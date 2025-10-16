Рекламодателям

Клуб директоров: «Личная эффективность руководителя: как не сойти с ума?»

  • 16/10/2025, 11:44
Очередное заседание с экспертами и руководителями компаний состоится 30 октября 2025 года

В наши дни руководители компаний сталкиваются с необходимостью разрываться между стратегическим планированием, повседневными делами, совещаниями, урегулированием конфликтов и авральными ситуациями. Они перерабатывают, «бегают по кругу», однако, это не повышает производительность.

В связи с чем первостепенной задачей становится выход из этой гонки и нахождение гармонии между задачами бизнеса с одной стороны и личной результативностью – с другой. Зачастую это представляется сложной целью, поскольку требуется не просто правильно распоряжаться временем, составлять планы, распределять обязанности, а создать комплексную систему личной эффективности, в которой энергия не расходуется, а накапливается. В результате современные руководители все чаще подвержены синдрому эмоционального истощения, который стал своего рода профессиональным недугом лидеров. И это объяснимо: когда на их плечах круглосуточная ответственность за компанию и команду, то вся жизнь превращается в беспрерывный поиск решений и борьбу с рисками.

Эти и другие вопросы будут рассмотрены с экспертами и руководителями различных организаций на предстоящей встрече:

  • Что препятствует руководителю быть эффективным?
  • Способствует ли лидерство личной эффективности?
  • Как руководителю избежать работы в режиме 24/7?
  • Почему эмоциональное выгорание стало основной проблемой руководителей?
  • Каким образом конфликты между партнерами приводят к эмоциональному выгоранию?

Эксперты и спикеры:

Кубасов Валерий, независимый директор федерального уровня, управлял крупными банками по Сибирскому региону: «АЛЬФА-БАНК», «МТС-Банк», «ТКБ БАНК», внедрял антикризисное управление, работал со стартапами. Участвовал в M&A-сделках, разработке и внедрении финансовых моделей, запуске новых направлений и трансформации бизнеса. Победитель управленческого конкурса «Лидеры России» (2023-2024гг). Обладатель степени MBA и программы «Профессиональный директор» МГУ. Управленческий опыт более 20 лет.

Аверина Наталья, HR – эксперт, основатель кадрового агентства «ХАНТЛИНК», опыт в рекрутинге более 20 лет. Опыт закрытия IT-вакансий с 2018 года. Более 10 лет опыт работы директором по персоналу крупнейших компаний РФ.

Фомин Глеб, практикующий психолог, гештальт-терапевт, руководитель Сибирской школы транзактного анализа. Опыт работы 30 лет.

Старостина Юлия (Краснодар), видеоспич. Эксперт по управлению командами, практикующий бизнес-тренер с 20-летним опытом, основатель онлайн-школы для руководителей Strong Manager с 2018 года, спикер ВШЭ, «Альпина.Лекторий», автор статей и книг по менеджменту, входит в ТОП-50 бизнес-тренеров 2025 года по версии журнала «Управление персоналом». Обучила более 13000 руководителей, в том числе из таких компаний, как Sokolov, Huawei, Erich Krause, Togas, РЖД, СБЕР, Газпром, Роснефть, МТС, S7, Tripster и др.

Дата: 30 октября 2025 года Время: 18.30

Место: Gorskiy City Hotel, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 144а

Стоимость участия: 950 руб.  Вход для Членов Клуба Директоров бесплатный. Член Клуба Директоров имеет клубный абонемент. Справки здесь: info@newgrade.ru 

Регистрация обязательна

Erid:F7NfYUJCUneTSyK4Tots

Реклама. Рекламодатель: ИП Перкова

Иллюстрация предоставлена рекламодателем, создана с помощью нейросети Шедеврум

Клуб директоров: «Личная эффективность руководителя: как не сойти с ума?»
