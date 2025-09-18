Мошенники вымогают у новосибирцев деньги за место на кладбище

Департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска предупредил жителей города о «чёрных ритуальных агентах». В ведомстве заявили, что они пользуются горем людей, потерявших близких, и навязывают платные услуги.

Недобросовестные агенты убеждают родственников платить за участок. Они называют суммы от 50 до 500 тысяч рублей. Также они предлагают дополнительные услуги: установку оград, оформление документов с «резервом» и транспортировку тела.

— Особенно тревожна ситуация с перевозкой тел умерших. С конца 2024 года нашему департаменту официально переданы полномочия по перевозке тел с мест обнаружения до бюро судебно-медицинской экспертизы. Эта услуга полностью оплачивается из бюджета. Однако фиксируются случаи, когда частные лица с поддельными удостоверениями забирают тела умерших до приезда официального подрядчика, выдавая себя за представителей властей. В результате родственники платят по 40–50 тысяч рублей за транспортировку, — рассказал начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Морозов.

Около 60% людей, столкнувшихся с утратой близких, обращаются к «чёрным ритуальным агентам». Это происходит из-за утечек данных в правоохранительных органах и медицинских учреждениях. Специалисты департамента предупреждают горожан о возможных рисках.

Специалисты предупреждают: нельзя платить физическим лицам по договорам на оказание ритуальных услуг.

Департамент также напомнил о существовании гарантированного перечня ритуальных услуг. Сюда входят оформление всех необходимых документов, предоставление бесплатного гроба, доставка тела из бюро судебно-медицинской экспертизы и проведение погребения.

Напомним, весной 2025 года пресс-служба АО «ИМИ» заявляла, что в Новосибирске участились случаи, когда тела ушедших из жизни горожан увозят частные ритуальные компании, которые уговорами заставляют родственников сразу подписать договор на ритуальные услуги и включают в него существенные суммы за услугу перевозки. Представители компании заявляли, что подобные факты говорят об утечке персональных данных умершего и его родственников в пользу «черных» ритуальных агентов от экстренных служб, в том числе и скорой помощи.

