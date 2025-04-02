Международная победа Новосибирска: две золотые медали «Нового мира» — на церемонии PROESTATE&TOBY AWARDS 2025

Достижение новосибирской компании на премии PROESTATE&TOBY AWARDS 2025 знаменует победу концептуально новой философии организации жизненного пространства.

Дом «Нобель» на Красном проспекте стал лучшим домом бизнес-класса по мнению международных экспертов. Проект завоевал сердца жюри новым прочтением архитектурного стиля ар-деко, гармоничным сочетанием эстетики и функциональности, а также особенным вниманием к реализации каждой детали.

В конце 2024 года состоялся торжественный ввод в эксплуатацию дома «Нобель». В просторном холле архитектурного шедевра состоялась торжественная церемония вручения ключей.

Обладателем второй золотой медали стали уютные резиденции «Оскар» — как лучший региональный инвестиционный проект.

Профессиональное признание — вектор дальнейшего развития

Золотые медали «Нового мира» свидетельствуют о разных слагаемых успеха компании: профессионализме, умении филигранно выстраивать баланс между эстетикой и функциональностью, тщательно продумывать каждую деталь. Для Новосибирска эти победы — яркое доказательство, что столица Сибири обладает особым потенциалом и компетенциями при формировании проектов будущего.

Девелопмент как высокое искусство созидания

«Новый мир» талантливо формирует особую городскую среду, где возникают новые культурные связи и рождается любовь к родному городу. Уникальная философия гармоничной интеграции архитектурных объектов в ткань города стала визитной карточкой девелопера.

— Архитектурные объекты для нас — это пространственные произведения, в которых естественным образом складывается красивая, наполненная глубоким смыслом, счастливая жизнь, — говорит директор по развитию «Нового мира» Юлия Шевченко. — За каждым нашим фасадом стоит история, за каждой планировкой — забота о человеке, идея уюта и гармоничной соразмерности с окружающим миром.

Достижения, меняющие улицы города

Впечатляющие победы «Нового мира» свидетельствуют о том, что реализуемые в Новосибирске девелоперские решения высоко оцениваются на международном уровне. Достижения «Нового мира» — это вдохновляющая история успеха, мощный катализатор развития для всего региона и сообщение о том, что будущее российского урбанизма находится здесь.