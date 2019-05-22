Крупному бизнесу презентовали инвестпотенциал Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников презентовал инвестиционный потенциал региона на площадке ПАО «Сбербанк» в Москве, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Глава региона подчеркнул, что Новосибирская область накопила отличный потенциал для стабильного развития. За последние четыре года регион поднялся с 57-го на 19 место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

— Структура нашей экономики очень диверсифицирована, представители любой отрасли могут найти свои интересы. Новосибирская область – это регион, который находится на подъёме развития и реализации крупных проектов федерального и международного уровня. У нас неплохие темпы прироста объёма инвестиций в основной капитал, хорошее движение по рейтингу инвестиционной привлекательности — мы вошли в двадцатку ведущих регионов. Но если говорить в абсолютном значении, то по итогам 2018-го года Росстат приводит цифру в 196 млрд рублей инвестиций. Несмотря на хорошие темпы прироста, для нашего региона это мало, поэтому в ближайшие годы мы готовимся к увеличению объёма инвестиций в 2,5 раза, — подчеркнул Андрей Травников.

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, в свою очередь, отметил важность того, что многие новосибирские проекты нацелены на выпуск продукции, конкурентоспособной на зарубежных рынках.

С докладом об инвестиционной работе в регионе выступил заместитель министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников. Об успешной реализации крупных инвестиционных проектов на территории Новосибирской области в ходе мероприятия коллегам сообщили руководители компаний ООО «Марс», ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг», PepsiCo, ООО «Хенкель-Баутехник», ООО «Арнег».

Отмечается, что сегодня регион уделяет большое внимание кластерной и парковой политике, область уверенно удерживает лидирующие позиции в передовой группе «сильных инноваторов» и занимает шестое место в рейтинге инновационных регионов России. Новосибирская область стала одним из двух пилотных регионов по реализации Стратегии научно-технологического развития страны. В области продолжают работать по четкому плану, направленному на улучшение инвестиционного климата: инвесторам предоставляются субсидии, налоговые льготы и упрощенный доступ к земельным участкам. Эффективная инвестполитика региона позволяет привлекать крупных как российских, так и иностранных инвесторов, реализовывать масштабные проекты в приоритетных направлениях.

В результате такой работы в прошлом году объём инвестиций в основной капитал достиг 196 млрд рублей. Это стало историческим максимумом по привлечению инвестиций в регион. В этом году в области планируют увеличить рекордный показатель.

В настоящее время в Новосибирской области реализуется более десяти крупных инвестиционных проектов в сфере АПК, фармацевтической промышленности, логистики и других отраслях. Объём заявленных в 2018 году инвестпроектов области составляет свыше 27 млрд рублей.

Экономика Новосибирской области носит несырьевой характер. В структуре инвестиций региона около 20,4% занимают транспортировка и хранение, примерно 12,5% — обрабатывающие производства, 11,6% — деятельность по операциям с недвижимым имуществом, 9,5% — работа в области информации и связи, а, к примеру, добыча полезных ископаемых — лишь чуть более 4%.

К числу перспективных направлений деятельности относятся производство пищевой и перерабатывающей промышленности, инновационной продукции и услуг, новых материалов и технологий, развитие объектов транспортно-логистической инфраструктуры, производство современных строительных материалов и строительных конструкций и другие.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области