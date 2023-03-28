Мэрия закупит 5,5 тонн противогололедного реагента

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Новосибирска объявил аукцион на поставку комплекса зимнего содержания дорог: твёрдого противогололёдного реагента и двухфазного противогололёдного реагента. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно документации, всего планируется закупить 5,5 тонн антиобледенителей. При этом, весь товар, подлежащий поставке, должен быть не ранее 2023 года выпуска. Гарантийный срок на товар должен быть не менее 24 месяцев.

Сроки поставки: с даты заключения контракта по 1 сентября 2025 года. Отмечается, что отгрузка товара будет осуществляться партиями.

Начальная цена контракта — 168,4 млн рублей. Источник финансирования — бюджет города Новосибирска 2025 года.

Напомним, первый вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов, в ходе оперативного совещания отметил, что на сегодняшний день необходимости в Бионорде» нет даже в ночное время. Он посоветовал использовать реагент лишь в исключительных случаях.

По информации мэрии города Новосибирска, на содержание дорог в 2022-2023 года в начале года было закуплено 5,6 тысячи тонн бионорда на 137 млн рублей. С начала зимнего сезона в городе израсходовано 40,7 тыс тонн реагента «Бионорд», противогололёдных материалов ― 62 тыс тонн.

Ранее редакция сообщала, что губернатор предложил направить Новосибирску дополнительные средства на дорожный ремонт.