» презентация от портновского дома Savile House за чашечкой ароматного CoffeeRadosti. Благородный трикотаж из шерсти, шелка, кашемира, льна отшивается в Брюсселе по индивидуальному заказу. Праздник палитры мягких натуральных тканей притягивал взгляды гостей. Все хотелось тут же ощутить, потрогать, примерить — хотя бы умозрительно!

Вкусив солидную порцию эмоционального изобилия, вооружившись новыми знаниями, обменявшись новостями и жизненным опытом, участники объединения VIP-сlub еще долго общались в свободном формате.

Итог этой встречи получился однозначный — объединяя ресурсы и возможности, всегда можно найти правильное решение, особенно в кругу единомышленников.