Кандидаты Поляковы покидают Заельцовский район

По информации избирательной комиссии Новосибирска, список кандидатов в горсовет по округу №10 в Заельцовском районе покинул сотрудник структурного подразделения РЖД Андрей Поляков, ранее заявившийся на выборы в качестве самовыдвиженца. Ему отказано в регистрации в качестве кандидата. Прокомментировать ситуацию и пояснить причины отказа в окружной комиссии, принявшей такое решение, отказались. По информации источника редакции в политических кругах, официальной причиной отказа послужило достаточное количество брака в подписях избирателей.
В настоящее время, по информации горизбиркома, кандидатами в горсовет Новосибирска на округе №10, помимо уже упомянутой Шалимовой, зарегистрированы учитель СОШ №51 Виталий Малышев (самовыдвижение), юрист ООО «Евразия» Арман Озманян («Единая Россия»), директор ЗАО «Экран – Энергия» Павел Грачев (самовыдвижение), директор ООО «Садгород» Нина Саттарова («Справедливая Россия), территориальный менеджер ООО «Содействие» Виталия Отовчиц (ЛДПР) и гендиректор Ассоциации «ЖКХ – Контроль» Ян Бурдинский (КПРФ).
Кандидатами в заксобрание на округе №22, по информации областного избиркома, помимо ранее указанных Ильи Полякова и Андрея Жирнова, являются замдиректора структурного подразделения СГУПС Алексей Рассказов («Единая Россия»), менеджер ООО «Линия – Нск» Марина Шевченко (ЛДПР), директор ООО «Зал славы» Александр Котельников («За правду!») и помощник депутата заксобрания Роман Алоян («Справедливая Россия»).
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