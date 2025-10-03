Комфорт мегаполиса и природа у порога: преимущества жизни в поселке Кудряшовский

Тренд на «побег из крупных городов» сохраняет актуальность. По данным опроса ВЦИОМ, проведенного после пандемии, почти 70% жителей страны хотели бы жить в пригороде, при этом чаще всего переехать мечтают семейные люди 35-59 лет. Обязательно наличие инфраструктуры: остановки транспорта, торговые центры, школы, детские сады, а дорога до работы не должна занимать более получаса езды.

Кудряшовский — тихий и уютный поселок в сосновом бору на берегу Оби, который имеет преимущества для жизни благодаря развитой инфраструктуре, близости к природе и удобной транспортной развязке и позволяет в полной мере совместить плюсы жизни на природе и городской комфорт.

— Для семей с детьми жизнь в поселке Кудряшовский имеет массу плюсов: больше движения и свежего воздуха, безопасность, более спокойная и размеренная жизнь, отсутствие пробок и хорошая экология, — отметили в ГК «Расцветай». — Второй дом в квартале «Сосновый бор» ориентирован на семьи с детьми, потому что мы считаем, что это одно из комфортных мест для воспитания детей, занятий спортом и отдыха.

Квартал «Сосновый бор» очень удобно расположен: здесь менее 300 метров до детского сада, школы и берега Оби, благоустроенной набережной, а практически сразу за территорией квартала начинается Кудряшовский бор. В поселке построено новое здание врачебной амбулатории на 100 посещений в смену, есть современная инфраструктура для решения повседневных задач: супермаркеты, аптеки, пункты выдачи.

Особенность Кудряшовского — много возможностей для занятий спортом и развития. Рядом — ледовый Дворец спорта «Кудряшовский», хоккейный клуб, клуб самбо, секция каратэ, ДЮСШ «Чемпион» с занятиями по боксу, волейболу, греко-римской борьбе, настольному теннису, футболу и художественной гимнастике.

Еще одно преимущество квартала — близость современного санаторно-курортного комплекса с открытым бассейном. Квартира неподалеку от крупных здравниц — выгодное вложение средств. Это место всегда будет популярным благодаря многочисленным приезжающим и близости к реке.

Поселок активно развивается: строится новая современная школа на 550 мест, которую введут в эксплуатацию уже в следующем году. В школе будет отдельный блок для младших школьников со спальней-игровой и спортивным центром, своя теле- и фотостудия, тренажерный и актовый залы, футбольное поле, спортплощадки.

— В квартале «Сосновый бор» мы много внимания уделили благоустройству придомовой территории, внутренний двор комплекса закрыт, выделены беговые дорожки, зоны для детей разного возраста и их родителей с безопасным прорезиненным покрытием, кроме того высажены деревья, цветы и кустарники, которые стали продолжением природного ландшафта поселка, — рассказали в ГК «Расцветай». — Многие квартиры имеют прекрасные видовые характеристики на бор и реку, у квартала есть благоустроенный выход на пляж. В ассортиментной линейке второго дома представлены квартиры площадью от 39 до 76 кв.м.

