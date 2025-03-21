Молодежная аудитория Сбера в Сибири превысила 3 миллиона человек

Больше трех миллионов сибиряков доверяют Сберу знакомство своих детей с финансами и различными банковскими сервисами и решениями. За год число активно используемых молодыми и юными клиентами банковских карт выросло на 350 тысяч.

Сбер стремится быть помощником своих клиентов в решении как повседневных задач, так и реализации долгосрочных целей. И, конечно, детская, подростковая и молодежная аудитория всегда требует особого подхода.

Для ребят до 14 лет разработано специальное приложение СберKids. Вместе с детской картой — это современный и безопасный финансовый инструмент, позволяющий ребятам познавать азы финансовой грамотности – производить безналичные расчеты, копить на подарок мечты с начислением процентов от банка, пользоваться кешбэком. А родителям – контролировать расходы, просматривая историю операций и настраивая лимиты в СберБанк Онлайн.

Подростки и молодые люди могут пользоваться банковскими продуктами на особых условиях. Ребятам доступна подписка СберПрайм по специальной цене и с повышенным кешбэком по карте Сбера. С этого года в подписке популярный сервис кикшеринга со скидкой. Для подростков с 14 до 17 лет включительно доступны вклад и накопительный счет «Молодежный» со «взрослыми» ставками и простым оформлением.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Сегодня особенно ценно осваивать финансовую грамотность и закладывать правильные денежные привычки с юных лет. Мы рады, что наша молодежная аудитория в Сибири растет. Искренне благодарим каждого за доверие и специально для молодежи разработали серию карт с лимитированными дизайнами».