«Киберугрозы растут — защита бизнеса должна быть проактивной»

— Светлана, насколько критична ситуация с кибербезопасностью для российского бизнеса сейчас?

— Цифры говорят сами за себя: в 2024 году на российские интернет-ресурсы было совершено больше 500 тысяч DDoS-атак. Это почти в два раз больше, чем годом раньше. По данным компании «Солар», которая входит в структуру «Ростелекома», кибератаки стали более мощными. Злоумышленники сконцентрировались на поиске компаний без полноценной защиты, которым можно нанести максимальный ущерб.

Особенно уязвимы небольшие компании: у крупных корпораций есть целые отделы информационной безопасности, а малый и средний бизнес часто остается беззащитным. При этом цена ошибки огромная — час простоя интернет-магазина может стоить сотни тысяч рублей, не говоря уже об ущербе репутации.

— Какие виды атак наиболее опасны для бизнеса сегодня?

— Мы видим три основные категории угроз. Первая — DDoS-атаки, когда сайт просто «забивается» трафиком и становится недоступным. Вторая — боты, которые засоряют формы спамом и воруют контактные базы. И третья — попытки взлома, когда злоумышленники пытаются получить доступ к данным клиентов или подменить платежные формы. Особенно коварно то, что современные атаки часто комбинируют все три типа угроз. Хакеры стали изощреннее — они могут организовать атаку без специальной подготовки, используя доступные в сети инструкции и ресурсы.

— Как изменился подход к защите в условиях санкций и импортозамещения?

— Санкции заставили нас переосмыслить подходы к кибербезопасности. Многие компании поняли, что зависимость от зарубежных решений — это дополнительный риск. Российские разработчики получили мощный стимул для создания собственных продуктов, и сейчас мы видим появление решений, которые не уступают западным аналогам, а в чем-то даже превосходят их. Важно, что отечественные решения лучше адаптированы к специфике российского интернета и учитывают местные особенности киберугроз.

— Компания T2 традиционно известна как телеком-оператор. Почему вы решили войти в сферу кибербезопасности?

— У нас есть уникальная экспертиза в области сетевых технологий и обработки больших объемов трафика. Мы давно защищаем собственную инфраструктуру от атак и накопили колоссальный опыт. Логичным шагом стало предложить эти компетенции нашим корпоративным клиентам. Мы запустили «Комплексную защиту интернет-ресурсов» — облачную платформу, которая объединяет защиту от DDoS-атак, ботов и взломов в едином решении. Главное преимущество — это простота внедрения. Компании не нужно покупать оборудование или нанимать специалистов по информационной безопасности. Защита подключается за несколько минут и работает автоматически.

— Многие компании считают качественную кибербезопасность слишком дорогой. Как решается этот вопрос?

— Это распространенное заблуждение. Стоимость простоя сайта или утечки данных во много раз превышает расходы на защиту. Мы предлагаем тарифы от 1200 рублей в месяц — это меньше, чем компании тратят на кофе для офиса. При этом наше решение работает в «облаке», значит, не требует инвестиций в железо или найма дополнительного персонала. Фактически мы даем доступ к корпоративному уровню защиты по цене базового антивируса. Важно понимать: сегодня кибербезопасность — это не роскошь, а страховка от банкротства.

— Какие отрасли наиболее заинтересованы в ваших решениях?

— В первую очередь это e-commerce. Интернет-магазины не могут позволить себе падать во время распродаж или терять клиентов из-за ботов. Финтех-компании тоже в зоне риска — там на кону не только деньги, но и лицензии. Государственные структуры заинтересованы в решениях, которые внесены в Реестр отечественного ПО. Но честно говоря, сегодня защита нужна всем, у кого есть сайт — от небольшой юридической фирмы до крупного производителя.

— Как вы видите развитие искусственного интеллекта в сфере кибербезопасности?

— ИИ уже сейчас играет важную роль в киберзащите. Наш WEB Antibot использует технологии машинного обучения для выявления ботов, которые маскируются под реальных пользователей. Система анализирует цифровые отпечатки, поведенческие паттерны и постоянно обучается на новых данных. Это позволяет отказаться от капчи — пользователи даже не замечают, что их проверяют на «человечность». В будущем ИИ будет предсказывать атаки до их начала, анализируя паттерны в сетевом трафике.

— Какие перспективы вы видите для рынка корпоративной кибербезопасности в России?

— Рынок кибербезопасности будет расти. Цифровизация бизнеса ускорилась, и каждая новая онлайн-услуга — это потенциальная точка атаки. Мы видим, что компании начинают воспринимать кибербезопасность не как дополнительную опцию, а как базовую необходимость — как электричество или интернет. Будущее за проактивными решениями, которые предотвращают атаки, а не реагируют на них постфактум. Наша система, например, блокирует угрозы в течение первой секунды после их обнаружения. Это кардинально меняет подход к защите.