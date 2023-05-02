Москвич упал с Останкинской башни

Инцидент произошел на улице Академика Королева, 15, корпус 1.

Как сообщил телеграм-канал SHOT, упавший, будучи промышленным альпинистом, обслуживал кондиционеры перед наступлением летнего сезона, но внезапно сорвался вниз. При этом высота падения была равна пролетам нескольких этажей.

В издании отметили, что мужчина жив, и в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Ранее редакция сообщала, что в одной из школ Новосибирска подросток выстрелил из пистолета в своего одноклассника.