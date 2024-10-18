Карта «Мир» Уралсиба вошла в Топ-10 лучших дебетовых виртуальных карт

Карта «Мир» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 рейтинга лучших дебетовых виртуальных карт в сентябре 2024 года, по версии портала Выберу.ру. При составлении рейтинга анализировались предложения 100 крупнейших российских банков по активам (на 01.08.2024 г).

Аналитики портала при составлении рейтинга учитывали такие ключевые параметры карт как стоимость выпуска и обслуживания карты, цена за смс-информирование, размер начисления кешбэка, максимальные лимиты переводов по карте, наличие опции начисления процентов на остаток по счету карты и другие критерии.

Банк Урасиб активно развивает направление карточных продуктов. Наиболее популярной у клиентов является карта «Прибыль» – флагманский карточный продукт банка, сочетающий в себе такие возможности, как кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» и других дебетовых картах можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».