Московская билетная система СберТройка заработает во всех городах Новосибирской области

20 сентября 2023 года СберТройка одержала победу в конкурсном отборе, организованном Министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области по выбору единого оператора автоматизированной системы учета и оплаты проезда в городском транспорте региона. Напомним, СберТройка работает в Новосибирской области с декабря 2021 года.

Расширение билетной системы в регионе означает ряд преимуществ для жителей, перевозчиков и администрации.

Для пассажиров:

Оплата проезда картой «Тройка»;

Личный кабинет пассажира, где можно посмотреть историю поездок, стоимость поездки и баланс карты;

Пополнение и продажа транспортной карты во всех отделениях Сбера и онлайн в приложении «Моя Тройка»;

Продажа карт «Тройка»;

Поддержка действующих социальных карт.

Для перевозчиков

Современное программное обеспечение;

Инновационная система аналитики, контроля безбилетного проезда;

Гибкая настройка тарифов и отчетов для улучшения отслеживания пассажиропотоков.

Благодаря билетному решению прозрачность платежей в городском транспорте возрастает до 70% процентов, что позволяет администрации региона анализировать пассажиропоток.

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением Сбербанка:

«Сбер стал уже традиционным партнером в предоставлении новосибирцам современных инструментов и сервисов, призванных создавать комфортные условия жизни в городе. Внедрение билетной системы СберТройка значительно упростит жителям процесс пользования городским транспортом».

Современная билетная система СберТройка на базе московской карты «Тройка» работает в более 25 регионах России от Республики Карелия до Хабаровского края. Благодаря билетной системе для 40 млн жителей регионов доступна быстрая и комфортная оплата проезда банковской картой, наличными, а в некоторых регионах и картой «Тройка». Для каждого региона дизайнеры СберТройки разрабатывают уникальное оформление транспортной карты. Среднее число поездок в будний день в городском транспорте в регионах России с использованием московской билетной системы СберТройка достигло 1 млн.

«Мы развиваем современную московскую билетную систему СберТройка на базе карты «Тройка» в регионах: система доступна уже в более 25 субъектах России. Мы рады сообщить, что теперь нашими сервисами смогут воспользоваться и жители Новосибирской области. Благодарим руководство региона и лично губернатора А. Травникова за желание развивать городской транспорт и сделать поездки пассажиров комфортнее», — генеральный директор СберТройки Валерия Матюхина.

Карта «Тройка» — это удобный, современный билетный носитель для оплаты проезда, средства на ней хранятся в течение 5 лет с момента последней оплаты. «Тройку» можно использовать в том числе для оплаты проезда в других регионах, где действует карта: Тульской, Московской областях, Ставропольском крае, в Удмуртии, Марий-Эл, Тыве и др. субъектах РФ.

СберТройка — совместная IT-компания Сбера, Правительства Москвы и Правительства Московской области, созданная в 2020 году. Компания разрабатывает и внедряет единую билетную систему на базе московской карты «Тройка» в регионах России. Это полностью российская разработка, включая программное обеспечение и карточные носители.

Пресс-служба компании СберТройка

Сайт

Vkontakte

Telegram