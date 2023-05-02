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Москвич упал с Останкинской башни

  • 02/05/2023, 15:52
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промышленный альпинист сорвался с башни Останкино
Он жив, и в настоящее время жизни мужчины ничего не угрожает.

Инцидент произошел на улице Академика Королева, 15, корпус 1.

Как сообщил телеграм-канал SHOT, упавший, будучи промышленным альпинистом, обслуживал кондиционеры перед наступлением летнего сезона, но внезапно сорвался вниз. При этом высота падения была равна пролетам нескольких этажей.

В издании отметили, что мужчина жив, и в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Ранее редакция сообщала, что в одной из школ Новосибирска подросток выстрелил из пистолета в своего одноклассника.

Фото-скрин с сайта Останкинская башня

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : ЧП промышленный альпинист сорвался с башни Останкино падение с Останкинской башни Останкинская башня


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