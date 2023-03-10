Квартиру и дачу главреда РБК арестовали в результате неоплаты штрафа за отсутствие маркировки иноагента

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сообщила главреду РБК Петру Канаеву об аресте его имущества, пишет «Ъ». Поводом послужила несвоевременная оплата наложенных на редакцию штрафа 4 тыс. руб. и пени 1 тыс. руб.

Отмечается, что штраф наложили по ст. 13.15, ч. 2.1 КОАП (распространение в СМИ информации об иноагентах либо их материалов без указания их статуса) из-за того, что РБК не указал статус центра «Сова» (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

По данным РБК, арест наложила судебный пристав из Ступинского РОСП главного управления ФССП Милена Жаврова, согласно решению которой были арестованы квартира Канаева площадью 33 кв. м и дача в Ступинском районе площадью 117 кв. м на восьми сотках.

— Я получил письмо от приставов с уведомлением об аресте имущества через «Госуслуги». Таких штрафов постоянно приходит довольно много, я мог один пропустить. Обычно они автоматически списываются с зарплаты. Но решение арестовать мои квартиру и дачу из-за долга в 5000 руб. с точки зрения соразмерности масштаба нарушения и последовавшего за ним наказания я считаю необъяснимо чрезмерным, — отреагировал он.

Ранее редакция сообщала, что на Кубани двое местных жителей убили друг друга во время ссоры из-за земельных участков.

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