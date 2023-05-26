Мощный взрыв в центре Краснодара прозвучал сегодня утром

Жители Краснодара в соцсетях сообщают о взрыве, который раздался сегодня утром в центре города. Кадры с места происшествия публикует телеграм-канал SHOT.

Краснодарцы предполагают, что в четыре часа утра сработала система ПВО. Однако официального подтверждения пока было.

Кроме того, очевидцы сообщают, что перед взрывами слышали звук, похожий на летящий беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил на своей странице «Вконтакте», что в результате инцидента повреждения получили офисное здание и жилой дом.

Ранее редакция сообщала, что житель Белгородской области бросил боевую гранату во двор неприятеля.