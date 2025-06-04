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Летом — выгоднее: почему не стоит откладывать покупку жилья

  • 04/06/2025, 12:16
Летом — выгоднее: почему не стоит откладывать покупку жилья
Жилая недвижимость остается в России самым популярным вариантом вложения средств, показало весеннее исследование ДОМ.РФ и ВЦИОМ

57% россиян уверены, что вложение средств в недвижимость гарантирует сохранность денег так же, как и вклад в банке, а 6 из 10 считают, что вложение средств в недвижимость выгоднее банковского вклада, несмотря на высокие ставки по депозитам.

Аналитики ждут снижения ключевой ставки уже в ближайшей перспективе, появилась тенденция к снижению доходности банковских вкладов и депозитов.

По прогнозу Банка России, в 2025 году средний уровень ключевой ставки будет находиться в диапазоне 19,0–22,0% годовых. В 2026-м диапазон средней ключевой ставки составит около 13,0–14,0% годовых. В 2027 году прогнозируется возвращение ключевой ставки в нейтральный диапазон — 7,5–8,5% годовых.

— Стоит ли ждать месяцы или годы, чтобы решить квартирный вопрос   — решать вам. Мы уверены, что сейчас лучшее время для покупки новостройки, —   отмечают в пресс-службе ГК «Расцветай». — В настоящее время складывается уникальная для мегаполиса ситуация: сейчас очень клиентоориентированный рынок. Девелоперы максимально лояльны в плане специальных предложений — например, весь июнь квартиры в ГК «Расцветай» можно приобрести от 2,95 млн рублей*.

Новосибирский застройщик предлагает особые условия на готовое и строящееся жилье, специальные ипотечные программы от банков-партнеров, разные способы и условия покупки. Продолжают действовать и льготные условия по ипотеке: так, ставка по семейной ипотеке составляет (полная стоимость кредита 6,302–24,633%) 4,5%** на весь срок кредитования.

— Для покупателей сейчас есть целый ряд действительно выгодных предложений, и в отделах продаж для каждого подбирают несколько решений. В нашем ассортименте —   квартиры в центре или сосновом бору, рядом с метро или на берегу Оби, с детским садом прямо в квартале или в нескольких минутах от ключевых вузов Новосибирска, —   добавили в ГК «Расцветай».  — Есть варианты готовых квартир с ремонтом, в которые можно быстро заехать.

РасцветайОфис продаж ГК «Расцветай»:
тел. +7 (383) 255-00-83
гкрасцветай.рф
VK
Телеграм-канал

Пул апартаментов и квартир из проектов: «Расцветай на Красном» — ООО СЗ «Расцветай на Красном»; квартал «На Игарской» — ООО «СЗ Аквамарин»; «Сосновый бор» — ООО «СЗ «Магнолия», «Цветной бульвар» — ООО «СЗ «Вербена», «Расцветай на Зорге» —ООО «СЗ «Темпо»; «Расцветай на Бугринской роще» — ООО «СЗ «Стройтех», «Расцветай на Дуси Ковальчук» — ООО «СЗ «Премьера»; эко-квартал «На Кедровой» —  ООО «СЗ «Антей», «Тайм Парк» — ООО «СЗ «Янтарь»; «Лофт.Наука» — ООО «СЗ «Диадема». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

 *Стоимость действительна на момент публикации. Квартира в квартале «Сосновый бор». Сроки акции: с 01.06.2025 по 30.06.2025 года.  Банки-партнеры: ПАО «Сбербанк», Банк ДОМ.РФ АО «Альфа-Банк», Банк «ВТБ» (ПАО), ПАО «Совкомбанк» и другие.

**Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми при ставке 4,5% годовых доступна в рамках программы банка- партнера: ПАО Сбербанк (Лицензия ЦБ РФ №1481): «ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» при приобретении строящегося жилья у юридического лица по дду или готового жилья у застройщика на срок 360 месяцев и первоначальном взносе 20.01% от стоимости кредитуемого жилого помещения, ставка 6,302% годовых при условии комплексного страхования по ипотеке с господдержкой для семей с детьми, полная стоимость кредита рассчитывается от 6,302 % до 24,633%. Максимальный размер кредита до 6 000 000 рублей. Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых имеется ребенок не достигший возраста 7 лет на дату заключения кредитного договора. Предложение ограничено наличием остатка непроданных квартир. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

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Реклама. Рекламодатель ООО «СЗ «Расцветай на Красном»
Фото предоставлено ГК «Расцветай»

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Расцветай новостройки Новосибирска недвижимость от застройщика надежный застройщик льготная ипотека


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