Море за окном, горный воздух и 300 солнечных дней в году: ГК «Расцветай» открывает продажи квартир в Крыму

ГК «Расцветай» расширяет географию присутствия. Крым стал пятым после Новосибирска, Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга новым региональным рынком девелопера. Жилой комплекс «Вилла Маяк» — три готовых четырехэтажных дома. Проект ГК «Расцветай» находится между двух захватывающих видов на Черное море и горный ландшафт вершины Ай-Петри.

Сибирякам часто не хватает тепла и солнца. Многие задумываются о приобретении второй квартиры или переезде в более мягкий климат, ближе к морю.

300 солнечных дней в году, живописные и успокаивающие виды, свежий морской бриз, лечебный аромат хвои предгорья делают проживание в жилом комплексе ГК «Расцветай» не только комфортным, но и полезным для здоровья. Плюс вечнозеленый можжевельник, сосны и кедры, которые выделяют фитонциды — природные антибиотики, — это сочетание с морским воздухом дает стойкий оздоровительный эффект.

Жилой комплекс «Вилла Маяк», удачно расположенный в сердце курортного Крыма, вблизи ключевых природных и исторических достопримечательностей полуострова, предоставляет множество возможностей для разнообразного досуга. В пяти минутах езды от комплекса — один из самых мощных и красивых источников Хаста-Баш, уникальный Воронцовский парк, дворец графа М.С. Воронцова, Ялтинский горно-лесной заповедник и канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри», с потрясающими панорамными видами с высоты 1152 метров над уровнем моря.

Рядом с комплексом — три важные транспортные артерии: Южнобережное, Севастопольское и Алупкинское шоссе. Это преимущество позволяет жителям комплекса быть более мобильными, часто устраивать мини-путешествия и знакомиться с многообразной природой Крыма. Те, кто предпочитает более спокойный и уединенный отдых, могут наслаждаться живописными видами черноморского побережья на клубной территории «Виллы Маяк». Здесь большое внимание уделено ландшафтному дизайну: 100 видов растений, среди которых туи, кипарисы, сосны, цветники, газонная трава, зеленые изгороди, цветочные композиции — все это создает особую атмосферу уюта и свежести домашнего сада.

Недвижимость у моря становится все более востребованной благодаря высокой ликвидности и спросу на внутренний туризм. Это не только способ сохранить и приумножить капитал, но и возможность обеспечить себе комфортное жилье в одном из самых красивых регионов страны.

Подробности — в офисе продаж ГК «Расцветай»

ул. Орджоникидзе, 23

+7 (383) 255-00-83

villamayak.ru

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