Клуб Директоров: «Мотивация сотрудников на нестабильном рынке»

Особенно упрямые уверены: если человек дорожит работой, он будет терпеть любые неудобства. Но это опасное заблуждение. Деньги, стабильность, развитие, признание — у каждого сотрудника свои ценности и страхи. Важно понять, что именно сейчас мотивирует сотрудников вашей компании: возможность удаленной работы, программы обучения или прозрачность бизнес-процессов в кризис. Это требует внимания и гибкости. Но именно такой подход покажет команде, что компания ценит их не только как ресурс, а и как партнеров. Это прямой путь к сохранению производительности и устойчивости даже в турбулентное время.

Эти и другие вопросы обсудим с экспертами и руководителями компаний на заседании 10 сезона «Клуба Директоров», которое состоится 25 сентября 2025 года:

Бренд работодателя — ключевой фактор мотивации?

• Мотивация для результативности – как это сделать?

• Как зарплаты сотрудников разоряют компанию?

• Почему мотивация сотрудников начинается с мотивации директора?

• Как правильно использовать ИИ для мотивации сотрудников?

Эксперты и спикеры:

, директор , ментор, сертифицированный коуч, тренер. Управленческий опыт 30 лет в федеральных и международных компаниях. Петухов Андрей , директор спортивно-оздоровительного комплекса «АРМАДА», серийный CEO . Руководил компаниями «ИНМАРКО» , «Чайный Мир» , сеть медцентров «Здравица» , санаторий «Родник Алтая» , крупнейший санаторий в Абхазии «Самшитовая Роща» , многопрофильная клиника «HealthCity» в Алматы. Управленческий опыт 26 лет.

директор спортивно-оздоровительного комплекса серийный . Руководил компаниями , , сеть медцентров , санаторий , крупнейший санаторий в Абхазии , многопрофильная клиника в Алматы. Управленческий опыт 26 лет. Водорацкая Наталья , директор по персоналу (HRD) сети клиник «Здравица» . Сертифицированный Директор по Счастью. Управленческий опыт более 20 лет.

, директор по персоналу (HRD) сети клиник . Сертифицированный Директор по Счастью. Управленческий опыт более 20 лет. Филатова Татьяна, (видеоспич), директор «HR-школы Татьяны Филатовой» и кадрового агентства «Anti-HR», бизнес-консультант, эксперт в сфере управления персоналом. HR-директор и тренер с 25-летним стажем в крупных региональных, федеральных и международных компаниях (Tele2, ВТБ, АО «ДМС»). Специализация на точенном подборе узких специалистов (производство, медицина, финансовый сектор).

Дата: 25 сентября 2025 года Время: 18.30

Место: Gorskiy City Hotel, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 144а

Стоимость участия: 950 руб. Вход для Членов Клуба Директоров бесплатный. Член Клуба Директоров имеет клубный абонемент. Справки здесь: info@newgrade.ru

Регистрация обязательна

18+