Квартиры на берегу Оби от известного застройщика за 2,75 млн

Квартал «Сосновый бор» — это вариант для быстрого переезда. Первый дом объекта сдается уже в конце этого года. Кроме того, здесь можно приобрести квартиры с ремонтом под ключ. Для заселения в такое жилье потребуются минимальные усилия: достаточно привезти необходимые мебель и вещи — и можно жить.

Квартал «Сосновый бор» расположен в поселке Кудряшовский. Это место сочетает в себе развитую инфраструктуру мегаполиса, красоту и величие сибирской природы. Покупая квартиру в этой локации, вы приобретаете возможность ежедневно наслаждаться чистым воздухом соснового бора и приятной свежестью реки. Все это быстро позволит переключиться после трудового дня или полноценно отдохнуть со всей семьей в выходные. Важное преимущество квартала «Сосновый бор» — благоустроенная набережная с выходом на пляж. В городе такие локации найти крайне трудно, а жить рядом с ними — удача и привилегия.

При всей экологичности предложения вы не отказываете себе в преимуществах городской жизни. В шаговой доступности — школа с кадетским классом, детский сад, ледовый дворец спорта «Кудряшовский», где работают детские секции по фигурному катанию и хоккею с шайбой, крупнейшие розничные сети «Пятерочка», «Мини Лента», «Магнит», «Магнит Косметик», «Фасоль», аптеки, а также пункты выдачи заказов OZON и Wildberries. В ближайшее время в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Кудряшовском будет построено новое здание врачебной амбулатории на 100 посещений в смену. Рядом с кварталом — остановка общественного транспорта и удобный выезд на Колыванское шоссе, откуда в течение 30 минут можно доехать до станции метро «Площадь Маркса».

Фасады домов квартала «Сосновый бор» окрашены в пастельные тона, а современный урбанистический облик новостройкам придает витражное остекление.

Дизайн холлов первого этажа выполнен в общеевропейской стилистике: в них предусмотрены колясочные и малошумные лифты.

Приглашаем всех желающих на экскурсию в квартал «Сосновый бор», чтобы прогуляться по берегу Оби и насладиться чистым воздухом соснового бора!

Офис продаж квартала «Сосновый бор»:

п. Кудряшовский

ул. Береговая, 1/1

тел. +7 (383) 255-00-84

акация54.рф

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*В рамках программы «Дисконт на период строительства»: «Семейная ипотека» — от 1,9%; по программе ипотека с господдержкой — от 3,9%. Распространяется на квартал «Сосновый бор». Первоначальный взнос — от 15%. Срок кредита — до 30 лет. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Предложение действует с 01.09.23 по 30.09.23 года либо до изменения Банком условий кредитования.

**Акция действует с 01.08.2023 до 30.09.2023. ПАО «Сбербанк» в течение первых двух лет с ежемесячных платежей начисляет клиенту бонусы «СберСпасибо». Подробности — в офисах продаж компании. Скидка 3% не суммируется с другими акциями и предложениями Застройщика.

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