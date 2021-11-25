Михаил Ефремов стал победителем всероссийского конкурса видеороликов среди осужденных

Фильм получил название «Евангелие от Федора» и был снят по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание» — в этом году конкурс приурочен к 200-летию писателя. Участие в съёмках картины приняли осуждённые, чьи статьи созвучны проблемам героев романа. В роли следователя Порфирия Петровича снялся сотрудник колонии Алексей Бондарев, а роль Сони Мармеладовой исполнила Вера Ефремова, прислав видеозапись со своим участием в учреждение, сообщает Лайф.ру.

Уточняется, что фильм снят в колонии города Алексеевка. Как подтвердила Белгородская и Старооскольская епархия, участие в написании сценария принял актёр Михаил Ефремов, ранее осуждённый за ДТП со смертельным исходом. Вместе с ещё одним заключённым он стал победителем в номинации «Лучший монтаж». Они были поощрены начальником учреждения, а также получили памятный подарок.

Все монологи героев романа Достоевского были перенесены участниками съёмок на листы ватмана, которые располагались за видеокамерой. В настоящее время они висят на стендах библиотеки учреждения и являются напоминанием о процессе.