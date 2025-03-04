Куда вкладывается Бойко и что это значит для инвесторов

Сегодня на рынке недвижимости застройщики применяют комплексный подход, объединяющий в себе комфорт, стиль жизни и выгодные перспективы для инвесторов. Компания TS GROUP запустила строительство проекта бизнес-класса с высоким потенциалом роста стоимости в динамично развивающейся локации — микрорайоне Родники.

Качественное жилье, уникальная концепция, развитие инфраструктуры и безупречная репутация застройщика — все это в долгосрочной перспективе окажет заметное влияние на стоимость, она возрастет до 75%. Расскажем, почему покупка квартиры в новом жилом квартале — это умное решение, которое нельзя откладывать.

TS GROUP: эксперты, построившие отель Marriott

Достаточно взглянуть на портфель проектов, чтобы убедиться в профессионализме и высоком уровне ответственности девелопера. TS GROUP реализовала несколько знаковых объектов для города: элитный ЖК «Жуковка», бизнес-центр «Гринвич», пятизвездочные отели Grand Autograph (ранее ― Marriott) и Ramada. Сейчас компания реализует неординарный проект частной школы с самым большим школьным спортзалом площадью более 1,1 тысячи квадратных метров и бассейном. Все проекты говорят сами за себя: за счет накопленного опыта застройщик знает, как «запустить машину» и дать рынку продукт, востребованный для жизни и инвестиций.

Более полутора миллиардов рублей только до конца этого года — личные инвестиции Бойко

Основатель TS GROUP до старта продаж инвестировал в «Невский» более полумиллиарда рублей. В два раза больше заложено в бюджете строительства до конца текущего года. И это только собственные средства девелопера! Финансовая вовлеченность главы компании выступает гарантом успешной реализации проекта, как и право собственности девелопера на огромный земельный участок, где вырастет «город в городе». Это дает уверенность, что строительство будет завершено, а все обязательства перед дольщиками выполнены ― независимо от состояния рынка жилой недвижимости.

― Сегодня мы находимся в ситуации, когда вложения именно в такие девелоперские проекты дают инвестору возможность не просто сохранить, но и приумножить свои средства. Банковские вклады недолго будут приносить такую доходность, да и инфляцию никто не отменял. Деньги на счетах будут обесцениваться — это аксиома. Даже получив через четыре года с вклада сумму вдвое больше, не факт, что вы на эти деньги сможете приобрести хотя бы то, что можно приобрести сегодня. Не говоря уже о прочих рисках, типа заморозки вкладов, ― комментирует свое решение девелопер.

Доходность до 75% за три года — это значительно выше банковских ставок

Недвижимость в ЖК «Невский» — это не просто покупка, а прекрасная инвестиция с гарантированным ростом в долгосрочной перспективе. В проекте застройщик реализует финансовую модель ЖК «Жуковка», где цены с 80 000 рублей за квадратный метр на старте проекта выросли до более 250 000 рублей на сегодняшний момент. И продолжают расти. В «Невском» только за три года прогнозируется рост со 155 000 рублей за квадратный метр с момента старта продаж в сентябре 2024-го до 275 000 рублей к моменту сдачи дома в третьем квартале 2027-го.

Факторы гарантированного роста цены

Жилой квартал строится на Родниках ― на углу улиц Кедровой и Краузе. Проект комплексной застройки от TS GROUP привнесет в локацию уникальную мультифункциональную инфраструктуру, которая поднимет ценность всего района.

Комплексная застройка и инфраструктура. Наряду с жилыми домами прямо на территории комплекса проектом предусмотрено строительство детского сада на 70 мест с развивающим клубом, отдельно стоящего трехэтажного SPA и фитнес-центра с 25-метровым бассейном, бизнес-центра класса В и развитой ритейл-зоны, включающей супермаркет, кафе, ресторан, пункт выдачи маркетплейсов, химчистку, парикмахерские и целый ряд других жизненно необходимых услуг рядом с домом. При этом все эти функции застройщик оставляет за собой, поскольку они уже сегодня являются его сферой интересов: в портфеле материнской компании ― пять бизнес-центров, два пятизвездочных отеля, один из крупнейших в городе ТРЦ «Сибирский Молл», автоцентр «Гранд авто», сети ресторанов и барбершопов. Кроме этого, в непосредственной близости, буквально в 50 метрах, уже идет проектирование муниципальной школы на 1480 мест, двух детских садов на 600 мест и новой поликлиники.

Дефицит земель в центре. Александр Бойко:

Северное направление было выбрано по нескольким причинам: в центре города― дефицит земель, под жилую застройку можно найти только совсем небольшие участки, не позволяющие создать комфортную придомовую территорию и реализовать амбиции, в основе которых лежит социально-ответственный девелопмент. Дежурный вариант «свечки» в центре города — не наш случай. Перед нами стоит задача создать ценный проект для Новосибирска и нужный для людей.

Престижность северного направления — вторая причина, которую называет Александр Бойко. Это экологически чистая локация, рядом лесная зона, в районе активно формируется новый жилой фонд, есть вся необходимая инфраструктура, постоянно прирастающая современными объектами.

Высокий спрос на недвижимость в Родниках обусловлен не только потребностью местного населения в улучшении и расширении жилищных условий, но и ростом популярности локации среди жителей других районов.

Перепродажа, аренда, трейд-ин — вложение в «Невский» всегда в плюс

Инвестиционная ценность «Невского» будет расти по мере готовности объекта. Строительство жилого квартала находится на начальном этапе, при этом застройщик демонстрирует довольно серьезные темпы строительства, а, как известно, это самый лучший момент для приобретения недвижимости — с ростом стройготовности стоимость квадратного метра будет увеличиваться.

Первую башню «Невского» девелопер спроектировал с учетом интересов инвесторов. Это единственная из 14 новостроек, где предусмотрены однокомнатные квартиры — планировки, которые пользуются самым высоким спросом. В следующих домах подобного предложения уже не будет. Сдать в аренду, перепродать с наценкой или позже приобрести квартиру большей площади в следующих очередях, воспользовавшись программой взаимозачета, — любая стратегия будет выигрышной.

Все планировочные решения ориентированы на современные сценарии жизни с закрытием потребностей различных целевых аудиторий. Только в первой башне проектом предусмотрены 82 типоразмера квартир ― практически на любой кошелек.

Концепция с амбициями: стиль жизни, который растет в цене

Покупка квартиры в бизнес-сегменте сегодня — это больше чем просто квадратные метры. На первый план выходит концепция проекта, его уникальность, продуманность и детали, создающие особую атмосферу. Все это повышает ценность ЖК, а значит, спрос и стоимость.

ЖК «Невский» — первый проект в Новосибирске с аллюзиями к Санкт-Петербургу категории must see. Романтические прогулки, ужины с семьей в ресторанах, фотосессии и рилсы с отметками локации — это место обещает стать знаковым для нашего мегаполиса.

Архитектурная композиция квартала строится на принципе преемственности питерской эстетики. Первые пять этажей башен специально спроектированы в авторском неоклассическом стиле: с фигурными карнизами, французскими балконами, благородными оттенками и фактурами. Именно они формируют ощущение «человеческого» масштаба, отсылая нас к Петербургу. Променадная зона будет оформлена в стиле регулярных дворцовых парков с симметричным ландшафтным дизайном, стрижкой кустарников и деревьев, придающей им разнообразные геометрические формы. Аутентичные фонари, уютные скамейки и сверкающие витрины — каждый элемент благоустройства подчеркивает колорит и стиль Санкт-Петербурга.

А над ними то, что будет восприниматься только издалека, ― ультрасовременные высотки. Именно они подчеркнут выразительность и актуальность проекта.

Парк на восемь гектаров и настоящие парадные

«Невский» — сложный проект с технической точки зрения. Все башни размещены на едином стилобате, внутри которого предусмотрен большой теплый паркинг и зона ритейла, а на его кровле — парковая зона площадью в четыре гектара с местами для отдыха, детскими и спортивными площадками. Это закрытая территория, доступная исключительно жителям комплекса и их гостям. Еще четыре гектара ― парковая зона на уровне первого этажа, куда будет интегрирована парковка для гостей комплекса и посетителей ритейл-зоны.

Интерьеры парадных соответствуют общей стилистике квартала. В дизайне использованы спокойные, нейтральные тона в сочетании с классическими «питерскими» фактурами. Строгие и элегантные лифтовые холлы, вместительные колясочные отвечают столичному уровню «Невского».

Для инвестирования в проект застройщик предлагает выгодные условия, узнать о которых можно по телефону: +7 (383) 383-81-35.

Квартал бизнес-класса «Невский»

Телефон отдела продаж: +7 (383) 383-81-35

nevskiynsk.ru/rassrochka

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