Клуб Директоров провел 68-е заседание восьмого сезона

В настоящее время ситуация дефицита кандидатов на рынке труда считается довольно острой, что вынуждает трансформировать бизнес-процессы, политику работы с персоналом и пересматривать требования и инструменты. При этом отмечается, что речь идет как крупных компаниях, так и небольших. Все они конкурируют друг с другом за одних и тех же кандидатов. В свою очередь, кандидаты, отчетливо это понимая, бесстрашно выставляют компаниям свои условия. Таким образом рынок труда в части зарплат и условий значительно меняется.
Основные принципы в кадровой политике обозначил спикер Денис Ефименко (директор, собственник компании «РОССУВЕНИР», «ДРУГОЕ ДЕЛО»). К ним он отнес:
Также опытом кадровой политики найма в производственной компании поделилась спикер Юлия Распоркина (финансовый директор производственной компании «VIRTEX-FOOD»). По ее словам, васходы на найм за последние два года увеличились на 60%. Это необходимо компенсировать повышенной результативностью компании в целом. Юлия рассказала о методах удержания персонала. Таких как своевременное повышение ФОТ бонусы за стаж, геймификация, обучение персонала.
Спикер Наталья Аверина (HR – эксперт с 19 летним стажем, основатель кадрового агентства «Averina agency») сообщила о необходимости и неизбежности автоматизации и цифровизации процесса рекрутинга для увеличения скорости процессов поиска кандидатов. Кроме того, немалую помощь рекрутинку, по ее мнению, могу оказать искусственный интеллект, нейросети и чат-боты.
Наталья подчеркнула, что рекрутер на сегодняшний день совмещает в себе несколько профессий: маркетолог, копирайтер, менеджер по продаже вакансии, сорсер.
Спикер Антон Горестов (независимый директор, основатель сети кофеен «PRIMETIME» и сети бутик- отелей «AHOTELS») уверен, что нужно все время «заряжать» персонал идеями и командной работой, чтобы они получали удовольствие от процесса и результатов работы, тем самым удерживаясь в компании. Эксперт добавил, что сотруднику важно прививать понимание ценности своей работы, чувство сопричастности к общему делу, идентификацию с компанией, с брендом и гордость за продукт.
После завершения дискуссии все по уже сложившейся традиции приняли участие в розыгрыше от партнеров Клуба Директоров, получили призы и подарки!
Фото: Игорь Борисов и Клуб Директоров
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