Клуб Директоров: «Мотивация сотрудников на нестабильном рынке»

  10/09/2025, 11:25
«Мотивация сотрудников на нестабильном рынке»
Некоторые руководители считают, что в условиях нестабильного рынка индивидуальная мотивация сотрудников отходит на второй план — достаточно платить вовремя, два раза в месяц

Особенно упрямые уверены: если человек дорожит работой, он будет терпеть любые неудобства. Но это опасное заблуждение. Деньги, стабильность, развитие, признание — у каждого сотрудника свои ценности и страхи. Важно понять, что именно сейчас мотивирует сотрудников вашей компании: возможность удаленной работы, программы обучения или прозрачность бизнес-процессов в кризис. Это требует внимания и гибкости. Но именно такой подход покажет команде, что компания ценит их не только как ресурс, а и как партнеров. Это прямой путь к сохранению производительности и устойчивости даже в турбулентное время.

Эти и другие вопросы обсудим с экспертами и руководителями компаний на заседании 10 сезона «Клуба Директоров», которое состоится 25 сентября 2025 года:

  • Бренд работодателя — ключевой фактор мотивации?
    • Мотивация для результативности – как это сделать?
    • Как зарплаты сотрудников разоряют компанию?
    • Почему мотивация сотрудников начинается с мотивации директора?
    • Как правильно использовать ИИ для мотивации сотрудников?

Эксперты и спикеры:

  • Ли Эльвира, директор «Лемана ПРО», ментор, сертифицированный коуч, тренер. Управленческий опыт 30 лет в федеральных и международных компаниях.
  • Петухов Андрей, директор спортивно-оздоровительного комплекса «АРМАДА», серийный CEO. Руководил компаниями «ИНМАРКО», «Чайный Мир», сеть медцентров «Здравица», санаторий «Родник Алтая», крупнейший санаторий в Абхазии «Самшитовая Роща», многопрофильная клиника «HealthCity» в Алматы. Управленческий опыт 26 лет.
  • Водорацкая Наталья, директор по персоналу (HRD) сети клиник «Здравица». Сертифицированный Директор по Счастью. Управленческий опыт более 20 лет.
  • Филатова Татьяна, (видеоспич), директор «HR-школы Татьяны Филатовой» и кадрового агентства «Anti-HR», бизнес-консультант, эксперт в сфере управления персоналом. HR-директор и тренер с 25-летним стажем в крупных региональных, федеральных и международных компаниях (Tele2, ВТБ, АО «ДМС»). Специализация на точенном подборе узких специалистов (производство, медицина, финансовый сектор).

Дата: 25 сентября 2025 года Время: 18.30

Место: Gorskiy City Hotel, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 144а

Стоимость участия: 950 руб.  Вход для Членов Клуба Директоров бесплатный. Член Клуба Директоров имеет клубный абонемент. Справки здесь: info@newgrade.ru 

Регистрация обязательна

