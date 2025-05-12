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Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в Топ-4 кредитных карт с бесплатными переводами

  • 12/05/2025, 11:02
В исследовании рассматривались предложения российских банков на 23.04.2025 г.

Банк УралсибКредитная карта  «120 дней на максимум»  Банка Уралсиб вошла в подборку кредитных карт, с которых можно бесплатно или в грейс-период переводить кредитный лимит, по версии Банки.ру. В исследовании рассматривались предложения российских банков на 23.04.2025 г.

«120 дней на максимум»  флагманская кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Ее можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой (либо оформить цифровую карту). По карте доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров.

Изучите все условия кредитования по карте «120 дней на максимум» на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Также подробнее об условиях по кредитным картам можно узнать по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях Уралсиба.

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : банки Банк Уралсиб


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