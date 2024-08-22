Миллион квадратных метров для Новосибирска

Грандиозным праздником на Михайловской набережной отметила ГК «КПД-Газстрой» миллион квадратных метров жилья, построенных в Новосибирске.

История «КПД-Газстрой» началась 22 года назад. В начале 2000-х на базе завода крупнопанельного домостроения «ЖБИ-3» было образовано новое предприятие, продолжающее традиции строительной индустрии. К первому самостоятельному проекту ― строительству жилого микрорайона Чистая Слобода в Ленинском районе ― застройщик приступил в 2007 году. А сегодня, помимо Чистой Слободы, в портфеле ГК «КПД-Газстрой» еще три проекта. Это район Околица, ЖК «Тайгинский парк» и ЖК «Калина Красная». Есть планы и на пятый ― в зоне перспективной застройки в микрорайоне Клюквенный.

Как рассказал учредитель и председатель совета группы компаний «КПД-Газстрой» Евгений Покровский, сегодня в домах, построенных предприятиями группы, живут 45 тысяч новосибирцев.

― Я этим горжусь и хочу сказать новосибирцам, живущим в наших домах, спасибо. За то, что они нам доверяют. Также хочу поблагодарить всех, кто нам помогал строить ― наших сотрудников, наших партнеров: энергетиков, водоснабжающие организации, руководство Новосибирской области и города. Дорога к успеху была очень долгой и очень неровной. Но вместе мы пришли к этому результату, ― отметил Евгений Покровский.

Директор по развитию ГК «КПД-Газстрой» Кирилл Покровский добавил, что первый миллион квадратных метров для компании — это рубеж юности.

― Для нас очень важно, что нам доверяют, что то, что мы строим, нравится новосибирцам. Думаю, второй миллион мы сможем построить быстрее. У нас есть опыт, есть понимание, есть ориентиры для дальнейшего развития, есть чувство стабильности. Мы уже не работаем в монопродукте, у нас есть несколько локаций. Мы строим теперь не только так называемое жилье социального класса, у нас есть проекты в в сегменте комфорт-класса. Думаю, будем экспериментировать и с проектами премиум-класса. Наша цель и наша задача ― строить качественно и строить такое жилье, которое будет востребовано у новосибирцев. А сегодня покупатель выбирает проекты, где есть не только квадратные метры, но и необходимая для достойной жизни социальная инфраструктура, ― уточнил Кирилл Покровский.

Праздник, который прошел 17 августа на Михайловской набережной, собрал около 50 тысяч участников. На главной сцене перед зрителями выступал танцевальный коллектив Новосибирского областного Российско-немецкого дома, группа «Эстрада», ансамбль «Сибиряки», ансамбль «Чалдоны».

Кульминацией праздника стал розыгрыш призов от организаторов и партнеров праздника, в том числе и сертификат в гипермаркет мебели и товаров для дома на сумму 200 тысяч рублей от генерального партнера «Газпромбанк» (АО). Главный приз ― 1 миллион рублей на покупку квартиры в любом из проектов ГК «КПД-Газстрой» ― выиграла Олеся Мананникова.

По словам победительницы, ей нравятся проекты компании в Калининском районе Новосибирска, жилой комплекс «Тайгинский парк» и микрорайон Околица. Именно здесь она планирует приобрести новую квартиру.

Трудовое достижение компании ― миллион квадратных метров ― высоко оценил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

― В истории нашей страны широко отмечались трудовые достижения: миллионы тонн выплавленной стали, гигаватты произведенной электроэнергии, сошедшие с конвейера автомобили. И вот эти замечательные традиции возрождаются. Миллион квадратных метров для строительной организации даже в третьем городе страны — это очень большой результат, это очень достойный труд! К этому достижению причастны сотрудники коллектива «КПД-Газстрой», а также тысячи и тысячи новосибирцев, которые вместе с компанией, строившей для них метры жилья, строили свою семью, свой дом, свое будущее. Поздравляю с первым миллионом квадратных метров! Вперед, к новым достижениям, новым проектам, новым красивым домам! ― обратился к участникам праздника Андрей Травников.

ГК «КПД-Газстрой» не только строит дома. События, которые влияют на жизнь нашей страны, также находятся в фокусе внимания коллектива. За поддержку и помощь бойцам 41-й гвардейской общевойсковой армии заместитель командующего 41-й гвардейской общевойсковой армией Иван Кувырзин под аплодисменты зрителей вручил нагрудный знак «Отважный» депутату Совета депутатов Новосибирска, директору по развитию ГК «КПД-Газстрой» Кириллу Покровском, а Евгению Покровскому — благодарственное письмо за вклад в укрепление боевого содружества и военного сотрудничества, за поддержку и чуткое сердце.

Главный гость и хедлайнер концертной программы, народный артист России Олег Газманов вместе с губернатором Андреем Травниковым обратились со словами поддержки к бойцам, находящимся в зоне СВО. Видеоролик с записью обращения отправят в зону боевых действий.

Выход на сцену Олега Газманова аудитория встретила овациями. Прозвучали главные хиты народного артиста. Особо душевно была встречена песня «Офицеры»: зрители подпевали артисту и зажигали фонарики на своих смартфонах. Последний хит в исполнении Олега Газманова ― песня «Россия» ― прозвучал в сопровождении эффектного флаг-шоу.