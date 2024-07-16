Кофейня, лофт, коворкинг: где хочет жить молодежь

По мнению современной молодежи, комплекс должен быть многофункциональным: сочетать в себе жилое пространство и места для работы и общения. Выпить кофе, купить продукты, позаниматься йогой, не тратя времени на дорогу, — именно так хотят организовать свою жизнь большинство современных людей.

Еще один фактор при покупке недвижимости — локация. В идеале в пешей доступности должно быть метро, а также знаковые места неподалеку: кофейни, фитнес-клубы, крупные торгово-развлекательные центры.

Кроме того, среди молодежи в последнее время популярной становится тенденция, когда интерьеры собственной недвижимости являются декорациями для видеороликов.

ГК «Расцветай» предлагает проекты, отвечающие всем вышеупомянутым требованиям и пользующиеся большим интересом у молодых покупателей. Апарт-комплексы «Тайм Парк» и «Лофт.Наука» сочетают в себе жилые пространства и места для работы и общения.

На Красном проспекте, в 5 минутах от станций метро «Заельцовская» и «Гагаринская», возводится один из ярких проектов центра города — 25-этажный комплекс апартаментов «Тайм Парк». В пешей доступности — трендовые рестораны и кафе Новосибирска, ТРЦ «Ройял Парк», популярные спортивные и развлекательные центры, самые известные в городе зеленые зоны: Заельцовский и Дендрологический парки.

Также рядом расположены два крупных вуза: НГМУ и СГУПС.

Круглосуточный сервис и обеспечение безопасности на территории комплекса создают хорошую конкуренцию классическим квартирам, в которых на время обучения живут иногородние студенты. Один из сегментов целевой аудитории апарт-отелей представлен родителями студентов. Они покупают апартаменты для комфортного проживания своих детей на время учебы, а после передают их управляющей компании для сдачи в аренду.

Под запрос молодой аудитории о креативном пространстве для производства контента подойдет вариант планировки с антресолью и огромными окнами 3,5 м в апарт-отеле «Лофт.Наука». В этих апартаментах пространство делится на два уровня, что позволяет воплотить в жизнь самые смелые и эксклюзивные дизайнерские решения. Такое жилье подойдет и для тех, кто работает удаленно. Обилие солнечного света поможет быть продуктивным с утра до вечера. Просто рабочее место нужно организовать напротив огромного окна на первом уровне.

И, наконец, еще один важный аспект при выборе жилья — бюджет. В большинстве случаев у молодых людей он ограничен. Среди преимуществ апартаментов — разумная, доступная стоимость, которая делает их приобретение очень выгодной покупкой.