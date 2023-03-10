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Квартиру и дачу главреда РБК арестовали в результате неоплаты штрафа за отсутствие маркировки иноагента

  • 10/03/2023, 16:45
Автор:
арест имущества главреда РБК
Сумма штрафа составляла 4 тыс. руб. и пени 1 тыс. руб.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сообщила главреду РБК Петру Канаеву об аресте его имущества, пишет «Ъ». Поводом послужила несвоевременная оплата наложенных на редакцию штрафа 4 тыс. руб. и пени 1 тыс. руб.

Отмечается, что штраф наложили по ст. 13.15, ч. 2.1 КОАП (распространение в СМИ информации об иноагентах либо их материалов без указания их статуса) из-за того, что РБК не указал статус центра «Сова» (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

По данным РБК, арест наложила судебный пристав из Ступинского РОСП главного управления ФССП Милена Жаврова, согласно решению которой были арестованы квартира Канаева площадью 33 кв. м и дача в Ступинском районе площадью 117 кв. м на восьми сотках.

— Я получил письмо от приставов с уведомлением об аресте имущества через «Госуслуги». Таких штрафов постоянно приходит довольно много, я мог один пропустить. Обычно они автоматически списываются с зарплаты. Но решение арестовать мои квартиру и дачу из-за долга в 5000 руб. с точки зрения соразмерности масштаба нарушения и последовавшего за ним наказания я считаю необъяснимо чрезмерным, — отреагировал он.

Ранее редакция сообщала, что на Кубани двое местных жителей убили друг друга во время ссоры из-за земельных участков.

Фото: freepik.com

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Регионы: Россия

Теги : штраф суд иноагент главред РБК арест имущества главреда РБК арест имущества


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