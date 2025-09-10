Клуб Директоров: «Мотивация сотрудников на нестабильном рынке»

Особенно упрямые уверены: если человек дорожит работой, он будет терпеть любые неудобства. Но это опасное заблуждение. Деньги, стабильность, развитие, признание — у каждого сотрудника свои ценности и страхи. Важно понять, что именно сейчас мотивирует сотрудников вашей компании: возможность удаленной работы, программы обучения или прозрачность бизнес-процессов в кризис. Это требует внимания и гибкости. Но именно такой подход покажет команде, что компания ценит их не только как ресурс, а и как партнеров. Это прямой путь к сохранению производительности и устойчивости даже в турбулентное время.
Эти и другие вопросы обсудим с экспертами и руководителями компаний на заседании 10 сезона «Клуба Директоров», которое состоится 25 сентября 2025 года:
Эксперты и спикеры:
Дата: 25 сентября 2025 года Время: 18.30
Место: Gorskiy City Hotel, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 144а
Стоимость участия: 950 руб. Вход для Членов Клуба Директоров бесплатный. Член Клуба Директоров имеет клубный абонемент. Справки здесь: info@newgrade.ru
Регистрация обязательна
18+
Реклама. Рекламодатель: ИП Перкова
Иллюстрация предоставлена рекламодателем. Сделана с помощью ИИ: https://fusionbrain.ai/
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru