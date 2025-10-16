Рекламодателям

Карта «120 дней на максимум» Уралсиба – в Топ-4 кредитных карт с большим лимитом

  • 16/10/2025, 09:26
В исследовании рассматривались предложения российских банков на 07.10.2025 г

Банк УралсибКредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в подборку кредитных карт с лимитом от 1 млн рублей, по версии Банки.ру. В исследовании рассматривались предложения российских банков на 07.10.2025 г.

«120 дней на максимум» – флагманская кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Также по ней доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров.

Карту можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую карту, получив ее в день заявки, сразу после подписания документов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредитования по карте «120 дней на максимум» на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Также подробнее об условиях по кредитным картам можно узнать по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях Банка Уралсиб.

