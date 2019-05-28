Маятник спроса на ипотеку качнулся в сторону спроса

— С марта мы увидели рост клиентопотока на 20% по сравнению с январем-февралем, в среднем по всем регионам Сибири. Если сравнивать с прошлым годом, то в апреле мы вошли в состояние клиентопотока, актуального для апреля 2018 года. Напомню, что в третьем квартале 2018 года на рынке наблюдалась тенденция к снижению спроса на ипотеку, — сообщила на пресс-конференции директор направления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сибирского банка Сбербанка РФ Мария Ромчанова.

— Ранее была информация, что регулятор планирует снизить ключевую ставку в апреле. Этого не произошло, но текущие темпы инфляции и прогнозы аналитиков таковы, что ставка может быть пересмотрена в конце мая-начале июня. Мы, по сути, предвосхитили это решение, — поясняет Ромчанова решение банка пересмотреть ставки. — Объективно, мы не увидели падение клиентопотока, свидетельствующего, что мы стали мало выдавать ипотечных кредитов, что наши расходы по содержанию данного направления убыточны и что мы прекратили на нем зарабатывать. Дело в том, что Сбербанк все активнее превращается в IT-компанию, и за счет развития наших услуг, в том числе связанных с недвижимостью, мы научились зарабатывать на прочих доходах, не связанных с кредитованием. Именно поэтому у нас есть возможность предвосхитить действия регулятора и не поймать при этом убытки. По ипотеке Сбербанк стабильно показывает прибыль.

В апреле в Сибирский банк поступили почти 3 тысячи заявок на ипотечное кредитование. Темп роста к началу года — 119%. Средняя ставка с начала года по новым выдачам —10,5%. Ромчанова сообщила, что с 25 мая банк начал принимать заявки по ипотеке по новым ставкам. В среднем они снизились на 0,6%, по рефинансированию под залог недвижимости — на 0,3%. Строящиеся объекты по программе субсидирования с партнерами на срок до 7 лет и первоначальным взносом от 20% предлагаются по ставке от 8,2% годовых. Ипотека для молодых семей — от 9,6%. В перспективе в банке ожидают дальнейшего увеличения клиентопотока.

Комментируя каналы привлечения клиентов, банкир отметила, что большая часть заемщиков приходит через филиальную сеть, 20% — через площадку «ДомКлик», 30% — через партнеров.

— Специфика новосибирского рынка такова, что 75-80% заявок закрываются с участием партнера банка. Даже если первоначально клиент пришел в филиал, потом он обращается в агентство недвижимости или к застройщику за подбором варианта недвижимости. Это желание клиента получить максимальный выбор и сервис, — поясняет Мария Ромчанова.

По ее словам, банк не ожидает никаких шоков после вступления в силу новых новелл законодательства с 1 июля 2019 года. Ромчанова напомнила, что Сбербанк уже работал с застройщиками, в том числе по проектному финансированию.

— Для нас переход на эскроу-счета в части продолжения работы с застройщиками — некая трансформация деятельности. Мы не видим фатальной угрозы от этих корректировок. Но каждый банк будет сам выбирать модель взаимодействия с партнерами-застройщиками как юрлицами. Думаю, что если он заявился на работу с эскроу-счетами, значит, чувствует, что сможет прокредитовать партнеров, выделить им средства на строительство, — уверена она.

— В зависимости от степени достройки дома и формы продажи: ДДУ или договор купли-продажи — меняется норма резервирования у банков. То, что продается по ДДУ на сайте ЦБ, уходит в зачет первичного рынка, а по договорам уступки и купли-продажи — фактически идет во вторичный рынок, — поясняет Ромчанова. — В свете перехода на счета эскроу многие застройщики постарались ввести все, что у них было готово, и сейчас реализуют эту недвижимость по договорам купли-продажи. По факту часть сделок по ДДУ просто перетекла в этот «карман».

Банкир также заявила, что доля по первичке в банке достаточно стабильна. А ее физическое сокращение связано только с особенностями учета недвижимости.

Особенно сильного снижения продаж, по мнению банкира, новосибирские застройщики сейчас не наблюдают. Сокращение сделок по ДДУ, которое всегда было характерно для местного рынка, одновременно привело к росту неипотечных сделок. По ряду объектов недвижимости города сейчас наблюдается резкий рост инвестпривлекательности.

— Если бы это были реальные сделки, то 77% новостроек должны были покупаться в деньги. Это фантастика. Такого не бывает. Ситуация как минимум обратная. Поэтому огромный вал, что мы сейчас видим в регистрациях ДДУ, это формируемый балласт, которым будут пользоваться для выравнивания ситуации некоторые новосибирские застройщики. То есть это технические регистрации, которые дальше не будут уходить на эскроу-счета, а будут формироваться как доход на спецсчетах застройщиков, — поясняет Марков.

Интересно, что на минувшей неделе на заседании Ассоциации «Региональный деловой клуб строителей» директор проектов ГК «ЁЛКА девелопмент» Максим Марков отметил, что в 2019 году в регионе уже отрегестрировано почти 10 тысяч сделок ДДУ (+22% к аналогичному периоду прошлого года). При этом за тот же период выдано 1600 жилищных ипотечных кредитов (по ДДУ).

На апрель 2019 года топ-10 лидеров по регистрации ДДУ контролирует 51% новосибирского рынка (на апрель 2018 — 40% рынка). В списке лидеров: ООО СК «Вира Строй», ГК «Первый строительный фонд», ООО «СМСССТРОЙ», ГК «Брусника (СП ООО «Сибакадемстрой»), ООО «Энергомонтаж», ГК «Расцветай», ГК «Стрижи», ГК «КПД Газстрой», ЗАО «Строитель», ГК «Строймастер», говорится в приведенной им презентации.

В целом, в Новосибирской области с начала года Сбербанк выдал более 4200 ипотечных кредитов на сумму 7,7 млрд рублей. Средний чек составил 1,8 млн рублей. По поданным заявкам зарплатных клиентов одобрение получают 73%, по клиентам с рынка — 70%. Основная доля заемщиков находится в возрасте от 27 до 36 лет.

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