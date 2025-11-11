Компании смогут эффективнее сотрудничать с самозанятыми благодаря сервису ПСБ

ПСБ запустил сервис для бизнеса по работе с самозанятыми, обеспечивающий управление массовыми выплатами и электронный документооборот.

Решение позволит бизнесу безопасно и удобно рассчитываться с внештатными исполнителями, привлеченными под проектные задачи: массово или индивидуально совершать выплаты самозанятым через СБП по номеру телефона или по реквизитам карты, подписывать документы онлайн простой электронной подписью с помощью кода из СМС, а затем систематизировать хранение договоров и актов в личном кабинете.

В сервисе также предусмотрены инструменты для минимизации рисков при работе с самозанятыми, такие как проверка статуса исполнителя, автоматический сбор чеков и оповещение предпринимателя в случае аннулирования чека самозанятым .

«Мы видим растущую потребность бизнеса в простых и понятных инструментах для работы с самозанятыми, число которых уже превысило в России 14 миллионов человек. Наше новое комплексное решение поможет компаниям из разных сфер ― ретейла, логистики, строительства, оказания ИТ-услуг, HoReCa ― привлечь к проектной работе квалифицированные кадры из числа самозанятых и при этом автоматизировать связанные с этим бухгалтерские процессы», ― отметил Станислав Алехин, управляющий директор блока малого и среднего предпринимательства ПСБ.