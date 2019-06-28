Лада Горченок: «Ценности мы не меняем, мы меняем подходы к рынку»

— Лада, на минувшей неделе в Новосибирске прошла конференция «WOW!HR». Как участник рынка и эксперт можете оценить ее полезность?

— Очень хорошее «эхо» — и эмоциональное, и профессиональное. Понравилось, что были собраны разные профессиональные сферы. При этом радует универсальность тем и понятность профессионального языка. Темы, поднятые на конференции, интересны и ценны нам всем. Кроме того, сама HR-культура подразумевает очень большую обменную активность, диалог. Все участники пришли за интеллектуальным багажом, за лайфхаками, за опытом. Очень четкое целеполагание, хорошая информационная плотность, отличный темп.

— Телеком, по итогам выступлений спикеров, выглядит едва ли не самой интересной средой для HR-технологий, а для HR-задач передовые технологии связи — лучшее подспорье. Так оно и есть?

— HR-cфера и телеком — во взаимной синергии, во взаимообмене. В телекоме HR-специалисту работается очень вдохновенно. Могу судить хотя бы по себе. Я в телекоммуникациях не так давно — пришла в эту отрасль год назад из сферы торговли. И желание сравнивать было совершенно естественно. Невольное оно или намеренное — не столь важно, разницу заметишь все равно. В телекоме (о котором сужу на примере Tele2) решения рождаются и проходят по системе гораздо быстрее, когнитивная динамика гораздо более скоростная. И выше уровень вовлеченности, выше интенсивность. То есть высок ментальный тонус, творческий охват, высока «идейная скорость» отрасли. Это естественно, потому что время — самое драгоценное, что у нас есть. Мы детали механизма шлифуем не «на берегу», а в работающем состоянии.

— А какая сфера по этому показателю ближе всего к телекому?

— Пожалуй, это консалтинг. У нас очень живой обмен компетенциями с этой сферой. Например, там есть очень ценные наработки по диагностике. Все, что касается диагностического поля, там хорошо проработано и хорошо усваивается у нас. По идейному содержанию мы уверенные партнеры. По техническим воплощениям консалтинг даже несколько впереди, поскольку активно работает в сфере прогностики, работает с анализом гипотез.

— Бесспорная HR-изюминка Tele2 — проработанный концепт наставничества. Насколько отзывчив персонал для практики наставничества?

— Мы все в хорошем смысле фанаты своего бренда, так что людям просто нравится это делать. Нравится быть наставниками, нравится помогать коллегам, нравится делиться опытом. К тому же работает еще фактор эмоциональной сопричастности. Мы поддерживаем планку вовлеченности персонала в бизнес на высоком уровне и идем выше отраслевых трендов. Временные затраты на наставничество, конечно, заметны, однако эффективное управление временем — это одна из ключевых компетенций, которых мы требуем от менеджмента. Мы регулярно проводим исследования вовлеченности на уровне всех бизнес-единиц компании. Например, в конце 2018 года Tele2 вошла в тройку лучших работодателей России, по мнению сотрудников. Таковы результаты исследования международной консалтинговой компании «Korn Ferry»: рекомендовать Tele2 как работодателя готовы 88% сотрудников — по этому показателю оператор опередил даже успешные мировые компании.

В этом году мы планируем добавить в опрос два диагностических вопроса. Хотим услышать от сотрудников: насколько они удовлетворены своим руководителем и насколько качественно они получают от него обратную связь. Эти два блока для нас очень важны, будем их использовать при диагностике состояния дел в коллективах.

— Есть ли связь между тематикой образования и эффективностью наставничества? Не секрет ведь, что гуманитарии лучше учат и вдохновляют, но у них матчасть слабее. А технари, напротив, хуже облекают свой богатый практический опыт в слова…

— Спасибо за гипотезу! Мы ее проверим. Целевых исследований на эту тему мы пока не проводили, но чисто на интуитивном уровне взаимосвязь, конечно, имеется. Есть у нас в «банке идей» проект с высоким исследовательским потенциалом: какой рынок студенчества дает нам кандидата с высокой эффективностью. Хотим это померить по сотрудникам в период адаптации — по их выходу на точку эффективной самостоятельной работы. Будем изучать: в какие сроки наши сотрудники выходят на эту эффективность, насколько быстро это происходит и какого профиля высшее образование этот человек получил. По предыдущим исследованиям мы сконцентрировались на определенных группах, на определенных вузах. Очень тесно работаем с Томском. Благо, что точки приложения кадровых ресурсов у нас достаточно разнообразны.

— Вы сосредоточились на диджитализации работы с действующими сотрудниками и принятыми новичками. А задействованы ли эти технологии в наборе?

— Конечно. Просто я не стала на теме рекрутинга делать отдельный акцент. Мы работаем на платформе EXPIRIUM, которая позволяет эффективно работать как с воронкой подбора, так и с его источниками. Правда, эксклюзивных договоров с источниками подбора нет. Но это свойственно рынку в целом. Да, конечно, это налагает некоторые сложности, не позволяет полностью отказаться от ручного труда, от ручной обработки. Заливка резюме, например, все равно происходит практически вручную.

— Как вы относитесь к возрастным соискателям?

— Абсолютно позитивно и без предубеждений. В любом возрасте «жизнь только начинается». Она просто в своем многообразии раскрывается по-другому. Да, возможен стресс от первого погружения. Но когда человек видит, что рядом его ровесник виртуозно управляется с работой, это его мобилизует. У нас стимулирующий дух, он снимает у новичков комплексы, скованность и опасение «не вписаться».

— Кто интереснее и ценнее для дела — старожил компании, прошедший ее матчасть с азов, или одаренный менеджер, которого «захантили» извне?

— Думаю, тут невозможен разделитель «или». Рекрутинг — это по определению процесс с внешним вектором, и карьерные эскалаторы у нас не только внутренние. Коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Максим Соловьев — внутренний кандидат, директор макрорегиона Дмитрий Кромский — внешний, технический директор макрорегиона Евгений Картузов — внутренний, я, HR-директор макрорегиона, — внешний. До Tele2 я работала в продуктовом ретейле. То есть пропорция примерно равная. В общем, с внешним миром мы дружим во всех смыслах, но и возможности дать расти «своему» кандидату не упускаем.

— Каков сибирский трудовой темперамент на взгляд HR-специалиста?

— Замечательный! Сибиряков любят везде. Нас не нужно уговаривать работать. Специфика региона подспудно формирует в человеке привычку делать все наилучшим образом, с максимумом результативности. Такой здоровый перфекционизм. Который, наверное, обусловлен достаточно суровой средой. Да, современная Западная Сибирь — это уже не экстремальная зона выживания, но в культурном коде это серьезное отношение к задачам и действиям вшито достаточно крепко.

— Tele2 начинала как мобильный дискаунтер, пришедший потеснить гигантов телекома, а теперь она сама — компания-трендсеттер. Изменилось ли в ходе этой эволюции восприятие HR-стратегии?

— Не изменилось, это точно. Ценности мы не меняем, мы меняем подходы к рынку. Основа корпоративной культуры — наши базовые ценности — остаются неизменными.

— Нет ли у Tele2 планов конвертировать свои HR-наработки и прочий багаж лайфхаков в коммерческий учебный продукт? Ну, чтобы в любом книжном магазине в отделе бизнес-литературы можно было купить какую-нибудь стильную «бизнес-библию» от Tele2…

— Да, понимаю, о чем речь. Пойти путем IKEA. Это дело точно не ближайшего будущего. Теоретически — почему бы и нет? Но точно не «послезавтра». Дело даже не в секретах. Просто наш принцип — выдавать уверенные, точные, доказательные решения. Каждое решение должно пройти период обкатки. Прежде чем оно станет «лайфхаком на продажу», его эффективность должна быть проверена и доказана. Уровень эффективности, ситуативная вариабельность, побочные эффекты и издержки — все должно получить полную практическую референцию. Та же IKEA выпустила свой бестселлер в продажу лет через 30 после появления компании. В шестидесятые-семидесятые они были достаточно закрыты по части обнародованных наработок.

Подготовил Игорь Смольников

Фото предоставлено пресс-службой компании