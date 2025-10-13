Компания «Брусника» повышает уровень комфорта аграрного наукограда

Жилой район «Пшеница» – территория, особенная в градостроительной структуре Краснообска: он сочетает в своём облике цитаты лучших наработок советского урбанизма и яркое новаторство.

Жилой микрорайон растёт без пауз – в режиме технологической эстафеты: в стык со сдачей очередных зданий идёт строительство следующих. Сейчас здесь готов полновесный первый квартал – он уже позволяет предварительно оценить и весь архитектурный замысел.

В проекте сочетаются экология, комфорт, и отличная транспортная доступность — путь от поселка до станции метро «Площадь Маркса» на машине занимает порядка 20 минут. В шаговой доступности — детские сады и школы, больницы и частные медицинские центры, спортивные клубы, магазины и торговый центр.

При этом дворы уже обжитых домов «Пшеницы» не просто чисты и гладки, они эстетически «отполированы». Здесь безупречные дизайнерские тротуарные покрытия с вариацией оттенков и текстур, стильные детские площадки с индивидуальными игровыми сюжетами, а также неприкосновенность дворов для автомобилей (принцип «car free» для архитекторов «Брусники» является базовым). Кроме того, новосёлов «Пшеницы» во дворах встречают вполне зрелые мини-скверы, созданный по актуальным трендам садово-паркового дизайна.

В тёплый сезон тут можно и с ноутбуком продуктивно посидеть, и пообщаться с соседями, и заняться спортом в зоне воркаута. А для осени и зимы тоже предусмотрены эстетичные решения. Так, дендрологические карты дворовых скверов составлены по цветовым сценариям – чтобы осенние перемены в оттенках листвы давали красивое зрелище вплоть до ноября. Зимой тут можно создавать очаровательные и стильные новогодние уголки, притягательные и для детей, и для взрослых. БОльшая часть двора, как и во всех проектах «Брусники», отведена под озеленение. У ландшафтных дизайнеров компании есть на эту тему немало интересных наработок.

Детям тут не скучно весь год. Их владения обустроены по возрастному градиенту: для малышей, младших школьников и подростков – свои собственные уголки. Сообразно возрасту и игровым приоритетам. Тонкая детализация дворового пространства не то, чтобы революционна, но до сих пор очень нова для массового жилищного строительства.

Новаторство «пшеничных» зданий – в разнообразии планировок, размеров квартир и пространственных решений. Принципы, положенные в основу планировочных форматов для «Пшеницы», позволяют создавать практически штучные планировки – под любой тип семьи, под любой ритм жизни, под любой профессиональный режим.

Вписать в планировку кабинет онлайнового творчества, студию художника, компактный балетный класс, зимний сад – в «пшеничной» концепции пространства нет ничего невозможного.

Стоит отметить, что среди планировочных форматов «Пшеницы» есть и варианты, олицетворяющие свободу социальную – то есть, разумную автономность от соседей. Этот несколько британский эффект квартирам на первых этажах даёт особое расположение входной зоны – наружу, без прохода по подъезду.

Британского вайба такому жилищу добавляет и собственная терраса – почти как палисадники викторианских зданий Лондона. Впрочем, дизайн у этого элемента сугубо современный, располагающий к функциональному разнообразию. Тут можно обустроить и мини-сад, и игровую зону (получается, что ребёнок одновременно и в детской, и на прогулке!), и летнюю гостиную (где удастся эффектный гибрид пикника и приватной вечеринки).

Архитектурные объёмы зданий «Пшеницы» уютны – высота в пределах 6-9 этажей, а корпуса зданий сформированы таким образом, чтобы они давали контуровку квартала – с четким дефинитивом «улица/двор». С ощущением «я дома», которое возникает не в собственной прихожей, а уже во дворе и подъезде.

Можно с уверенностью сказать, что район «Пшеница» из цитатной базы советского урбанизма взял только безоговорочно хорошие решения – ансамблевую гармонию, соразмерность с человеком и природой. И добавил у этому всему лучшие актуалитеты технологий и архитектуры из 2020-х. Ведь вопреки той поговорке, лучшее – не враг хорошего. А его продолжение.

Купить квартиры «Пшеницы» можно от 3 720 000 рублей.

Компания предлагает различные программы, в том числе обмен.

Познакомиться с проектом «Брусники» можно на сайте.

Застройщик ― ООО «Брусника». Проектная декларация на сайте «Дом.РФ».