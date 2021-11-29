Киркоров эмоционально отреагировал на критику Дробыша в свой адрес

По сообщению РИА Новости, Филипп Киркоров резко ответил на критику Виктора Дробыша в свой адрес в социальных сетях. Телеканал «Муз-ТВ» разместил анонс интервью композитора в Instagram-аккаунте: на видео представлена нарезка комментариев Дробыша разных периодов, где он нелестно отзывается об исполнителе. В частности, он говорит, что Киркорову нужно «переходить в цирк куда-нибудь».

— Ему придется работать где-то в охране – он, кстати, большой здоровый парень, я бы предложил ему работать своим охранником, когда он уже совсем никому не будет нужен. Или убирать квартиру – я бы ему хорошо платил, — заявил Дробыш.

В комментарии к посту Киркоров заявил, что презирает композитора.

— Я даже не представляю, как ты мог произнести эти слова, даже ненавидя меня… Все в этой жизни имеет предел и меру, поэтому я хочу, чтобы ты знал – забудь мое имя (даже за давностью лет я не буду с тобой здороваться, ты просто умер, для меня не существует такого человека), это был большой миг маленького человека… Я тебя презираю! — написал артист.

Сам Дробыш, пересматривая старые комментарии, добавил, что был «молодой и смелый парень» и «так нельзя».

Примечательно, что не только певец оказался под прицелом Дробыша. Также он нелицеприятно высказался по поводу Прохора Шаляпина и сказал, что ему стыдно за него, пишет издание Starhit.