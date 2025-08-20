Рекламодателям

Мини-город Светлый под Новосибирском отмечает 15-летний юбилей

  • 20/08/2025, 09:30
Мини-город Светлый под Новосибирском отмечает 15-летний юбилей
Жилой район, появившийся на пустыре в Мошковском районе, ежегодно прирастает на 1500 человек

Симбиоз архитектуры и природы

Жилой район Светлый ― один из быстрорастущих в Новосибирской области. Он начал развиваться с 2010 года, и первые дома строились практически в чистом поле. Светлый и его кварталы («Тихий дворик», «Французский квартал», «Альпийский квартал» и Жилой квартал высокой культуры «Ясный») являются ярким примером комплексного развития пригородной зоны Новосибирска.

За 15 лет Светлый превратился в самую перспективную территорию Мошковского района. Застройщик и девелопер проекта — СФО «Основа» — создал на территории максимально комфортные условия для жителей. Здесь построены почти 300 тысяч квадратных метров жилья, где проживают более 14 тысяч человек, а необходимая для жизни инфраструктура делает Светлый похожим на мини-город.

— Еще на этапе планирования мы понимали: чтобы наш «город» возле города был интересен, он должен создавать широкие возможности для тех, кто сюда приедет. Для нас было важно реализовать идею, что где человек живет, там же и работает, и работает там же, где и комфортно проживает, — отметил генеральный директор СФО «Основа» Антон Рехтин.

Кварталы Светлого демонстрируют все разнообразие современной жилой архитектуры: от традиционных многоквартирных домов до таунхаусов с отдельной территорией и коттеджей бизнес-класса. При этом все дома органично вписываются в природный ландшафт и имеют отличную экологическую составляющую.

Драйвер роста

Комфортная среда формирует качество жизни, поэтому в жилом районе ей уделяется особое внимание. Причем речь идет о комфорте проживания не только в стенах дома или квартиры, но и внутри самого жилого района. По словам Антона Рехтина, мало построить квадратные метры — важно создавать инфраструктуру, которая будет соответствовать требованиям не только современности, но и будущего.

Одним из таких проектов в Светлом он считает строительство Октябрьской школы №2. Она распахнула свои двери для учеников в 2020-м и в этом году отметила свой первый юбилей.

школа в Светлом

Школа

Здесь созданы все условия для качественного обучения: блок начальных классов с игровыми комнатами, просторные кабинеты физики, химии, домоводства, а также мастерские, оснащенные по последнему слову техники.

— Не каждая территория имеет свою отдельную школу, тем более такого уровня. Школа в Светлом стала одним из катализаторов развития жилого района. На сегодняшний день у нас уже есть свои выпускники, в том числе медалисты. Ребята показывают хорошие результаты по ЕГЭ и вступительным экзаменам в вузах, — рассказал Антон Рехтин.

Стоит отметить, что школа в Светлом с первых дней стала излюбленной площадкой для проведения мероприятий разного уровня. На ее базе регулярно проводятся турниры, в которых участвуют ребята из Новосибирска и области.

— В этом году в школу пойдут 1300 учеников, включая шесть первых классов. И ежегодно набор только увеличивается. Дети учатся в две смены. Светлому необходимо второе современное образовательное учреждение. И в решении этого вопроса застройщику одному не справиться. Нужна помощь регионального правительства и депутатов, — отметил Антон Рехтин.

Долгожданная дорога

На завершающем этапе находится еще один значимый проект для жилого района Светлый, инициаторами которого выступили депутаты Барлакского района и команда СФО «Основа». Речь идет о качественной дороге, соединяющей многоквартирные дома первой территории застройки — Светлого — со школой на ул. Рассветная, 10. Кроме того, она будет продлена до новых локаций: «Французского» и «Альпийского квартала».

Этого события жители ждут много лет, так как единственная дорога, ведущая к учебному заведению, была небезопасной из-за большого количества машин. Новая, широкая дорога, которая примет на себя статус центральной, будет оформлена по всех нормативам и ГОСТам. Один из ее участков СФО «Основа» планирует сдать в этом году, сейчас идут работы по обустройству тротуаров. Вдоль дороги уже установлены интересные арт-объекты, например, фигура женщины с коляской.

Стоит отметить, что проект осуществляется полностью на средства застройщика, для которого инвестиции в развитие социальной и транспортной инфраструктуры жилого района являются приоритетными задачами.

Антон Рехтин

— Есть еще одна хорошая новость: Мошковской администрации, Барлакскому сельсовету при поддержке губернатора были выделены деньги на строительство дороги от дороги села Локти до нашей школы. Уже отыграны торги и определен подрядчик. Благодаря этому проекту в следующем году в Светлом появится еще одна дорога к школе. У нас будет полноценный перекресток, — поделился Антон Рехтин.

Для дошколят в Светлом и его кварталах действуют четыре детских сада. Все они расположены на первых этажах жилых домов с прилегающими к ним оборудованными детскими площадками. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что такой формат детских садов является очень перспективным, и поручил областному Министерству образования, департаменту образования мэрии Новосибирска перенимать успешный опыт, применяемый застройщиком в Мошковском районе.

Садик

Садик

1 сентября откроет двери школа искусств, помещение передано администрации Мошковского района на льготных условиях.  Кроме того, в жилом районе работают ТЦ, магазины, торговые ряды, пункты выдачи, учреждения дополнительного образования, спортивные секции, а также медико-лабораторный центр с регистратурой, где ведут прием квалифицированные врачи.

Перспективы развития

Жилой район продолжает развиваться: растут новые очереди «Альпийского квартала» и Жилого квартала высокой культуры «Ясный», строится коттеджный поселок. До 2035 года застройщик планирует расширение Светлого до 200 гектаров. Ежегодно здесь появляются до 1500 новых жителей, поэтому ожидается, что со временем население поселка вырастет до 30-35 тысяч человек. Совершенствуется и инфраструктура: появляются новые детские сады, медицинские учреждения.

— Практически все, что мы планировали на эти 15 лет, нам удалось реализовать: построили современную школу, детские сады, необходимую инфраструктуру. Могу с уверенностью сказать, что развитие мини-города Светлый уже не остановить. Он будет жить всегда. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом, — резюмировал Антон Рехтин.

Жилой район Светлый
VK

Застройщик ООО СЗ «Антарсити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф («Альпийский», «Французский квартал») ООО Специализированный застройщик «Юга-Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф (Жилой Квартал Высокой Культуры «Ясный»).

Erid:F7NfYUJCUneTSTe2is3a

Реклама. Рекламодатель: ООО «Антар»

Фотографии предоставлены рекламодателем ООО «Антар». Фото А. Рехтин: автор Роман Барников

